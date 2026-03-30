Mircea Lucescu vasárnap délelőtt, a román labdarúgó-válogatott edzésén lett rosszul, amikor a tréning előtti eligazításon légzési nehézségei támadtak, majd elájult. A csapat orvosai azonnal a segítségére siettek, és miután stabilizálták az állapotát, sürgősen egy bukaresti kórházba szállították. A 80 éves szövetségi kapitány egészségügyi állapotáért a szurkolók egy emberként aggódtak, hétfőn pedig meg is kapták a jó hírt.

Lemondott a román szövetségi kapitány, Mircea Lucescu

A 80 éves szövetségi kapitány fontos bejelentést tett

Mircea Lucescu a román gsp.ro című lapnak a kórházi ágyáról osztotta meg, hogy pontosan mi is történt vele.

„Nagyon dühös lettem, amikor elkezdtem elemezni a Törökország elleni meccset, pedig már három nap telt el. És ettől az idegességtől rosszul lettem. Úgy éreztem, nem kapok normálisan levegőt, de nem volt szívmegállásom, pitvarfibrillációm volt, ez először Bresciában történt meg velem“− mondta a nyolcvan esztendős szakember, majd bejelentette, hogy már nem ő irányítja a román válogatottat.

Meglepődtem, hogy mennyien aggódtak értem, még az UEFA főtitkára, Giorgio Marchetti is hagyott egy üzenetet. Ennyi, vége van. De van még valami, ami ennél is fontosabb. Hiszek ennek a generációnak a potenciáljában, a futballisták nagyon tehetségesek. Ha támogatják őket, akkor ők és az új szövetségi kapitány jó eredményeket érhetnek el, ebben biztos vagyok

− tette hozzá Lucescu, aki a hét végéig biztosan kórházban marad.

📍Antrenmanda baygınlık geçiren Romanya teknik direktörü Mircea Lucescu (80) hastaneye kaldırıldı!



🚑Bugün, Mogoșoaia’da Slovakya maçı öncesinde düzenlenen son antrenmana katılan Lucescu, aniden baygınlık geçirerek korkuttu.



🏥Ambulansla Bükreş Üniversitesi Hastanesine… pic.twitter.com/QZABkankLr — Romanya Haber (@romanya_haber) March 29, 2026

Lucescu eredeti szerződése állítólag július 31-ig szólt a válogatottal, de a helyzetre való tekintettel már most keresi szövetségi kapitányát a szövetség, aki sajtóhírek szerint Gheorghe Hagi lesz. Románia, miután a törökök elleni vereség miatt nem jutott ki a 2026-os vb-re, Szlovákia és Georgia ellen lép pályára a válogatott szünetben.