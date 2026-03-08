Szoboszlai Dominik elképesztő szezont produkál a Liverpool csapatában, nem véletlen, hogy a magyar középpályás nevét egyre többször emlegetik a Real Madriddal kapcsolatban.

A Liverpool edzője a világ egyik legjobbjának tartja Szoboszlait

Fotó: Steven Halliwell/MI News/NurPhoto via AFP

Arne Slot, a Liverpool edzője is úgy gondolja, hogy Szoboszlai ott van a világ legjobb futballistái között, sőt van egy terület, amiben egyenesen ő a csúcs. A holland szakember erről is beszélt a TNT Sports The Breakdown című műsorban, az Owen Hargreavesnek adott interjújában.

​Mi az, amiben Szoboszlai a világ legjobbja?

Szoboszlai Dominik az idei szezonban a Liverpool legjobb játékosa. A 25 éves középpályás minden sorozatot figyelembe véve tíz gólnál és nyolc gólpassznál jár, nem mellesleg a klubja hivatalos honlapján már hétszer választották meg egy adott találkozó legjobbjának, ami a legtöbb a csapaton belül – másodikként Florian Wirtz követi őt néggyel.

Az angol válogatott Trent Alexander-Arnold Real Madridba igazolása óta Szoboszlai lett a Liverpool első számú szabadrúgáslövője, ami egészen elképesztő számokkal párosul. A magyar középpályás az idei tíz góljából négyet is szabadrúgásból lőtt, amik közül az Arsenal, a Marseille és a Manchester City elleni is elképesztően nagyot szólt, ezen kívül pedig több gólpasszt is kiosztott már szögletekből.

A káprázatos szabadrúgásgólok miatt sokan arra gondolnának, hogy a Liverpool edzője a pontrúgások elvégzésében tartja világklasszisnak Szoboszlait, azonban Slot teljesen mást emelt ki a magyar középpályással kapcsolatban.

Dominiknak rengeteg erőssége van. Sokoldalú játékos, sokoldalú középpályás, egy igazi modern középpályás. Már az előző idényben is nagyon jó volt. Főleg labda nélkül, és valamennyire labdával is, és most labdával is sokat javult a játéka. Labda nélkül ugyanakkor a világ három-négy-öt legjobb játékosa között van, a letámadásban pedig talán ő a világ legjobbja”

– idézi a Magyar Nemzet a holland szakembert.

​A számok is a Liverpool edzőjét igazolják

Slot szavai alapján a liverpooli Rousing The Kop oldal azt írja, hogy Szoboszlai letámadó képessége, ahogyan le tudja zárni az ellenfél játékosainak passzsávjait, akkor mutatkozik meg igazán, ha megnézzük a labdaszerzések számát a Premier League-ben.