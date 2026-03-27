A magyar válogatott szombaton 18 órától Szlovéniát, majd kedden 19 órától Görögországot fogadja a Puskás Arénában, majd Szoboszlai Dominkék júniusban Finnországot látják vendégül a Kazahsztán elleni debreceni mérkőzés előtt.

Megőrülnek a szurkolók Szoboszlaiéktól

A kamerák előtt pózoltak Szoboszlaiék

Az első tétmérkőzések, az őszi Nemzetek Ligája még messze van, de egymás között kimondtuk, hogy az addig sorra kerülő mind a négy felkészülési találkozót meg akarjuk nyerni"

– nyilatkozott a Sigma Olomouc középpályása, Baráth Péter.

Előtte azonban még nem a pályán, hanem a kamerák előtt bizonyítottak a csapat sztárjai. Az MLSZ az Instagram-oldalán tett közzé egy videót, amelyen Szoboszlaiék többek között már az új mezben pózolnak.