Szoboszlai Dominik a Liverpool FA-kupa meccsén jobbhátvédként futballozott, Kerkez Milos pedig kispadra került, a helyén futballozó Andy Robertson pedig élet a lehetőséggel, a skót játékos ugyanis góllal és gólpasszal vette ki a részét a 3-1-es sikerből.

Szoboszlai Dominik csapata könnyedén jutott tovább az FA-kupában

Fotó: Darren Staples/AFP

A Liverpool ezzel a könnyed győzelemmel bejutott a legjobb nyolc közé az FA-kupában, és önbizalommal várhatja a keddi Galatasaray elleni isztambuli Bajnokok Ligája nyolcaddöntőt.

Szoboszlait elővették egy gól miatt, Kerkez helyettesét a kezdőbe követelik

A péntek esti találkozón a Wolverhampton felforgatott csapattal játszott, így a Liverpoolnak közel sem volt olyan nehéz dolga, mint a hétközi bajnokin, amit elveszített 2-1-re. A mérkőzésen Szoboszlai jobbhátvédként futballozott, de így is volt pár elképesztő indítása, a meccs végén pedig majdnem gólt lövetett a 19 éves Kieran Morrisonnal.

A This is Anfielden a Kerkez Milos helyén futballozó Andy Robertson 8-as osztályzatot kapott, a jobbhátvédként futballozó Szoboszlai Dominik pedig 7-est. A magyar játékosról azt írják, hogy kevésbé vesz részt a játékban, amikor jobbhátvédként játszik, de így is kulcsszerepet játszott abban, hogy a Liverpool feljuttassa a labdát a támadóharmadba, és a szokásos módon most is rengeteget futott.

A mérkőzés legjobbjának egyébként a 17 éves Rio Ngumohát választották, aki az idei szezonban másodszor kezdett a Liverpool együttesében.

A Liverpool Echónál is a csapat tinisztárját (9) választották a meccs emberének, Robertsonnak 8-ast adtak, Szoboszlai pedig 7-est kapott. A magyar középpályásról azt írják, hogy jobbhátvédként sokáig nem igazán segített a támadások a szélen, viszont a vezetés megszerzése után már sokkal aktívabban futballozott.

Szoboszlai Dominik jobbhátvédként is megbízható teljesítményt nyújtott

Fotó: Darren Staples/AFP

A liverpool.com portálnál a portál helyett futballozó Robertson (8) lett a meccs embere, Szoboszlai pedig 6-os osztályzatot kapott. Azt írják róla, hogy jobbhátvédként elvégezte a feladatát, de a passzai nem mindig voltak pontosak, és a középpályán hiányzott az energiája. A legtöbb csapattársához hasonlóan alapvetően rendben volt, de semmi extrát nem nyújtott.