Szoboszlai Dominik legújabb Instagram-története hamar beszédtéma lett a futballszurkolók körében. A képen egy dobozból frissen kivett, feltűnő rózsaszín-ezüst-kék színvilágú futballcipő látható. A bejegyzésben a magyar válogatott csapatkapitánya Vinícius Júniort jelölte meg, kiegészítve egy kézfogást és egy lángot ábrázoló hangulatjellel.

Vinícius vs Szoboszlai a Real Madrid Liverpool elleni BL-meccsén

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Tekintve az elmúlt hetek eseményeit – amikor Marco Rossi szövetségi kapitány egy interjúban arról beszélt, hogy Szoboszlai gyerekkori álma a Real Madrid, majd ezt követően Vinícius és a magyar játékos a közösségi médiában is interakcióba lépett egymással –, a poszt azonnal újabb hullámot indított el a madridi átigazolást vizionáló teóriák tengerében.

Szoboszlai posztolt, titokzatos logó a sarokrészen

A fotó háttere azonban racionálisabb magyarázatot rejt, mint egy titkos előszerződés. A lábbeli ugyanis a legújabb, kifejezetten Vinícius Júnior számára tervezett modell, amelynek a sarkán jól kivehető a brazil játékos egyedi logója is.

Szoboszlai Dominik és Vinícius egyaránt a sportvilág legszűkebb elitjéhez tartoznak, és ebben a körben bevett szokás, hogy amikor egy világklasszis saját, névre szóló kollekciót kap, a kiemelt márkatársak az elsők között kapnak belőle egy-egy tiszteletpéldányt.

Szoboszlai tehát nem egy madridi repülőjegyet, hanem egy exkluzív szakmai csomagot kapott, és egy elegáns, kollegiális gesztussal gratulált a brazilnak a dizájnhoz.

Fotó: instagram.com/szoboszlaidominik/

A kézfogás ikon pontosan ezt a sportolók közötti kölcsönös tiszteletet jelképezi.

Ugyanabban a ligában játszanak

Bár a cipő kétségtelenül látványos, a bejegyzés pedig kiváló táptalaj a rajongói fantáziának, a történet elsősorban a globális sztárstátuszról szól. A gesztus azt bizonyítja, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya ma már abba a zárt körbe tartozik, ahol a Real Madrid legnagyobbjaival van közvetlen kapcsolatban.