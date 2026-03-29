Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
A házigazda mexikói válogatott gól nélküli döntetlent játszott a portugálokkal a nyári labdarúgó-világbajnokságra készülő csapatok barátságos mérkőzésén. A szombati találkozót azonban tragédia árnyékolta be, ugyanis meghalt egy szurkoló a Mexikó-Portugália mérkőzés előtt.

Mexikó és Portugália a 2026-os világbajnokság nyitómérkőzésének is otthont adó Banorte Stadionban (korábban Azteca Stadion) csapott össze felkészülési mérkőzésen. A mexikói hatóságok azonban arról számoltak be, hogy meghalt egy szurkoló a legendás stadionba.

Meghalt egy szurkoló a foci-vb nyitómeccsének helyszínén
Meghalt egy szurkoló a foci-vb nyitómeccsének helyszínén
Fotó: YURI CORTEZ / AFP

Meghalt egy szurkoló a labdarúgó-világbajnokság egyik helyszínén

A közlemény szerint egy férfi a stadion VIP-páholyának második szintjén tartózkodott, amikor – feltehetően ittas állapotban – megpróbált átmászni a korláton, hogy lejusson az első emeletre. A manőver azonban tragédiával végződött, ugyanis a szurkoló lezuhant a földszintre és szörnyet halt.

A helyszínen tartózkodó mentősök azonnal a segítségére siettek, de az életét már nem tudták megmenteni. A mexikóvárosi ügyészség vizsgálatot rendelt el, hogy a kamerafelvételek és a tanúvallomások alapján kiderítsék, hogy pontosan mi történt.

A tragédia ellenére a mérkőzést végül lejátszották, a házigazda Mexikó gól nélküli játszott a Cristiano Ronaldo nélküli portugál válogatottal.

A mexikóiak az Egyesült Államokkal és Kanadával közös rendezésben sorra kerülő vb-n alanyi jogon szerepelnek, míg a portugálok a magyar érdekeltségű selejtezőcsoport megnyerésével jutottak ki a 48 csapatos tornára. 

Eredmény: 
Mexikó-Portugália 0-0 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!