Szoboszlai Dominik a Liverpool FA-kupa meccsén jobbhátvédként futballozott, Kerkez Milos pedig kispadra került, a helyén futballozó Andy Robertson pedig élet a lehetőséggel, a skót játékos ugyanis góllal és gólpasszal vette ki a részét a 3-1-es sikerből.
A Liverpool ezzel a könnyed győzelemmel bejutott a legjobb nyolc közé az FA-kupában, és önbizalommal várhatja a keddi Galatasaray elleni isztambuli Bajnokok Ligája nyolcaddöntőt.
Szoboszlait elővették egy gól miatt, Kerkez helyettesét a kezdőbe követelik
A péntek esti találkozón a Wolverhampton felforgatott csapattal játszott, így a Liverpoolnak közel sem volt olyan nehéz dolga, mint a hétközi bajnokin, amit elveszített 2-1-re. A mérkőzésen Szoboszlai jobbhátvédként futballozott, de így is volt pár elképesztő indítása, a meccs végén pedig majdnem gólt lövetett a 19 éves Kieran Morrisonnal.
A This is Anfielden a Kerkez Milos helyén futballozó Andy Robertson 8-as osztályzatot kapott, a jobbhátvédként futballozó Szoboszlai Dominik pedig 7-est. A magyar játékosról azt írják, hogy kevésbé vesz részt a játékban, amikor jobbhátvédként játszik, de így is kulcsszerepet játszott abban, hogy a Liverpool feljuttassa a labdát a támadóharmadba, és a szokásos módon most is rengeteget futott.
- A mérkőzés legjobbjának egyébként a 17 éves Rio Ngumohát választották, aki az idei szezonban másodszor kezdett a Liverpool együttesében.
A Liverpool Echónál is a csapat tinisztárját (9) választották a meccs emberének, Robertsonnak 8-ast adtak, Szoboszlai pedig 7-est kapott. A magyar középpályásról azt írják, hogy jobbhátvédként sokáig nem igazán segített a támadások a szélen, viszont a vezetés megszerzése után már sokkal aktívabban futballozott.
A liverpool.com portálnál a portál helyett futballozó Robertson (8) lett a meccs embere, Szoboszlai pedig 6-os osztályzatot kapott. Azt írják róla, hogy jobbhátvédként elvégezte a feladatát, de a passzai nem mindig voltak pontosak, és a középpályán hiányzott az energiája. A legtöbb csapattársához hasonlóan alapvetően rendben volt, de semmi extrát nem nyújtott.
A liverpoolworld.uk portál 6-ost adott Szoboszlainak. Azt írják a magyar válogatott csapatkapitányáról, hogy az első félidőben volt néhány fontos labdaszerzése, a szabadrúgását viszont a sorfalba lőtte. A második játékrészben is kitartóan futballozott, de sárga lapot kapott, és a hajrában inkább kapura kellett volna lőnie, amikor Kieran Morrisonnal akart gólt lövetni. Megemlítik, hogy Wolves szépítő gólja előtt kissé túlságosan magabiztos volt, amikor a hosszú labdát próbálta levenni ahelyett, hogy a dél-koreai Hvang Hicshan mozgását követte volna.
A goal.com angol nyelvű kiadása 8-ast adott a Kerkez helyén futballozó Robertsonnak, és azt szeretnék, hogy a skót játékos futballozzon a Galatasaray elleni BL meccsen is.
Még van élet az öreg kutyában! A tüzes skót az utóbbi hónapokban nem volt elégedett a kevés játéklehetőséggel, de nem is tehetett volna többet azért, hogy megtartsa a helyét a Gala elleni mérkőzésre”
– olvasható a 31 játékos értékelése, akivel kapcsolatban azért megjegyzik, hogy a Wolves szépítőgóljánál Szoboszlai mellett ő is hibázott, amikor őrizetlenül hagyta a gólszerző Hvang Hicshant.
Szoboszlai 6-os osztályzatot kapott a portáltól. Azt írják róla, hogy szokásához híven tisztességes munkát végzett jobbhátvédként. Azonban bosszús lehet amiatt, hogy nem tudta megakadályozni Johnstone hosszú indítása után Hvang Hicshan gólját.
