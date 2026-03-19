A Liverpool szerdán 4-0-ra legyőzte a Sallai Rolanddal felálló Galatasarayt a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján, ahol először fordult elő, hogy három magyar futballista is végig a pályán volt a sorozat kieséses szakaszban egy adott mérkőzésen. Az angol bajnoki címvédő már az első félidő derekán ledolgozta az Isztambulban összeszedett egygólos hátrányát: Szoboszlai Dominik góljával ugyanis megszerezte a vezetést, a gól pedig a forduló legszebb találata címét is kiérdemelheti.

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai gólja a legszebbek között az UEFA-nál

A magyar válogatott csapatkapitánya egy szöglet után 15 méterről kapásból lőtt, ami után a labda a török csapat kapujában kötött ki. Szoboszlai – akinek a Manchester City ellen lőtt szabadrúgásgólja a februári hónap legszebb találata lett a Premier League-ben – bombaformában van, ebben a szezonban tíz meccs után már öt gólnál jár a legrangosabb európai kupasorozatban.

Arne Slot együttese akár nagyobb arányban is nyerhetett volna, de a Szoboszlai által az első félidő ráadásában kiharcolt tizenegyest Mohamed Szalah kihagyta, igaz az egyiptomi támadó aztán a második félidőben jóvá tett a hibáját egy hatalmas góllal. A magyar játékost később a meccs legjobbjának is megválasztották.

Az UEFA hivatalos oldalán a legszebb gólok listájára a magyar válogatott játékos találata mellett Szalah gólja is felkerült. Ezen kívül a listán szerepel még a Tottenham holland játékosa, Xavi Simons 20 méteres bombája, valamint a Bayer Münchenben duplázó Harry Kane gólja, amivel első angol futballista lett, aki elérte az ötven gólt a Bajnokok Ligájában.

Szoboszlait emellett egy másik díjra is jelölte az európai szövetség, ugyanis Vinícius Júnior, Raphinha és Francisco Trincão mellett jelölt a hét játékosa címre is.

Stars of the round of 16 second legs ✨@PlayStationEU | #UCLPOTM pic.twitter.com/8VS8RvUh0m — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 18, 2026