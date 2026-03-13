Tóth Alex csapata, a Bournemouth az angol Premier League 30. fordulójának szombati játéknapján az újonc Burnley vendége lesz. Andoni Iraola együttese a 2025-2026-os szezon során még egyszer sem tudott nyerni feljutó csapat ellen, igaz, kikapni sem, hiszen kétszer a Sunderland, egy-egy alkalommal pedig a Leeds és a Burnley ellen is döntetlent játszott. A spanyol mester pénteken tartotta meg mérkőzés előtti sajtótájékoztatóját, mely során a jövőjéről is kérdezték.

Tóth Alex edzője még mindig nem döntött a jövőjéről

Tóth Alex új edzőt kaphat a nyáron

Mint ismert, Andoni Iraola szerződése a mostani idény végén jár le a Bournemouthnál, és angol sajtóhírek szerint több Premier League-együttes, mint a Manchester United, a Tottenham és a Crystal Palace is szívesen leigazolná a menedzsert. Iraola 2023-ban, a spanyol Rayo Vallecanótól érkezett Angliába, ahol 118 tétmérkőzésen eddig 44 győzelmet aratott a csapatával.

A pénteki sajtótájékoztatón emlékeztették a spanyol trénert, hogy a legutóbbi nyáron közel 200 millió font értékben adott el játékosokat a Bournemouth.

Nagyon elégedett vagyok azzal, ahogyan alakul a szezon. Tényleg. Azt hiszem, ezt már sokszor mondtam, de ez egy olyan szezon, amelyben nagyon sok változás történt. Alapvetően azt mondanám, hogy a csapat fele kicserélődött a tavalyi szezonhoz képest, és még mindig abban a folyamatban vagyunk, hogy minden játékosunkat megismerjük. De igaz, hogy jó eredményeket érünk el, és remélem, hogy a szezon utolsó szakaszában, az utolsó negyedében még tovább tudunk fejlődni, és erősen tudjuk befejezni.

„Ugyanakkor nehéz a helyzet abban az értelemben, hogy milyen szintet várnak el az európai kupasorozatokért folyó versenyben, mert alapvetően van nyolc, kilenc vagy akár tíz csapat, amelyek nagyon közel állnak egymáshoz pontszámban. Ezek közül a csapatok közül valamelyik statisztikailag szinte biztosan elkap egy jó sorozatot. Neked kell annak lenned, és ez nagy kihívás” – fogalmazott Iraola, akinek csapata legutóbb győzelmet aratott a Burnley otthonában.

Iraolát megint a jövőjéről kérdezték

„Ez mindenképpen egy olyan dolog, amelyről előbb vagy utóbb döntést kell hoznunk. De jelenleg nincs hír, és amikor lesz valami bejelenteni való, akkor majd el fogjuk mondani. Egy valamit viszont világosan látok, hogy a klub és én nagyon nyitottak vagyunk. Sokat beszélünk, nagyon őszintén, és szerintem nincsenek titkok, ezek nyílt beszélgetések. Nyilván ezeket nektek nem mondhatjuk el, hogy pontosan miről beszélünk odabent, de szerintem ennek így kell működnie” – tette hozzá.