Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
A labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének szerdai visszavágóján szebbnél szebb találatok születtek. A BL játéknap legszebb góljáért folyó vetélkedésben Szoboszlai Dominik is versenyben van, ugyanis az UEFA a magyar középpályás Galatasaray ellen szerzett okos gólját is jelölte a díjra.

A Liverpool szerdán 4-0-ra legyőzte a Sallai Rolanddal felálló Galatasarayt a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján, ahol először fordult elő, hogy három magyar futballista is végig a pályán volt a sorozat kieséses szakaszban egy adott mérkőzésen. Az angol bajnoki címvédő már az első félidő derekán ledolgozta az Isztambulban összeszedett egygólos hátrányát: Szoboszlai Dominik góljával ugyanis megszerezte a vezetést, a gól pedig a forduló legszebb találata címét is kiérdemelheti. 

Szoboszlai Dominik gólja is jelölt az UEFA-nál a legszebb találat címre
Szoboszlai Dominik gólja is jelölt az UEFA-nál a legszebb találat címre
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai gólja a legszebbek között az UEFA-nál

A magyar válogatott csapatkapitánya egy szöglet után 15 méterről kapásból lőtt, ami után a labda a török csapat kapujában kötött ki. Szoboszlai – akinek a Manchester City ellen lőtt szabadrúgásgólja a februári hónap legszebb találata lett a Premier League-ben – bombaformában van, ebben a szezonban tíz meccs után már öt gólnál jár a legrangosabb európai kupasorozatban, ráadásul a Manchester City ellen lőtt szabadrúgásgólja után. 

Arne Slot együttese akár nagyobb arányban is nyerhetett volna, de a Szoboszlai által az első félidő ráadásában kiharcolt tizenegyest Mohamed Szalah kihagyta, igaz az egyiptomi támadó aztán a második félidőben jóvá tett a hibáját egy hatalmas góllal. A magyar játékost később a meccs legjobbjának is megválasztották.

Az UEFA hivatalos oldalán a legszebb gólok listájára a magyar válogatott játékos találata mellett Szalah gólja is felkerült. Ezen kívül a listán szerepel még a Tottenham holland játékosa, Xavi Simons 20 méteres bombája, valamint a Bayer Münchenben duplázó Harry Kane gólja, amivel első angol futballista lett, aki elérte az ötven gólt a Bajnokok Ligájában. 

Szoboszlait emellett egy másik díjra is jelölte az európai szövetség, ugyanis Vinícius Júnior, Raphinha és Francisco Trincão mellett jelölt a hét játékosa címre is.

