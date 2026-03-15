A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool a hatodik helyről várhatta a Tottenham elleni találkozót, melyen kötelező volt a győzelem a bajnoki címvédőnek.
Arne Slot együttese a legutóbbi két tétmérkőzését megnyerte hazai pályán, most pedig az a Tottenham látogatott az Anfieldre, amely tavaly karácsony óta nem nyert mérkőzést a Premier League-ben.
Szoboszlai újabb hatalmas szabadrúgásgólt lőtt
Az összecsapás mindkét csapatnak kulcsfontosság volt. A Liverpool a BL-szereplést érő negyedik helyért harcol, míg a Tottenham a kiesést próbálja elkerülni, ugyanis az Európa-liga címvédő csapatnak ugyanannyi pontja volt, mint a 18. kiesőhelyen álló West Ham Unitednak.
Nem mellesleg Igor Tudor, az észak-londoni csapat edzője is az állásárt küzdött a találkozón. A horvát szakembert február 14-én nevezték ki a Spurs élére, irányításával azonban mind a négy meccsét elveszített a Tottenham, ráadásul Tudor emberileg is megbukott már a szurkolók szemében, miután a hétközi Atlético Madrid elleni BL-meccsen 15 perc után lecserélte fiatal kapusát, a cseh Antonín Kinskýt.
A Liverpool kezdőcsapatába bekerült Jeremie Frimpong, azonban a holland szélső a támadószekcióba került a védelem helyett, így nagy meglepetésre ezúttal is Szoboszlai Dominik volt a Liverpool jobbhátvédje. Némi meglepetésre a Spurs kezdte jobban a meccset, és a 12. percben majdnem meg is szerezte a vezetést a vendégcsapat, de a brazil Souza 19 méteres bombáját Alisson óriási bravúrral kitolta a léc alól.
A 18. percben a Liverpool szabadrúgást kapott a Tottenham tizenhatosa előtt, így jöhetett Szoboszlai Dominik pillanata. A magyar középpályás odaállt a labda mögé, és 19 méterről védhetetlen gólt lőtt a jobb felső sarokba (1-0).
- Szoboszlai Dominik az idei Premier League-szezonban már négy szabadrúgásgólnál jár, ennél többet soha egyik Liverpool-játékos sem lőtt egy idény alatt. Ennél többet is csak David Beckham, a Manchester United legendája szerzett, aki a 2000/01-es szezonban öt szabadrúgásgólt lőtt, valamint a francia Laurent Robert, aki a Newcastle United játékosaként szintén ötöt szerzett a 2001/2002-es idényben.
- Szoboszlai az idei szezonban minden sorozatot figyelembe véve már hét gólt lőtt a tizenhatoson kívülről. Ez a legtöbb egy Liverpool-játékostól egy idényen belül azóta, hogy az uruguayi Luis Suárez a 2013/14-es szezonban szintén hetet lőtt. A rekordot Steven Gerrard tartja, aki a 2005/06-os szezonban kilenc találatot jegyzett a tizenhatoson kívülről.
A vezetés megszerzése után támadásban maradt a Liverpool, a bajnoki címvédő kontroll alatt tartotta a meccset, így a Spurs teljesen veszélytelen volt. A 36. percben aztán majdnem növelte előnyét a Mersey-parti csapat, de a holland Cody Gakpo 14 méteres lövését az olasz Guglielmo Vicario óriási bravúrral a jobb kapufára tolta.
Az első félidő hajrájában majdnem egyenlített a Spurs. Egy bal oldali szöglet után a brazil Richarlison fejelt hat méterről kapura, Alisson azonban óriási bravúrral ki tudta ütni a kapu bal oldalába tartó fejest.
A második félidőt jól kezdte a Liverpool, amely az 51. percben óriási lépést tehetett volna a győzelem felé. Egy gyors átmenet végén Frimpong húzott el a jobb szélen, a hosszúra átlőtt labdáját a 17 éves Rio Ngumoha kapta, aki egy befele cselt követően centikkel lőtt a bal felső sarok fölé.
A folytatásban többet volt a labda a Liverpoolnál, Slot csapata több ígéretes kontrát is vezetett, de az utolsó passzokba rendre hiba csúszott, így a nagy ziccerek elmaradtak.
A 73. percben hatalmas helyzetet hagyott ki a Liverpool. A csereként beállt Mohamed Szalah szerelni tudta a Spurs utolsó emberét, a román Radu Dragusint, az egyiptomi támadó így nagy helyzetbe került, de a tízméteres lövését Vicario lábbal hárítani tudta.
A Liverpoolnak megvoltak a helyzetei, de nem tudta lezárni a meccset, erre pedig ráfázott a kilencvenedik percben. Egy előreívelt labdát Andy Robertson rossz helyre fejelt le, a lecsorgót Randal Kolo Muani gyűjtötte be, aki remek labdával helyzetbe hozta Richarlisont, a brazil támadó pedig kilenc méterről a jobb alsó sarokba helyezett (1-1).
Az utolsó percekben mindkét csapat ment előre a győzelemért, a 95. percben a Liverpoolnak még volt egy ígéretes kontrája, de a francia Hugo Ekitiké tízméteres lövése elakadt a blokkban, így a Liverpool egy újabb megnyert meccset engedett ki a kezéből.
A Liverpool ezzel a döntetlennel az ötödik helyre jött fel a tabellán, míg a Tottenham már 12 mérkőzés óta nyeretlen a Premier League-ben, és csak egy ponttal előzi meg a 18. kiesőhelyen álló West Ham Unitedet.
Premier League, 30. forduló:
Liverpool FC-Tottenham Hotspur 1-1 (1-0)
Crystal Palace-Leeds United 0-0
Manchester United-Aston Villa 3-1 (0-0)
Nottingham Forest-Fulham 0-0
