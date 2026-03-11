Marcos Senesi esetében a Juventus nagyon eltökélt, mindenképpen meg akarják szerezni a dél-amerikai védőt. A torinói klub tisztában van azzal, hogy Kerkez Milos volt és Tóth Alex jelenlegi csapattársa rendkívül népszerű az európai topklubok körében, ezért már most tavasszal konkrét lépéseket tettek, hogy megszerezzék őt.

Kerkez Milos volt és Tóth Alex jelenlegi csapattársát nagyon akarja a Juventus. Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Tóth Alex csapattársát akarja az Öreg Hölgy

A Bournemouth játékosának szerződése hamarosan lejár, és több európai klub – köztük Olaszországból a Roma – is figyeli a helyzetét. Valós esély van rá, hogy licitháború alakul ki érte, amelyben az összegek gyorsan emelkedhetnek a fizetés, az aláírási bónusz és az ügynöki jutalékok tekintetében is. Emiatt a Juventus sportigazgatója, Damien Comolli már megtette az első lépéseket. A játékoshoz már el is juttatták az első írásos ajánlatot, hogy valamiféle előnyt szerezzenek a többi érdeklődővel szemben. Az első kapcsolatfelvételek során már kiderült, hogy Senesit kifejezetten érdekli a Juventus lehetősége.

A torinói klubnál ugyanakkor tisztában vannak azzal, hogy hosszú út áll még előttük, ha valóban meg akarják erősíteni Luciano Spalletti védelmét az argentin válogatott ballábas középhátvédjével, aki ideális esetben Gleison Bremer mellett játszhatna a védelem tengelyében.