Tóth Alex a 2025-2026-os idény közepén, a Ferencvárostól igazolt az angol Premier League-ben szereplő Bournemouth-hoz, amely a Transfermarkt adatbázisa szerint 12 millió eurót sem sajnált kifizetni a magyar válogatott játékosért. A 20 éves középpályás azóta négy alkalommal lépett pályára a Cseresznyéseknél, az Everton elleni bajnokin ráadásul kezdőként számított rá Andoni Iraola vezetőedző.

Tóth Alex eddig egyszer volt kezdő a Bournemouth-ban

Tóth Alex számára Lewis Hamilton jelentett inspirációt

A Bournemouth hivatalos oldalán megjelent interjúban Tóth az angliai beilleszkedéséről, mindennapjairól és a labdarúgás melletti másik kedvenc sportjáról is beszélt.

A labdarúgás és a Forma-1 a két kedvenc sportom. A foci természetesen az első helyen áll, de az édesapámmal sok futamot megnézünk. A kedvenc versenyzőm Lewis Hamilton. Hihetetlen volt a Mercedesnél, most pedig a Ferrarinál találta meg a helyét. Szurkolok neki, és a legjobbakat kívánom neki. Sok interjút nézek róla és más sportolókról is. Minden sportágban lehet tanulni valamit”

− fogalmazott Tóth Alex, aki kiemelte, hogy minél hamarabb szeretné megszokni az angol közeget, de ehhez nagy segítséget adtak a szülei.

„Minden lépésemnél ott voltak mellettem, és most is azt szeretném, ha ott lennének, mert most ők is élvezhetik, hogy telt házas stadionokban láthatnak játszani. Mindent megadtak nekem, ezért most szeretném visszaadni nekik ezt az érzést. A szüleim legtöbbször itt vannak, a barátnőm pedig akkor jön látogatóba, amikor csak teheti” − tette hozzá.

🏎️ His love of Formula One

💪 Adapting to life in the Premier League

👊 Playing against his idol



Get to know a little more about the life of midfielder Alex Tóth 👇 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) March 18, 2026

A téli átigazolás nemcsak a pályán, hanem azon kívül is nagy változásokat hozott Tóth életébe.

„Meg kellett tanulnom olyan dolgokat, mint a főzés és a ház körüli teendők. A főzés számomra a legnehezebb dolog! Egyszerűbb dolgokat már el tudok készíteni, de szükségem van arra, hogy anyukám megossza velem a részleteket, a kis titkokat, mert csak úgy lehet finomakat főzni” − mondta, majd hozzátette, hogy a bal oldali közlekedést is nehezen szokta meg.

Úgy gondolja, hogy eddigi tapasztalatai szerint a Premier League a legintenzívebb bajnokság. Fizikailag megterhelő, gyors és könyörtelen, ráadásul a legkisebb hibát is megbüntetik.

„Nehéz, de ha itt tudsz játszani, akkor a világon bárhol játszhatsz. Még az edzéseken is folyamatosan ébernek kell lenned, minden nap a legjobb formádban kell lenned” − vélekedett Tóth.