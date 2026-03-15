Rendkívüli

Lebuktak: hatalmas ukrán zászló virít a Tisza nemzeti menetén

Ezt látnia kell!

Itt vannak a számok! Sokkal többen voltak a Békemeneten, mint a Tisza felvonulásán

Az angol labdarúgó-bajnokság 30. fordulójában a Liverpool 1-1-es döntetlent játszott a Tottenham Hotspur csapatával az Anfielden. A találkozó első félidejében a Liverpool Szoboszlai Dominik káprázatos szabadrúgásgóljával szerzett vezetést, az előnyét azonban nem tudta növelni Arne Slot csapata, amire a kilencvenedik percben rá is fázott, amikor a brazil Richarlison találatával egyenlíteni tudott a Spurs. Liverpoolban ezen az estén talán csak Szoboszlai lehetett elégedett, aki a szezonbeli negyedik szabadrúgásgóljával közel került egy egészen elképesztő mérföldkőhöz.

A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool a hatodik helyről várhatta a Tottenham elleni találkozót, melyen kötelező volt a győzelem a bajnoki címvédőnek. 

Szoboszlai Dominik a szezonbeli 8. gólpasszát adta
Szoboszlai a Liverpool legutóbbi hazai bajnokiján gólpasszt adott 
Arne Slot együttese a legutóbbi két tétmérkőzését megnyerte hazai pályán, most pedig az a Tottenham látogatott az Anfieldre, amely tavaly karácsony óta nem nyert mérkőzést a Premier League-ben. 

Szoboszlai újabb hatalmas szabadrúgásgólt lőtt

Az összecsapás mindkét csapatnak kulcsfontosság volt. A Liverpool a BL-szereplést érő negyedik helyért harcol, míg a Tottenham a kiesést próbálja elkerülni, ugyanis az Európa-liga címvédő csapatnak ugyanannyi pontja volt, mint a 18. kiesőhelyen álló West Ham Unitednak. 

Nem mellesleg Igor Tudor, az észak-londoni csapat edzője is az állásárt küzdött a találkozón. A horvát szakembert február 14-én nevezték ki a Spurs élére, irányításával azonban mind a négy meccsét elveszített a Tottenham, ráadásul Tudor emberileg is megbukott már a szurkolók szemében, miután a hétközi Atlético Madrid elleni BL-meccsen 15 perc után lecserélte fiatal kapusát, a cseh Antonín Kinskýt. 

A Liverpool kezdőcsapatába bekerült Jeremie Frimpong, azonban a holland szélső a támadószekcióba került a védelem helyett, így nagy meglepetésre ezúttal is Szoboszlai Dominik volt a Liverpool jobbhátvédje. Némi meglepetésre a Spurs kezdte jobban a meccset, és a 12. percben majdnem meg is szerezte a vezetést a vendégcsapat, de a brazil Souza 19 méteres bombáját Alisson óriási bravúrral kitolta a léc alól. 

Szoboszlai jobbhátvédként is a Liverpool egyik legveszélyesebb játékosa
A 18. percben a Liverpool szabadrúgást kapott a Tottenham tizenhatosa előtt, így jöhetett Szoboszlai Dominik pillanata. A magyar középpályás odaállt a labda mögé, és 19 méterről védhetetlen gólt lőtt a jobb felső sarokba (1-0). 

  • Szoboszlai Dominik az idei Premier League-szezonban már négy szabadrúgásgólnál jár, ennél többet soha egyik Liverpool-játékos sem lőtt egy idény alatt. Ennél többet is csak David Beckham, a Manchester United legendája szerzett, aki a 2000/01-es szezonban öt szabadrúgásgólt lőtt, valamint a francia Laurent Robert, aki a Newcastle United játékosaként szintén ötöt szerzett a 2001/2002-es idényben. 
  • Szoboszlai az idei szezonban minden sorozatot figyelembe véve már hét gólt lőtt a tizenhatoson kívülről. Ez a legtöbb egy Liverpool-játékostól egy idényen belül azóta, hogy az uruguayi Luis Suárez a 2013/14-es szezonban szintén hetet lőtt. A rekordot Steven Gerrard tartja, aki a 2005/06-os szezonban kilenc találatot jegyzett a tizenhatoson kívülről.

A vezetés megszerzése után támadásban maradt a Liverpool, a bajnoki címvédő kontroll alatt tartotta a meccset, így a Spurs teljesen veszélytelen volt. A 36. percben aztán majdnem növelte előnyét a Mersey-parti csapat, de a holland Cody Gakpo 14 méteres lövését az olasz Guglielmo Vicario óriási bravúrral a jobb kapufára tolta. 

Az első félidő hajrájában majdnem egyenlített a Spurs. Egy bal oldali szöglet után a brazil Richarlison fejelt hat méterről kapura, Alisson azonban óriási bravúrral ki tudta ütni a kapu bal oldalába tartó fejest. 

A második félidőt jól kezdte a Liverpool, amely az 51. percben óriási lépést tehetett volna a győzelem felé. Egy gyors átmenet végén Frimpong húzott el a jobb szélen, a hosszúra átlőtt labdáját a 17 éves Rio Ngumoha kapta, aki egy befele cselt követően centikkel lőtt a bal felső sarok fölé. 

A folytatásban többet volt a labda a Liverpoolnál, Slot csapata több ígéretes kontrát is vezetett, de az utolsó passzokba rendre hiba csúszott, így a nagy ziccerek elmaradtak. 

Mohamed Szalah ezúttal csak csereként állt be a Liverpoolba
A 73. percben hatalmas helyzetet hagyott ki a Liverpool. A csereként beállt Mohamed Szalah szerelni tudta a Spurs utolsó emberét, a román Radu Dragusint, az egyiptomi támadó így nagy helyzetbe került, de a tízméteres lövését Vicario lábbal hárítani tudta. 

A Liverpoolnak megvoltak a helyzetei, de nem tudta lezárni a meccset, erre pedig ráfázott a kilencvenedik percben. Egy előreívelt labdát Andy Robertson rossz helyre fejelt le, a lecsorgót Randal Kolo Muani gyűjtötte be, aki remek labdával helyzetbe hozta Richarlisont, a brazil támadó pedig kilenc méterről a jobb alsó sarokba helyezett (1-1). 

A brazil Richarlison volt a Tottenham megmentője
Az utolsó percekben mindkét csapat ment előre a győzelemért, a 95. percben a Liverpoolnak még volt egy ígéretes kontrája, de a francia Hugo Ekitiké tízméteres lövése elakadt a blokkban, így a Liverpool egy újabb megnyert meccset engedett ki a kezéből. 

A Liverpool ezzel a döntetlennel az ötödik helyre jött fel a tabellán, míg a Tottenham már 12 mérkőzés óta nyeretlen a Premier League-ben, és csak egy ponttal előzi meg a 18. kiesőhelyen álló West Ham Unitedet. 

Premier League, 30. forduló:
Liverpool FC-Tottenham Hotspur 1-1 (1-0)
Crystal Palace-Leeds United 0-0
Manchester United-Aston Villa 3-1 (0-0)
Nottingham Forest-Fulham 0-0

  • kapcsolódó cikkek:
Kerkez Milos olyat mondott Szoboszlairól, amire mindenki felkapta a fejét
Szoboszlai Dominik sokkolta a rajongóit a mobiltelefonjával – videó
Szoboszlai Dominik nem kertelt, egyértelmű üzenetet küldött a Liverpoolnak
Itt a következő: Szoboszlai Dominik újabb elképesztő kártyát kapott az EA Sports FC-ben
