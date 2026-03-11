Érdekes cikkbe futottunk bele a Premier League honlapján. A PL illetékesei első körben kiválasztották a 2025/26-os szezon 14 leglenyűgözőbb játékosát a kapusoktól a góllövőkig bezárólag, és most azt szeretnék, ha a szurkolók szavaznának a kedvenceikre, hogy kiderüljön, szerintük ki a legjobb. Nem meglepő módon a Liverpool magyar válogatott játékosa, Szoboszlai Dominik is ott van a listán.

Szoboszlai Dominik a legjobbak között van a PL-ben

Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Szoboszlai a PL legjobbjai között

A PL honlapja rövid ismertetőt is írt Szoboszlai mellé, ahogy fogalmaznak a magyar játékos sokoldalú, könyörtelen és nagy hatású volt a Liverpool kihívásokkal teli szezonjában. Arne Slot vezetőedző a „világ legjobbjának” nevezte a letámadásban, és számos poszton (középpályán és a védelemben – a szerk.) folyamatosan magas színvonalon teljesített, a jobb hátvédtől a támadó középpályáig. Három közvetlen szabadrúgásból szerzett gólt, köztük lenyűgöző gólokat az Arsenal és a Man City ellen.

ITT lehet szavazni egyébként és szerda délutáni állás szerint Bruno Fernandes mögött Szoboszlai a második helyen áll.