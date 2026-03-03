Az angol Premier League 29. fordulójának keddi játéknapján Tóth Alex csapata, a Bournemouth azt a Brentfordot fogadta, amelyet utoljára 2021-ben sikerült legyőzni, egy feljutásért zajló rájátszás-mérkőzésen. Andoni Iraoláék remek formából várhatták a kedd esti bajnokit, hiszen a bajnokságban január 3-án győzték le őket utoljára, legutóbb pedig döntetlent játszottak a Sunderland ellen. Ami a tabellát illeti, az összecsapás előtt négy pont választotta el a csapatokat a hetedik és a kilencedik helyen

Tóth Alex csapatának kapuja érintetlen maradt

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Tóth Alex a kispadon kezdett

A kilencszeres magyar válogatott futballista az elmúlt két bajnokihoz hasonlóan ezúttal sem került be Iraola kezdőcsapatába, amely a Sunderland elleni találkozóhoz képest két helyen is változott. Kikerült Eli Junior Kroupi a csatár helyéről, míg David Brooks helyett Ryan Christie szerepelt Evanilson mögött. Az első félidő az előzetes várakozásoknak megfelelően zajlott, küzdelmes játékot láthattunk, ám gólt egyik csapat sem ért el. A Bournemouth valamennyivel közelebb járt a vezetés megszerzéséhez, a lövések tekintve is kétszer annyit produkált.

A fordulást követően aztán megérkezett a találkozó legnagyobb helyzete, a hazaiak részéről Marcus Tavernier találta el a kapufát a 48. percben. A cseresznyések egyértelműen átvették az irányítást, a Brentfordnál pedig a félidő közepén döntöttek úgy, hogy ideje változtatni. Jordan Hendersont cserélte le a vendégek menedzsere, később Iraola is belenyúlt a csapatába, amikor Rayant és Christie-t is lekapta a pályáról. A cseréket követően Tavernier került ismét helyzetbe, de a 26 éves angol támadó lövése megint a kapufán csattant.

What a pass from Evanilson... and Tavernier smashes the woodwork AGAIN!



So close... — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) March 3, 2026

Ki tudta jobban zárni a találkozót?

Tavernier második gólhelyzete után a brazil Evanilson lesről szerzett gólt, majd a hosszabbítás perceiben egy veszélyes beadás jelentett veszélyt, az áttörést azonban ez sem hozta el. Összességében a hazaiak álltak közelebb a három pont megszerzéséhez, a vendégek gólerős támadóját, Igor Thiagót pedig semlegesítették. Tóth Alex végül nem lépett pályára, mióta Angliába szerződött, ez volt a harmadik alkalom, hogy nem kapott lehetőséget.