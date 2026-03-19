A Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágó mérkőzésén a Kerkez Milossal és Szoboszlai Dominikkal felálló Liverpool 4-0-ra kiütötte az Anfielden a török Galatasarayt, amelyben Sallai Roland is kezdőként lépett pályára. A találkozó után az európai szövetség (UEFA) Szoboszlait választotta meg a meccs emberének, amiben semmi meglepő nincs, ugyanis a magyar középpályás fontos góllal szerezte meg a vezetést a Liverpoolnak, mellette pedig egy tizenegyest is kiharcolt a találkozón.

Szoboszlai Dominik remekel a Bajnokok Ligájában (is). A 25 éves középpályás az idei szezonban tíz meccs öt gólnál és négy gólpassznál jár, és a Galatasaray kiütéséből is oroszlánrészt vállalt. 

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai celebrates scoring his team's first goal during the UEFA Champions League, round of 16 second leg football match between Liverpool and Galatasaray at Anfield in Liverpool, north-west England on March 18, 2026. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Szoboszlai Dominik az idei szezonban már 20 gólban vállalt szerepet
A BL-nyolcaddöntő visszavágóján a Liverpool Szoboszlai gyönyörű góljával szerzett vezetést a 25. percben, majd az első félidő hajrájában a magyar játékos kiharcolt egy tizenegyest, amit aztán Mohamed Szalah kihagyott. 

​Szoboszlai a Liverpool korábbi brazil sztárjának útját járja?

A második félidőben Szoboszlai rendkívül kreatívan futballozott, szinten minden Liverpool-támadás rajta futott keresztül, így nem csoda, hogy a lefújás után az európai szövetség őt választotta a meccs emberének. 

Szoboszlait az idei szezonban másodszorra választották meg egy BL-meccs legjobbjának. Legutóbb január 21-én kapta meg ezt az elismerést, amikor a Marseille-ben 3-0-ra megnyert mérkőzésen káprázatos szabadrúgásgólt lőtt. 

Szoboszlai szerezte az első gólt, kreatív szerepe volt másodikban, és meghatározó alakja volt a középpályának. Kiemelkedően osztogatott, összekapcsolta a játékot, a visszatámadásban, a labdaszerzésekben, valamint a második labdák begyűjtésében is rendkívül hatékony volt”

olvasható az UEFA csoportjának értékelése Szoboszlairól. 

Szoboszlai az idei szezonban a Liverpool legjobb játékosa
A magyar középpályás a Galata elleni találatával újabb mérföldkőhöz érkezett. Az idei szezonban minden sorozatot figyelembe véve már 20 gólban vállalt szerepet (12 góllal és nyolc gólpasszal), ami a legtöbb egy Liverpool-középpályástól egy idényen belül a brazil Philippe Coutinho 2017/18-as szezonja (szintén 20) óta.

Érdekesség, hogy a brazil támadóért a remek szezonját követően 2018 januárjában 135 millió eurót fizetett az FC Barcelona. Most pedig Szoboszlai jár hasonló magasságokban, akit folyamatosan a Real Madriddal boronálnak össze. 

