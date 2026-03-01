A Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool szenzációsan kezdett a West Ham United ellen. Arne Slot együttese már az ötödik percben megszerezte a vezetést a francia Hugo Ekitiké góljával, majd szűk húsz perccel később Szoboszlai szögletét követően a csapatkapitány Virgil van Dijk fejelt védhetetlen gólt.
Az első játékrész végén még az argentin világbajnok Alexis Mac Allister is betalált, ezzel pedig a Liverpool el is döntötte a meccset.
Szoboszlai ragyogott, Kerkez többet érdemelt volna
A fordulás után gyorsan szépített a West Ham, de a holland Cody Gakpo gólja után visszaállt a háromgólos különbség, majd Taty Castellanos találatára is volt válasza a Liverpoolnak, így kialakult az 5-2-es végeredmény.
A Liverpool a Premier League történetének második csapata lett, amely egy mérkőzés első félidejében három gólt szerzett szögletből. Erre a bravúrra korábban csak a Manchester United volt képes 2016 szeptemberében egy Leicester City elleni meccsen.
A rekordbeállításban Szoboszlainak is komoly szerepe volt, hiszen a második liverpooli gólnál ő tekerte a labdát Van Dijk fejére.
A This is Anfield portálon az argentin világbajnok Alexis Mac Allister lett a meccs embere, aki 7-es osztályzatot kapott, azonban Szoboszlai teljesítményét is 7-essel értékelték. A magyar válogatott csapatkapitányának kiemelik a gólpasszát, mellette pedig azt írják, hogy erős teljesítménnyel rukkolt elő, ezúttal is keményen dolgozott és láthatóan örült annak, hogy nem jobbhátvédként kellett játszania.
Kerkez 6-os osztályzatot kapott. Vele kapcsolatban arról írnak, hogy mostanra egyértelműen ő lett a Liverpool első számú balhátvédje, de a West Ham elleni nem a legjobb meccse volt. Kiemelik, hogy meggyűlt a baja Jarrod Bowennel, és tevékeny részt vállalt abban, hogy a Liverpool védelme nem tűnt elég magabiztosnak. Ennek ellenére voltak a játékában tetszetős elemek.
A Liverpool Echo szintén 7-es osztályzattal jutalmazta Szoboszlait – ennél jobbat nem kapott senki. Azt írják a magyar középpályásról, hogy az első félidőben rengeteget dolgozott és a veszélyes szöglete vezetett a második gólhoz. Megemlítik viszont, hogy a fordulás után már visszafogottabb teljesítményt nyújtott.
Kerkez 6-ost kapott. Róla azt írják, hogy nem ez volt számára a legkényelmesebb délután Jarrod Bowen sebessége miatt, de néhány beadása jobb sorsot érdemelt volna, és végig kitartóan játszott.
A liverpool.com portálon a játékosok értékeléséről szóló cikk „Szoboszlai ragyogott, a Vörösök három pontot szereztek az Anfielden” címmel jelent meg. A magyar válogatott csapatkapitányáról azt írják, hogy remekelt a meccsen, és már a találkozó elején megszabta a játék ritmusát. A portál megválasztotta Szoboszlait (7) a meccs emberének, és kiemelte, hogy a letámadásával és direkt futásaival rengeteget tett hozzá a Liverpool játékához. Megemlítik, hogy előkészítette Van Dijk gólját, ráadásul a legélénkebb játékos volt a Vörösök közül, de a befejezései nem voltak olyan hatékonyak.
Kerkez 6-os osztályzatot kapott. Róla azt írják, hogy kezdetben korlátozott volt a támadójátékban a bal szélen, majd fokozatosan belelendült a meccsbe, de sajnos újra visszaesett. Kiemelik, hogy néhány beadása erőltetettnek tűnt, de a Bowen elleni védőmunkájával elégedetten lehetett.
Az Express.co.uk portálon Szoboszlai 7-est kapott. Azt írják, hogy az első félidőben rengeteg energiát tett bele a meccsbe, és a szögletei is veszélyesek voltak. A fordulás után azonban kissé visszaesett.
Kerkez 6-ost kapott. Vele kapcsolatban azt emelik ki, hogy nem volt könnyű dolga Bowen ellen, de hatalmasat dolgozott, mellette pedig volt pár beadása, melyekből komoly helyzetek is kialakulhattak volna.
A liverpoolworld.uk portál 6-os osztályzatot adott Szoboszlainak. Kiemelik, hogy a magyar középpályás első két szöglete gólt eredményezett a Liverpoolnak, mellette pedig több helyzetet is kialakított a játékintelligenciájának köszönhetően. Megjegyzik, hogy a második félidőben is akadtak jó pillanatai, de néhányszor hozhatott volna jobb döntéseket is.
Kerkez 7-est kapott a portáltól. Róla azt írják, hogy ő harcolta ki az első szögletet, amiből a Liverpool megszerezte a vezetést, mellette pedig óriási intenzitással játszott az első félidőben, és a fordulás után is tovább küzdött.
A goal.com angol nyelvű kiadása 8-as osztályzatot adott Szoboszlainak, akárcsak a meccs legjobbjának választott Hugo Ekitikének, aki góllal és két gólpasszal vette ki a részét a sikerből. A magyar középpályásról azt írják, hogy remekül szervezte a játékot és folyamatosan juttatta előre a labdákat a támadó harmadba. A gólpasszáról pedig megjegyzik, hogy egy fantasztikusan középre tekert labda volt.
Kerkez 6-os osztályzatot kapott. Róla azt írják, hogy időnként nehézségei akadtak a holland Crysencio Summerville ellen, de a védősor többi tagjához képest nem nézett ki olyan rosszul.
A Liverpool legközelebb kedden lép pályára a Premier League-ben. Arne Slot együttese az utolsó helyen álló Wolverhampton Wanderers otthonába látogat majd.
