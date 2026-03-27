A magyar labdarúgó-válogatott szombaton Szlovéniát, három nappal később pedig Görögországot fogadja a Puskás Arénában felkészülési mérkőzésen. Szoboszlai Dominikék gőzerővel készülnek a meccsekre, de az edzések mellett jutott idő a fotózásra is.
A magyar válogatott szombaton 18 órától Szlovéniát, majd kedden 19 órától Görögországot fogadja a Puskás Arénában, majd Szoboszlai Dominkék júniusban Finnországot látják vendégül a Kazahsztán elleni debreceni mérkőzés előtt.
A kamerák előtt pózoltak Szoboszlaiék
Az első tétmérkőzések, az őszi Nemzetek Ligája még messze van, de egymás között kimondtuk, hogy az addig sorra kerülő mind a négy felkészülési találkozót meg akarjuk nyerni"
– nyilatkozott a Sigma Olomouc középpályása, Baráth Péter.
Előtte azonban még nem a pályán, hanem a kamerák előtt bizonyítottak a csapat sztárjai. Az MLSZ az Instagram-oldalán tett közzé egy videót, amelyen Szoboszlaiék többek között már az új mezben pózolnak.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!