A Szpíker Korner legújabb adásában ismét a magyar labdarúgó-válogatott került a fókuszba, mert március utolsó napjaiban kétszer is pályára lép a nemzeti tizenegy, két felkészülési mérkőzésen, először szombaton a szlovénok ellen a Puskás Arénában. Keserű emlékeket követően tér vissza az otthonába a válogatott, mert novemberben a világbajnoki selejtezősorozat utolsó csoportmeccsén itt szenvedett drámai vereséget az együttes és ezzel elbúcsúzott a 2026-os vb-álmoktól. P. Fülöp Gábor vezetésével természetesen nem kerülhették el a vendégek az őszi fiaskó utóéletét és arra a kérdésre is keresték a választ, vajon Szoboszlai Dominik és a csapat túltette-e magát a történteken, tudnak-e új fejezetet nyitni a válogatottal március végén. A közelmúlt megidézése után Nagy Antal által szóba került a múlt is, a legendás magyar-brazil, ahol a nemzeti csapat nyert egy felkészülési meccsen 3-0-ra, valamint az utolsó, magyar részvétellel lezajlott világbajnokság is.

Szoboszlai Dominik és a magyar válogatott volt a fő téma a Szpíker Kornerben

Marco Rossi a legjobb választás Szoboszlai Dominikéknak?

Az őszi kiesés után és most is szóba került Marco Rossi és az, hogy jó választás-e továbbra is a magyar-olasz szövetségi kapitány a válogatott élére. Természetesen a beszélgetőpartnerek nem mehettek el Szoboszlai korábbi kijelentése mellett, mely szerint az együttes akár tűzbe is menne a szakemberért. Rossi mellett a keret kialakítása is napirenden volt a beszélgetés során, mi történik az idősödő alap emberekkel, hogyan lehet folyamatosan új embereket beépíteni, merre tart a válogatott, hol vannak az új tehetségek, akik kopogtatnak a nemzeti tizenegy ajtaján. Továbbá az is szóba került, miképp játszik a klub csapatában Szoboszlai Dominik és hogy megy neki emellett a válogatottban.

A teljes adás a lenti videón megtekinthető.