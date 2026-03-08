Live
Arne Slot, a Liverpool edzője egy magazinműsorban adott hosszabb interjút Owen Hargreavesnek, a Bayern München és a Manchester United korábbi BL-győztes játékosának. A holland szakember beszélt Szoboszlai Dominikról is, akit egyvalamiben már most a világ legjobb játékosának tart. Az viszont meglepő, hogy a Liverpool edzője nem Szoboszlai elképesztő szabadrúgásait emelte ki, amikor az erényeiről beszélt.

Szoboszlai Dominik elképesztő szezont produkál a Liverpool csapatában, nem véletlen, hogy a magyar középpályás nevét egyre többször emlegetik a Real Madriddal kapcsolatban. 

Dominik Szoboszlai of Liverpool salutes the fans after scoring during the Premier League match between Liverpool and Manchester City at Anfield in Liverpool, England, on February 8, 2026. (Photo by Steven Halliwell/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
A Liverpool edzője a világ egyik legjobbjának tartja Szoboszlait
Fotó: Steven Halliwell/MI News/NurPhoto via AFP

Arne Slot, a Liverpool edzője is úgy gondolja, hogy Szoboszlai ott van a világ legjobb futballistái között, sőt van egy terület, amiben egyenesen ő a csúcs. A holland szakember erről is beszélt a TNT Sports The Breakdown című műsorban, az Owen Hargreavesnek adott interjújában.

​Mi az, amiben Szoboszlai a világ legjobbja?

Szoboszlai Dominik az idei szezonban a Liverpool legjobb játékosa. A 25 éves középpályás minden sorozatot figyelembe véve tíz gólnál és nyolc gólpassznál jár, nem mellesleg a klubja hivatalos honlapján már hétszer választották meg egy adott találkozó legjobbjának, ami a legtöbb a csapaton belül – másodikként Florian Wirtz követi őt néggyel.

Az angol válogatott Trent Alexander-Arnold Real Madridba igazolása óta Szoboszlai lett a Liverpool első számú szabadrúgáslövője, ami egészen elképesztő számokkal párosul. A magyar középpályás az idei tíz góljából négyet is szabadrúgásból lőtt, amik közül az Arsenal, a Marseille és a Manchester City elleni is elképesztően nagyot szólt, ezen kívül pedig több gólpasszt is kiosztott már szögletekből.

A káprázatos szabadrúgásgólok miatt sokan arra gondolnának, hogy a Liverpool edzője a pontrúgások elvégzésében tartja világklasszisnak Szoboszlait, azonban Slot teljesen mást emelt ki a magyar középpályással kapcsolatban.

Dominiknak rengeteg erőssége van. Sokoldalú játékos, sokoldalú középpályás, egy igazi modern középpályás. Már az előző idényben is nagyon jó volt. Főleg labda nélkül, és valamennyire labdával is, és most labdával is sokat javult a játéka. Labda nélkül ugyanakkor a világ három-négy-öt legjobb játékosa között van, a letámadásban pedig talán ő a világ legjobbja” 

– idézi a Magyar Nemzet a holland szakembert.

​A számok is a Liverpool edzőjét igazolják

Slot szavai alapján a liverpooli Rousing The Kop oldal azt írja, hogy Szoboszlai letámadó képessége, ahogyan le tudja zárni az ellenfél játékosainak passzsávjait, akkor mutatkozik meg igazán, ha megnézzük a labdaszerzések számát a Premier League-ben.

Wolverhampton Wanderers' South Korean striker #11 Hwang Hee-chan (L) runs away from Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (R) to score their first goal during the English FA Cup fifth round football match between Wolverhampton Wanderers and Liverpool at the Molineux stadium in Wolverhampton, central England on March 6, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai legutóbb is jobbhátvédként is nyújtott megbízható teljesítményt
Fotó: Darren Staples/AFP

Az Opta szerint Szoboszlai eddig 27 bajnokin 142 alkalommal szerezte vissza a labdát.

Ezzel a hetedik helyen áll a Premier League-ben, mindezt úgy hogy sokszor nem a középpályán, hanem jobbhátvédként játszik, ahol kevésbé kamatoztathatta ezt a képességét.

A legtöbb labdaszerzés a Premier League-idényben:

  1. Elliot Anderson 243
  2. Joao Gomes 158
  3. Andre 157
  4. Declan Rice 150
  5. Adrien Truffert 149
  6. James Ganrer 145
  7. Szoboszlai Dominik 142
