A szurkolók ismét megszavazták a hónap legjobb Liverpool-játékosát. Szoboszlai Dominik szenzációsan játszott februárban, így ismét nála landolt a kitüntetés.

Szoboszlai megállíthatatlan

Fotó: YAGIZ GURTUG / NurPhoto

Szoboszlai februárban középpályásként és jobbhátvédként is nagyszerűen teljesített. Ráadásul az elmúlt hónapban szerzett szenzációs, Manchester City elleni szabadrúgását is díjazták. A hónap játékosa díjat pedig már negyedszer ítélték oda neki a szurkolók.

„Köszönöm a szurkolóknak. Negyedszer is nagyon szép, de még hosszú a szezon, és sok mindent kell elérnünk” – mondta Szoboszlai, amikor az AXA edzőközpontban átvette a díjat.

Dominik Szoboszlai has picked up the @StanChart Men's Player of the Month award for the fourth time this season 🏆👏



Congratulations, Szobo 🫰💫 — Liverpool FC (@LFC) March 13, 2026

A City után betalált a Brighton ellen is, majd gólpasszt osztott ki a West Ham legyőzése során. Arra a kérdésre, hogy a manchesteriek elleni gólja mit jelent számára, azt felelte: „különleges volt, de sajnos nem úgy alakult, ahogy terveztük”.

„Vesztettünk, és piros lapot kaptam, szóval nem ez volt a legjobb zárás. De örülök, hogy ilyen gólt tudtam szerezni” – mondta.

Szoboszlai Dominik már negyedszer kapta meg a szurkolók által megszavazott hónap játékosa díjat. Korábban augusztusban, októberben, novemberben ítéltél oda neki. Rajta kívül az olasz Federico Chiesa, a francia Ekitike és a német Florian Wirtz egyszer-egyszer érdemelte ki a hónap legjobbja elismerést ebben az idényben.

„Gyakran játszottam már különböző posztokon, de azt hiszem, ez az egyik erősségem. Őszintén szólva, csak pályán akarok lenni, segíteni a csapatnak, és talán több felelősséget vállalni, mint az elmúlt két idényben” – ecsetelte Szoboszlai.

A Liverpool vasárnap a Tottenham csapatát fogadja a Premier League 30. fordulójában. A mérkőzést 17:30 perctől követhetik élőben.