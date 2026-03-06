Live
A magyar válogatott csapatkapitánya folyamatosan Madridon tartja szemeit. Szoboszlai Dominik nemrég korábbi liverpooli csapattársának, a Real Madridban futballozó Trent Alexander-Arnoldnak küldött üzenetet.

Szoboszlai Dominik 2023 nyarán 70 millió euróért igazolt az RB Leipzigtől a Liverpool csapatához. A magyar válogatott csapatkapitánya gyorsan beilleszkedett az angol gárdába, a leggyorsabban az egyiptomi Mohamed Szalah-val és az angol válogatott Trent Alexander-Arnolddal találta meg a közös hangot. 

Dominik Szoboszlai of Liverpool FC and Joao Gomes of Wolverhampton Wanderers are in action during the Premier League match between Wolverhampton Wanderers and Liverpool at Molineux in Wolverhampton, on March 3, 2026. (Photo by Stuart Leggett/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Szoboszlai az új frizurájával is témát szolgáltatott a sajtónak
Fotó: Stuart Leggett/MI News/NurPhoto via AFP

Szoboszlai két szezont futballozott együtt Alexander-Arnolddal, az angol játékos azonban nem hosszabbította meg lejáró szerződését, így tavaly nyáron 10 millió euró ellenében igazolt a Real Madridhoz.

Mit üzent Szoboszlai a Real sztárjának?

A két futballista a mai napig remek kapcsolatot ápol egymással, erre ékes bizonyíték Alexander-Arnold Instagram-bejegyzése, amihez Szoboszlai is hozzászólt. 

A 27 éves játékosnak izomszakadás miatt 12 mérkőzést kellett kihagynia, február elején azonban visszatért a Real Madrid csapatába. A Valencia elleni találkozót követően Alexander-Arnold a következőt posztolta az Instagramon:

„Jó visszatérni.”

Erre érkezett Szoboszlai válasza, aki csak annyit írt:

„Az én emberem.”

Szoboszlai a Real Madridba igazol?

Az elmúlt hetekben Szoboszlai Dominik neve rendszeresen felmerül a Real Madriddal kapcsolatban. Nemrég amikor Marco Rossi szövetségi kapitány egy interjúban arról beszélt, hogy Szoboszlai gyerekkori álma a Real Madrid, ezt követően Vinícius Júnior és a magyar játékos a közösségi médiában is interakcióba lépett egymással, a poszt azonnal újabb hullámot indított el a madridi átigazolást vizionáló teóriák tengerében.

