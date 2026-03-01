Live
A Premier League 28. fordulójában a Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool 5-2-re legyőzte az Anfielden a West Ham United csapatát. A találkozót Kerkez és Szoboszlai is végigjátszotta, utóbbi ráadásul gólpasszal vette ki a részét a Liverpool sikeréből. A mérkőzés után a Liverpool csapatával foglalkozó portálok arról írtak, hogy Szoboszlai ismét ragyogó teljesítményt nyújtott középpályásként, Kerkeznek pedig a küzdőszellemét emelték ki.

A Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool szenzációsan kezdett a West Ham United ellen. Arne Slot együttese már az ötödik percben megszerezte a vezetést a francia Hugo Ekitiké góljával, majd szűk húsz perccel később Szoboszlai szögletét követően a csapatkapitány Virgil van Dijk fejelt védhetetlen gólt. 

Liverpool's Dutch defender #04 Virgil van Dijk (C) celebrates with Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (R) after scoring their second goal during the English Premier League football match between Liverpool and West Ham United at Anfield in Liverpool, north west England on February 28, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik a szezonbeli nyolcadik gólpasszát adta 
Fotó: Paul Ellis/AFP

Az első játékrész végén még az argentin világbajnok Alexis Mac Allister is betalált, ezzel pedig a Liverpool el is döntötte a meccset.

Szoboszlai ragyogott, Kerkez többet érdemelt volna

A fordulás után gyorsan szépített a West Ham, de a holland Cody Gakpo gólja után visszaállt a háromgólos különbség, majd Taty Castellanos találatára is volt válasza a Liverpoolnak, így kialakult az 5-2-es végeredmény. 

A Liverpool a Premier League történetének második csapata lett, amely egy mérkőzés első félidejében három gólt szerzett szögletből. Erre a bravúrra korábban csak a Manchester United volt képes 2016 szeptemberében egy Leicester City elleni meccsen. 

A rekordbeállításban Szoboszlainak is komoly szerepe volt, hiszen a második liverpooli gólnál ő tekerte a labdát Van Dijk fejére. 

A This is Anfield portálon az argentin világbajnok Alexis Mac Allister lett a meccs embere, aki 7-es osztályzatot kapott, azonban Szoboszlai teljesítményét is 7-essel értékelték. A magyar válogatott csapatkapitányának kiemelik a gólpasszát, mellette pedig azt írják, hogy erős teljesítménnyel rukkolt elő, ezúttal is keményen dolgozott és láthatóan örült annak, hogy nem jobbhátvédként kellett játszania. 

Szoboszlai az idei szezonban a LIverpool legjobb játékosa
Fotó: liverpoolfc.com

Kerkez 6-os osztályzatot kapott. Vele kapcsolatban arról írnak, hogy mostanra egyértelműen ő lett a Liverpool első számú balhátvédje, de a West Ham elleni nem a legjobb meccse volt. Kiemelik, hogy meggyűlt a baja Jarrod Bowennel, és tevékeny részt vállalt abban, hogy a Liverpool védelme nem tűnt elég magabiztosnak. Ennek ellenére voltak a játékában tetszetős elemek. 

A Liverpool Echo szintén 7-es osztályzattal jutalmazta Szoboszlait – ennél jobbat nem kapott senki. Azt írják a magyar középpályásról, hogy az első félidőben rengeteget dolgozott és a veszélyes szöglete vezetett a második gólhoz. Megemlítik viszont, hogy a fordulás után már visszafogottabb teljesítményt nyújtott. 

Kerkez 6-ost kapott. Róla azt írják, hogy nem ez volt számára a legkényelmesebb délután Jarrod Bowen sebessége miatt, de néhány beadása jobb sorsot érdemelt volna, és végig kitartóan játszott.

A liverpool.com portálon a játékosok értékeléséről szóló cikk „Szoboszlai ragyogott, a Vörösök három pontot szereztek az Anfielden” címmel jelent meg. A magyar válogatott csapatkapitányáról azt írják, hogy remekelt a meccsen, és már a találkozó elején megszabta a játék ritmusát. A portál megválasztotta Szoboszlait (7) a meccs emberének, és kiemelte, hogy a letámadásával és direkt futásaival rengeteget tett hozzá a Liverpool játékához. Megemlítik, hogy előkészítette Van Dijk gólját, ráadásul a legélénkebb játékos volt a Vörösök közül, de a befejezései nem voltak olyan hatékonyak.

Szoboszlai Dominik rendkívül magabiztosan érkezett a meccsre
Szoboszlai Dominik rendkívül magabiztosan érkezett a meccsre
Fotó: Liverpool FC/X

Kerkez 6-os osztályzatot kapott. Róla azt írják, hogy kezdetben korlátozott volt a támadójátékban a bal szélen, majd fokozatosan belelendült a meccsbe, de sajnos újra visszaesett. Kiemelik, hogy néhány beadása erőltetettnek tűnt, de a Bowen elleni védőmunkájával elégedetten lehetett.

Az Express.co.uk portálon Szoboszlai 7-est kapott. Azt írják, hogy az első félidőben rengeteg energiát tett bele a meccsbe, és a szögletei is veszélyesek voltak. A fordulás után azonban kissé visszaesett. 

Kerkez 6-ost kapott. Vele kapcsolatban azt emelik ki, hogy nem volt könnyű dolga Bowen ellen, de hatalmasat dolgozott, mellette pedig volt pár beadása, melyekből komoly helyzetek is kialakulhattak volna. 

A liverpoolworld.uk portál 6-os osztályzatot adott Szoboszlainak. Kiemelik, hogy a magyar középpályás első két szöglete gólt eredményezett a Liverpoolnak, mellette pedig több helyzetet is kialakított a játékintelligenciájának köszönhetően. Megjegyzik, hogy a második félidőben is akadtak jó pillanatai, de néhányszor hozhatott volna jobb döntéseket is.

Kerkez 7-est kapott a portáltól. Róla azt írják, hogy ő harcolta ki az első szögletet, amiből a Liverpool megszerezte a vezetést, mellette pedig óriási intenzitással játszott az első félidőben, és a fordulás után is tovább küzdött.

Kerkez Milos ezúttal sem ismert elveszett labdát
Fotó: liverpoolfc.com

A goal.com angol nyelvű kiadása 8-as osztályzatot adott Szoboszlainak, akárcsak a meccs legjobbjának választott Hugo Ekitikének, aki góllal és két gólpasszal vette ki a részét a sikerből. A magyar középpályásról azt írják, hogy remekül szervezte a játékot és folyamatosan juttatta előre a labdákat a támadó harmadba. A gólpasszáról pedig megjegyzik, hogy egy fantasztikusan középre tekert labda volt. 

Kerkez 6-os osztályzatot kapott. Róla azt írják, hogy időnként nehézségei akadtak a holland Crysencio Summerville ellen, de a védősor többi tagjához képest nem nézett ki olyan rosszul.

A Liverpool legközelebb kedden lép pályára a Premier League-ben. Arne Slot együttese az utolsó helyen álló Wolverhampton Wanderers otthonába látogat majd. 

