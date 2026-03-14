A magyar válogatott középpályás, a Ferencvárostól januárban szerződtetett Tóth Alex a kispadról nézte végig a Burnley elleni mérkőzést.

Tóth Alex ezúttal nem kapott lehetőséget a Bournemouth-ban

Tóth Alex nélkül nem nyert a Bournemouth

A kilencedik helyen álló Bournemouth ezúttal ugyan nem tudott nyerni, de a csapat már tíz kör óta veretlen, a szombati sorozatban a negyedik, összességében a tizennegyedik döntetlenje volt – számolt be róla az MTI. Az együttesre a következő fordulóban rangadó vár, ugyanis a harmadik helyen álló Manchester Unitedet fogadja majd.

Premier League, 30. forduló:

Burnley-Bournemouth 0-0

Sunderland-Brighton 0-1 (0-0)