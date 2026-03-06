Szoboszlai Dominik 2023 nyarán 70 millió euróért igazolt az RB Leipzigtől a Liverpool csapatához. A magyar válogatott csapatkapitánya gyorsan beilleszkedett az angol gárdába, a leggyorsabban az egyiptomi Mohamed Szalah-val és az angol válogatott Trent Alexander-Arnolddal találta meg a közös hangot.
Szoboszlai két szezont futballozott együtt Alexander-Arnolddal, az angol játékos azonban nem hosszabbította meg lejáró szerződését, így tavaly nyáron 10 millió euró ellenében igazolt a Real Madridhoz.
Mit üzent Szoboszlai a Real sztárjának?
A két futballista a mai napig remek kapcsolatot ápol egymással, erre ékes bizonyíték Alexander-Arnold Instagram-bejegyzése, amihez Szoboszlai is hozzászólt.
A 27 éves játékosnak izomszakadás miatt 12 mérkőzést kellett kihagynia, február elején azonban visszatért a Real Madrid csapatába. A Valencia elleni találkozót követően Alexander-Arnold a következőt posztolta az Instagramon:
„Jó visszatérni.”
Erre érkezett Szoboszlai válasza, aki csak annyit írt:
„Az én emberem.”
Szoboszlai a Real Madridba igazol?
Az elmúlt hetekben Szoboszlai Dominik neve rendszeresen felmerül a Real Madriddal kapcsolatban. Nemrég amikor Marco Rossi szövetségi kapitány egy interjúban arról beszélt, hogy Szoboszlai gyerekkori álma a Real Madrid, ezt követően Vinícius Júnior és a magyar játékos a közösségi médiában is interakcióba lépett egymással, a poszt azonnal újabb hullámot indított el a madridi átigazolást vizionáló teóriák tengerében.
