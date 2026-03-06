Live
Péntek este kilenc órától az angol labdarúgó FA-kupa nyolcaddöntőjében a Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot foglalkoztató Liverpool a Wolverhampton Wanderers otthonában lép pályára. A hét közben a Premier League-ben már összecsapott a két együttes, azon a meccsen Kerkez és Szoboszlai is kezdett, a liverpooliak azonban nem örülhettek, mert a Farkasok drámai győzelmet arattak a végjátékban. A Mersey-parti csapat most az FA-kupában vághat vissza, egyelőre egy magyar futballistával.

A kedd esti bajnoki mérkőzésen Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is kezdőként lépett pályára. Előbbi 65 percet játszott, utóbbi végig pályán volt a Molineux Stadion gyepszőnyegén. 

Szoboszlai Dominik új frizurával érkezett a Liverpool meccsére
Szoboszlai Dominik új frizurával érkezett a Liverpool legutóbbi meccsére
Fotó: liverpoolfc.com

A három nappal ezelőtti mérkőzésen a Premier League-ben sereghajtó Wolverhampton Wanderers egy 94. percben lőtt góllal diadalmaskodott, a lefújás után az új frizurával jelentkező Szoboszlai Dominik, valamint a többi liverpooli játékos is kemény kritikákat kapott a klubbal kiemelten foglalkozó portáloktól. 

Szoboszlai a kezdőben, Kerkez a padon

A pénteki FA-kupa-meccs előtti sajtótájékoztatón Arne Slot, a Liverpool edzője elmondta, hogy lesz pár változás a kezdőcsapatban, de nem mindenki lesz lecserélve. A holland mester tartotta a szavát. Négy helyen változtatott az előző meccshez képest. A holland Jeremie Frimpong helyén Joe Gomez játszik, Kerkez Milos helyére Andy Robertson került be, a francia Ibrahima Konaté is pihenőt kapott, a támadósorban pedig a francia Hugo Ekitiké helyett bekerült a csapatba a 17 éves Rio Ngumoha.

A Liverpool kezdője:
Alisson – Gomez, Van Dijk, Gravenberch, Robertson – Jones, Mac Allister – Szalah, Szoboszlai, Ngumoha – Gakpo.   

