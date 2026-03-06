A péntek esti kupameccsnek külön pikantériát adott, hogy a két csapat kedden este is összecsapott már bajnoki mérkőzésen a Molineux Stadionban, azt a találkozót Szoboszlaiék elveszítették egy 94. percben született góllal.

Szoboszlai a hét közben végigjátszotta a Wolves elleni bajnokit

Fotó: Darren Staples/AFP

A mérkőzés után az új frizurával jelentkező Szoboszlai Dominik is kemény kritikákat kapott, de a többi liverpooli játékost sem kíméltek a csapattal kiemelten foglalkozó portálok.

Szoboszlai kezdett, Kerkez kispados volt

Az FA-kupa meccsre Arne Slot, a Liverpool edzője négy helyen változtatott kezdőcsapatán. A holland Jeremie Frimpong, a francia Ibrahima Konaté, a magyar válogatott Kerkez Milos, valamint a házigólkirály Hugo Ekitiké is pihenőt kapott. A helyükre Joe Gomez, Andy Robertson, Curtis Jones, valamint a 17 éves Rio Ngumoha került be a Pool kezdőjébe.

Az alapfelállásban Szoboszlai jobbhátvédként kezdett a Liverpoolban, nem mellesleg a magyar válogatott csapatkapitánya elhagyta a rapsztárokra hajazó fonott hajviseletét, és újfent összefogott hajjal lépett pályára. A Mersey-parti csapat jól kezdte a meccset a felforgatott Wolverhampton ellen, a legaktívabb a bal oldalon kevergető Ngumoha volt, akinek több ígéretes helyzete is volt, de nem tudott túljárni Sam Johnstone eszén.

Rio Ngumoha az idei szezonban másodszor kezdett a Liverpoolban

Fotó: Darren Staples/AFP

A folytatásban is a Liverpool dominált, a vendégcsapat körbelőtte a Wolverhampton kapuját, de igazán nagy helyzetet sokáig nem tudott kialakítani.

A Liverpool rendkívül ötlettelenül futballozott az első félidőben, ennek ellenére Arne Slot a folytatásban is jobbhátvédként használta csapata legkreatívabb játékosát, Szoboszlai Dominikot.

Szoboszlai Dominik ismét jobbhátvédként harcolt

Fotó: Darren Staples/AFP

A második félidőben a gyenge játék ellenére előnybe került a Liverpool. Egy gyors kontratámadás végén Mohamed Szalah játszott Curtis Joneshoz, aki lekészítette a labdát a bal oldalon felfutó Andy Robertsonnak, a Kerkez helyén futballozó skót játékos pedig 18 méterről a bal alsó sarokba bombázott (0-1).

A bekapott gól megfogta a Wolverhamptont, a Liverpool pedig lendületben maradt és a következő támadásból növelni tudta az előnyét. Az első gólt szerző Andy Robertson kapott egy labdát a bal szélen, amit belőtt az hosszú oldalra, az érkező Mohamed Szalah pedig közelről a kapuba belsőzött (0-2).

Az egyiptomi támadó gólját ugyan les miatt érvénytelenítette a játékvezető, azonban az FA-kupában ettől a körtől kezdve már alkalmazzák a videobíró-technológiát, a szituáció visszanézése után pedig kiderült, hogy Szalah nem volt lesen, így megadták a gólját.