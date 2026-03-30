Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
Vasárnap délelőtt érkezett a váratlan hír, amely lesújtotta a román labdarúgás kedvelőit. Mircea Lucescu szövetségi kapitány ugyanis összeesett a román válogatott edzésén, egészségéért pedig egy emberként aggódtak a szurkolók, most viszont friss hírek érkeztek a 80 éves szakember állapotáról.

Mircea Lucescu vasárnap délelőtt, a román labdarúgó-válogatott edzésén lett rosszul, amikor a tréning előtti eligazításon légzési nehézségei támadtak, majd elájult. A csapat orvosai azonnal a segítségére siettek, és miután stabilizálták az állapotát, sürgősen egy bukaresti kórházba szállították. A 80 éves szövetségi kapitány egészségügyi állapotáért a szurkolók egy emberként aggódtak, hétfőn pedig meg is kapták a jó hírt.

Lemondott a román szövetségi kapitány, Mircea Lucescu
Fotó: HAKAN AKGUN / ANADOLU

A 80 éves szövetségi kapitány fontos bejelentést tett

Mircea Lucescu a román gsp.ro című lapnak a kórházi ágyáról osztotta meg, hogy pontosan mi is történt vele.

„Nagyon dühös lettem, amikor elkezdtem elemezni a Törökország elleni meccset, pedig már három nap telt el. És ettől az idegességtől rosszul lettem. Úgy éreztem, nem kapok normálisan levegőt, de nem volt szívmegállásom, pitvarfibrillációm volt, ez először Bresciában történt meg velem“− mondta a nyolcvan esztendős szakember, majd bejelentette, hogy már nem ő irányítja a román válogatottat.

Meglepődtem, hogy mennyien aggódtak értem, még az UEFA főtitkára, Giorgio Marchetti is hagyott egy üzenetet. Ennyi, vége van. De van még valami, ami ennél is fontosabb. Hiszek ennek a generációnak a potenciáljában, a futballisták nagyon tehetségesek. Ha támogatják őket, akkor ők és az új szövetségi kapitány jó eredményeket érhetnek el, ebben biztos vagyok

− tette hozzá Lucescu, aki a hét végéig biztosan kórházban marad.

Lucescu eredeti szerződése állítólag július 31-ig szólt a válogatottal, de a helyzetre való tekintettel már most keresi szövetségi kapitányát a szövetség, aki sajtóhírek szerint Gheorghe Hagi lesz. Románia, miután a törökök elleni vereség miatt nem jutott ki a 2026-os vb-re, Szlovákia és Georgia ellen lép pályára a válogatott szünetben.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!