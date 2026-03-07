A Daily Mail információi szerint az angol Premier League-ben szereplő Manchester United nagy bevásárlást tervez a nyáron, az átigazolási kívánságlistára pedig már a Bournemouth szélsője, Marcus Tavernier is felkerült. Tóth Alex csapattársára egyértelműen alapemberként tekint Andoni Iraola, aki a 2025-2026-os idény során már 26 alkalommal küldte pályára játékosát, az eredményességet tekintve pedig hat gól és négy assziszt a mérleg.

Marcus Tavernier bőven Tóth Alex előtt érkezett a csapathoz

Fotó: GLYN KIRK / AFP

Tóth Alex előtt több kiváló példa is szerepel

A Bournemouth előszeretettel ad el játékosokat európai sztárcsapatoknak, hogy az értük befolyó összeget újabb érkezőkbe fektessék, és egy kicsi szerencsével ennek duplájáért értékesítse. Kiváló példa erre Antoine Semenyo, aki 72 millió euróért cserébe a Manchester Cityhez igazolt, míg Dean Huijsen és Ilya Zabarnyi játékjogáért több mint 60 milliót fizetett a Real Madrid és a Paris Saint-Germain. Kerkez Milosról és Dango Outtaráról nem is beszélve, akik miatt közel 90 millió érkezett a konyhára.

Marcus Tavernier még egy korábbi „befektetése” volt a klubnak, az angol utánpótlás-válogatott szélső 2022-ben, 12 millió euróért érkezett az angol másodosztályú Middlesbrough együttesétől. Tavernier azóta 116 tétmérkőzésen húzhatta magára a Bournemouth mezét, amelyben 18-szor volt eredményes.

🚨🚨🌖| JUST IN: Manchester United have added Bournemouth forward Marcus Tavernier to their list of potential left-wing targets for the summer. [David Kent, @MailSport] pic.twitter.com/7W8uAu0CJG — centredevils. (@centredevils) March 7, 2026

Mennyit kereshet az üzleten a Bournemouth?

A Daily Mail cikke szerint a Manchester United átmeneti menedzsere, Michael Carrick az előző héten jelentette be, hogy csapata több pozícióban is erősítést tervez a nyáron. Sajtóhírek szerint a Nottingham Forest középpályása, Morgan Gibbs-White és az RB Leipzig tehetséges szélsője, Yan Diomande is a potenciális érkezők között lehet. Állítólag erre a listára került fel Tavernier is, akinek jelenlegi szerződése 2029-ben jár le Tóthéknál, vagyis nem lenne olcsó az átigazolás.

David Kent újságíró szerint 46 millió euró lehet Tavernier értéke, vagyis minimum 30 milliót keresne rajta a Bournemouth.

Hozzáteszi, hogy a nyári nagy bevásárlás erősen függ a Manchester United mostani idényétől, hiszen amennyiben nem lesz meg a BL-indulás, akkor az eladásokat kell inkább erőltetni.