Új vezetőedzőt keres a spanyol Athletic Bilbao, amely külföldi sajtóhírek szerint hamarosan megegyezhet Andoni Iraolával. Tóth Alex vezetőedzőjének szerződése a mostani idény végén jár le a Bournemouth-nál, és hosszabbítás még mindig nem történt.

Tóth Alex csapata, az angol Premier League-ben szereplő Bournemouth nagyon nehéz időszak előtt áll, hiszen hónapokon belül elveszítheti a sikerkovácsát, Andoni Iraolát. A spanyol menedzser a 2023-2024-es idény előtt érkezett Angliába, és mivel jelenlegi szerződése június 30-án lejár, így egyre több hír merül fel a távozásával kapcsolatban.

Tóth Alex január óta dolgozik együtt Andoni Iraolával
Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Tóth Alex hamarosan új edzőt kaphat?

A lavinát a spanyol élvonalbeli Athletic Bilbao indította el, amely hivatalosan is megerősítette, hogy az idény végén távozik Ernesto Valverde vezetőedző, így a baszk csapat új trénert keres a kispadra. Ekkor jött a képbe a Bournemouth mestere, Andoni Iraola, aki a talkSport értesülései szerint nem zárkózik el egy esetleges spanyolországi visszatéréstől. Mint ismert, a 43 éves szakember játékosként több mint 500 tétmérkőzésen lépett pályára a Bilbaónál, így kapcsolata a klubbal meglehetősen erős.

Az említett forrás hozzátette, hogy természetesen a maradás is reális opció lehet, hiszen a Bournemouth a téli átigazolási időszak során kifejezetten Iraolának szerződtette a brazil Rayant, és minden bizonnyal Tóth Alex érkezése sem lehetett véletlen.

Iraola a márciusi válogatott szünet végén tájékoztatja a Cseresznyéseket a döntéséről, az esetleges távozása pedig a magyar középpályásra és annak csapattársaira is hatással lehet.

A január óta veretlen Bournemouth a Manchester Unitedet fogadja az angol Premier League 31. fordulójában, a bajnokit 21:00-tól közvetíti a Match4.

