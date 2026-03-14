Tóth Alex klubja, a Bournemouth gól nélküli döntetlent játszott a Burnley vendégeként szombaton a Premier League 30. fordulójában.
A magyar válogatott középpályás, a Ferencvárostól januárban szerződtetett Tóth Alex a kispadról nézte végig a Burnley elleni mérkőzést.
Tóth Alex nélkül nem nyert a Bournemouth
A kilencedik helyen álló Bournemouth ezúttal ugyan nem tudott nyerni, de a csapat már tíz kör óta veretlen, a szombati sorozatban a negyedik, összességében a tizennegyedik döntetlenje volt – számolt be róla az MTI. Az együttesre a következő fordulóban rangadó vár, ugyanis a harmadik helyen álló Manchester Unitedet fogadja majd.
Premier League, 30. forduló:
Burnley-Bournemouth 0-0
Sunderland-Brighton 0-1 (0-0)
