A péntek esti kupameccsnek külön pikantériát adott, hogy a két csapat kedden este is összecsapott már bajnoki mérkőzésen a Molineux Stadionban, azt a találkozót Szoboszlaiék elveszítették egy 94. percben született góllal.
A mérkőzés után az új frizurával jelentkező Szoboszlai Dominik is kemény kritikákat kapott, de a többi liverpooli játékost sem kíméltek a csapattal kiemelten foglalkozó portálok.
Szoboszlai kezdett, Kerkez kispados volt
Az FA-kupa meccsre Arne Slot, a Liverpool edzője négy helyen változtatott kezdőcsapatán. A holland Jeremie Frimpong, a francia Ibrahima Konaté, a magyar válogatott Kerkez Milos, valamint a házigólkirály Hugo Ekitiké is pihenőt kapott. A helyükre Joe Gomez, Andy Robertson, Curtis Jones, valamint a 17 éves Rio Ngumoha került be a Pool kezdőjébe.
Az alapfelállásban Szoboszlai jobbhátvédként kezdett a Liverpoolban, nem mellesleg a magyar válogatott csapatkapitánya elhagyta a rapsztárokra hajazó fonott hajviseletét, és újfent összefogott hajjal lépett pályára. A Mersey-parti csapat jól kezdte a meccset a felforgatott Wolverhampton ellen, a legaktívabb a bal oldalon kevergető Ngumoha volt, akinek több ígéretes helyzete is volt, de nem tudott túljárni Sam Johnstone eszén.
A folytatásban is a Liverpool dominált, a vendégcsapat körbelőtte a Wolverhampton kapuját, de igazán nagy helyzetet sokáig nem tudott kialakítani.
A Liverpool rendkívül ötlettelenül futballozott az első félidőben, ennek ellenére Arne Slot a folytatásban is jobbhátvédként használta csapata legkreatívabb játékosát, Szoboszlai Dominikot.
A második félidőben a gyenge játék ellenére előnybe került a Liverpool. Egy gyors kontratámadás végén Mohamed Szalah játszott Curtis Joneshoz, aki lekészítette a labdát a bal oldalon felfutó Andy Robertsonnak, a Kerkez helyén futballozó skót játékos pedig 18 méterről a bal alsó sarokba bombázott (0-1).
A bekapott gól megfogta a Wolverhamptont, a Liverpool pedig lendületben maradt és a következő támadásból növelni tudta az előnyét. Az első gólt szerző Andy Robertson kapott egy labdát a bal szélen, amit belőtt az hosszú oldalra, az érkező Mohamed Szalah pedig közelről a kapuba belsőzött (0-2).
- Az egyiptomi támadó gólját ugyan les miatt érvénytelenítette a játékvezető, azonban az FA-kupában ettől a körtől kezdve már alkalmazzák a videobíró-technológiát, a szituáció visszanézése után pedig kiderült, hogy Szalah nem volt lesen, így megadták a gólját.
Ezt követően is a Liverpool akarta érvényesült, a Wolves pedig teljesen elengedte a mérkőzést, mely a 74. perc elején el is dőlt. Curtis Jones indult meg a kapu felé, majd senkitől sem zavartatva 18 méterről a jobb alsó sarokba tekert (0-3).
Az utolsó negyedórában már nem sok említésreméltó esemény történt. A hajrára Arne Slot még lehetőséget adott olyan fiatal játékosoknak, mint a 18 éves Trey Nyoni és a 19 éves Kieran Morrison, így Kerkez Milos végül nem kapott játéklehetőséget a találkozón. A 89. percben Szoboszlai indult meg a kapu felé, 18 méterről lőhetett volna, a magyar középpályás azonban önzetlenül Morrisont hozta helyzetbe, a fiatal játékos viszont 12 méterről kapu fölé lőtt.
A hosszabbításban még a Wolves-szurkolóknak is volt némi sebtapasza. Sam Johnstone hatalmas kirúgása után Szoboszlai nem tudta megszerezni a labdát, így a dél-koreai Hvang Hicshan kilépett ziccerben, és a kivetődő Alisson mellett a kapuba tudott pöckölni (1-3).
A Liverpool ezzel magabiztos győzelmet aratott és bejutott a legjobb nyolc közé az FA-kupában.
