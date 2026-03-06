Live
Az angol labdarúgó FA-kupa nyolcaddöntőjében a Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot foglalkoztató Liverpool 3-1-re nyert a Wolverhampton Wanderers otthonában, így bejutott a legjobb nyolc közé. A találkozó Szoboszlai kezdő volt, a Kerkez helyén futballozó Andy Robertson pedig egy bombagóllal és egy gólpasszal vette ki a részét a Liverpool sikeréből.

A péntek esti kupameccsnek külön pikantériát adott, hogy a két csapat kedden este is összecsapott már bajnoki mérkőzésen a Molineux Stadionban, azt a találkozót Szoboszlaiék elveszítették egy 94. percben született góllal. 

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai looks on during the English Premier League football match between Wolverhampton Wanderers and Liverpool at the Molineux stadium in Wolverhampton, central England on March 3, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai a hét közben végigjátszotta a Wolves elleni bajnokit
Fotó: Darren Staples/AFP

A mérkőzés után az új frizurával jelentkező Szoboszlai Dominik is kemény kritikákat kapott, de a többi liverpooli játékost sem kíméltek a csapattal kiemelten foglalkozó portálok

Szoboszlai kezdett, Kerkez kispados volt

Az FA-kupa meccsre Arne Slot, a Liverpool edzője négy helyen változtatott kezdőcsapatán. A holland Jeremie Frimpong, a francia Ibrahima Konaté, a magyar válogatott Kerkez Milos, valamint a házigólkirály Hugo Ekitiké is pihenőt kapott. A helyükre Joe Gomez, Andy Robertson, Curtis Jones, valamint a 17 éves Rio Ngumoha került be a Pool kezdőjébe. 

Az alapfelállásban Szoboszlai jobbhátvédként kezdett a Liverpoolban, nem mellesleg a magyar válogatott csapatkapitánya elhagyta a rapsztárokra hajazó fonott hajviseletét, és újfent összefogott hajjal lépett pályára. A Mersey-parti csapat jól kezdte a meccset a felforgatott Wolverhampton ellen, a legaktívabb a bal oldalon kevergető Ngumoha volt, akinek több ígéretes helyzete is volt, de nem tudott túljárni Sam Johnstone eszén. 

Liverpool's English striker #73 Rio Ngumoha runs through the Liverpool defence during the English FA Cup fifth round football match between Wolverhampton Wanderers and Liverpool at the Molineux stadium in Wolverhampton, central England on March 6, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Rio Ngumoha az idei szezonban másodszor kezdett a Liverpoolban 
Fotó: Darren Staples/AFP

A folytatásban is a Liverpool dominált, a vendégcsapat körbelőtte a Wolverhampton kapuját, de igazán nagy helyzetet sokáig nem tudott kialakítani. 

A Liverpool rendkívül ötlettelenül futballozott az első félidőben, ennek ellenére Arne Slot a folytatásban is jobbhátvédként használta csapata legkreatívabb játékosát, Szoboszlai Dominikot. 

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (R) vies with Wolverhampton Wanderers' Spanish defender #03 Hugo Bueno (L) during the English FA Cup fifth round football match between Wolverhampton Wanderers and Liverpool at the Molineux stadium in Wolverhampton, central England on March 6, 2026. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik ismét jobbhátvédként harcolt 
Fotó: Darren Staples/AFP

A második félidőben a gyenge játék ellenére előnybe került a Liverpool. Egy gyors kontratámadás végén Mohamed Szalah játszott Curtis Joneshoz, aki lekészítette a labdát a bal oldalon felfutó Andy Robertsonnak, a Kerkez helyén futballozó skót játékos pedig 18 méterről a bal alsó sarokba bombázott (0-1). 

A bekapott gól megfogta a Wolverhamptont, a Liverpool pedig lendületben maradt és a következő támadásból növelni tudta az előnyét. Az első gólt szerző Andy Robertson kapott egy labdát a bal szélen, amit belőtt az hosszú oldalra, az érkező Mohamed Szalah pedig közelről a kapuba belsőzött (0-2). 

  • Az egyiptomi támadó gólját ugyan les miatt érvénytelenítette a játékvezető, azonban az FA-kupában ettől a körtől kezdve már alkalmazzák a videobíró-technológiát, a szituáció visszanézése után pedig kiderült, hogy Szalah nem volt lesen, így megadták a gólját. 

Ezt követően is a Liverpool akarta érvényesült, a Wolves pedig teljesen elengedte a mérkőzést, mely a 74. perc elején el is dőlt. Curtis Jones indult meg a kapu felé, majd senkitől sem zavartatva 18 méterről a jobb alsó sarokba tekert (0-3). 

Az utolsó negyedórában már nem sok említésreméltó esemény történt. A hajrára Arne Slot még lehetőséget adott olyan fiatal játékosoknak, mint a 18 éves Trey Nyoni és a 19 éves Kieran Morrison, így Kerkez Milos végül nem kapott játéklehetőséget a találkozón. A 89. percben Szoboszlai indult meg a kapu felé, 18 méterről lőhetett volna, a magyar középpályás azonban önzetlenül Morrisont hozta helyzetbe, a fiatal játékos viszont 12 méterről kapu fölé lőtt.

A hosszabbításban még a Wolves-szurkolóknak is volt némi sebtapasza. Sam Johnstone hatalmas kirúgása után Szoboszlai nem tudta megszerezni a labdát, így a dél-koreai Hvang Hicshan kilépett ziccerben, és a kivetődő Alisson mellett a kapuba tudott pöckölni (1-3). 

A Liverpool ezzel magabiztos győzelmet aratott és bejutott a legjobb nyolc közé az FA-kupában. 

