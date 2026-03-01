A Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool szenzációsan kezdett a West Ham United ellen. Arne Slot együttese már az ötödik percben megszerezte a vezetést a francia Hugo Ekitiké góljával, majd szűk húsz perccel később Szoboszlai szögletét követően a csapatkapitány Virgil van Dijk fejelt védhetetlen gólt.

Szoboszlai Dominik a szezonbeli nyolcadik gólpasszát adta

Fotó: Paul Ellis/AFP

Az első játékrész végén még az argentin világbajnok Alexis Mac Allister is betalált, ezzel pedig a Liverpool el is döntötte a meccset.

Szoboszlai ragyogott, Kerkez többet érdemelt volna

A fordulás után gyorsan szépített a West Ham, de a holland Cody Gakpo gólja után visszaállt a háromgólos különbség, majd Taty Castellanos találatára is volt válasza a Liverpoolnak, így kialakult az 5-2-es végeredmény.

A Liverpool a Premier League történetének második csapata lett, amely egy mérkőzés első félidejében három gólt szerzett szögletből. Erre a bravúrra korábban csak a Manchester United volt képes 2016 szeptemberében egy Leicester City elleni meccsen.

A rekordbeállításban Szoboszlainak is komoly szerepe volt, hiszen a második liverpooli gólnál ő tekerte a labdát Van Dijk fejére.

A This is Anfield portálon az argentin világbajnok Alexis Mac Allister lett a meccs embere, aki 7-es osztályzatot kapott, azonban Szoboszlai teljesítményét is 7-essel értékelték. A magyar válogatott csapatkapitányának kiemelik a gólpasszát, mellette pedig azt írják, hogy erős teljesítménnyel rukkolt elő, ezúttal is keményen dolgozott és láthatóan örült annak, hogy nem jobbhátvédként kellett játszania.

Szoboszlai az idei szezonban a LIverpool legjobb játékosa

Fotó: liverpoolfc.com

Kerkez 6-os osztályzatot kapott. Vele kapcsolatban arról írnak, hogy mostanra egyértelműen ő lett a Liverpool első számú balhátvédje, de a West Ham elleni nem a legjobb meccse volt. Kiemelik, hogy meggyűlt a baja Jarrod Bowennel, és tevékeny részt vállalt abban, hogy a Liverpool védelme nem tűnt elég magabiztosnak. Ennek ellenére voltak a játékában tetszetős elemek.

A Liverpool Echo szintén 7-es osztályzattal jutalmazta Szoboszlait – ennél jobbat nem kapott senki. Azt írják a magyar középpályásról, hogy az első félidőben rengeteget dolgozott és a veszélyes szöglete vezetett a második gólhoz. Megemlítik viszont, hogy a fordulás után már visszafogottabb teljesítményt nyújtott.