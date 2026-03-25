Mohamed Szalah távozása Szoboszlai Dominikra is hatással lehet, ugyanis az egyiptomi támadó remek kapcsolatot ápol a magyar középpályással.

Jövőre már nem lesz Szoboszlai Dominik csapattársa Mohamed Szalah

Fotó: THIBAUD MORITZ / AFP

Szoboszlai Dominik elveszíti a legjobb barátját?

Mohamed Szalah, a Liverpool történetének harmadik legeredményesebb játékosa a közösségi oldalán tudatta, hogy a szezon végén távozik a csapattól, majd a 33 éves egyiptomi válogatott támadó szezonvégi búcsújáról a klubja is beszámolt kedden közleményben.

„Szalah kívánsága az volt, hogy ezt a bejelentést a lehető leghamarabb tegyük meg a szurkolók felé, mert ezzel látja biztosítottnak a jövőjével kapcsolatos átláthatóságot, illetve így is szeretné kimutatni a drukkerek irányába érzett tiszteletét és háláját" – írta a közleményben a Liverpool.

A 115-szörös egyiptomi válogatott játékos a közösségi médiafelületein közzétett videóban szólt a szurkolókhoz.

Sajnos elérkezett a nap. Ez a búcsúm első része, az idény végén elhagyom Liverpoolt. Soha nem gondoltam volna, hogy ez a klub, ez a város, és ezek az emberek milyen mély nyomot hagynak majd az életemben. A Liverpool nemcsak egy klub, hanem szenvedély, történelem, szellemiség. Ezt nem tudom szavakban elmagyarázni olyanoknak, akik nem tagjai ennek a klubnak"

– fogalmazott Szalah. „Győzelmeket ünnepeltünk, megnyertük a legfontosabb trófeákat, és együtt küzdöttünk az életünk legkeményebb időszakaiban" – tette még hozzá.

A jelenleg a magyar válogatottal Telkiben készülő liverpooli csapattársa, Szoboszlai Dominik a 24 óráig elérhető Instagram-sztorijában üzent a barátjának: mindössze annyi írt, hogy legenda, szivecskés emojik társaságában.

Szoboszlai üzent a barátjának

Fotó: Szoboszlai Dominik/Instagram

Az egyiptomi futballista 435 mérkőzésen 255 gólt szerzett a Liverpool színeiben, s két angol bajnoki cím, valamint egy FA Kupa és két Ligakupa mellett egy Bajnokok Ligája-, egy klubvilágbajnoki, illetve egy európai Szuperkupa-trófeát is nyert a csapattal, amelyhez 2017-ben, az AS Romától igazolt.