Magyar idő szerint hétfő hajnalban lezajlott a 2026-os Oscar-gála, melynek legjobb férfi főszereplőjének járó díját Michael B. Jordan, a Bűnösök című film sztárja húzta be. A 39 éves színész rengeteg gratulációt kapott, köztük Tóth Alex csapata, a Premier League-ben szereplő Bournemouth is megtette ezt.

Michael B. Jordan kisebbségi tulajdonos Tóth Alex csapatánál, a Bournemouthnál

De hogyan jön az Oscar-gálához Tóth Alex és a Bournemouth?

Nos, a kilencszeres magyar válogatott középpályás csapatánál ugyanis 2022 óta kisebbségi tulajdonos Michael B. Jordan, így érthető, hogy a Bournemouth is gratulált a 39 éves színész sikeréhez. Az immáron egyszeres Oscar-díjas sztár egy ikerpárt alakított a Bűnösök című filmben, s olyan ellenfeleket győzött le, mint Leonardo DiCaprio vagy éppen Timothée Chalamet.

Büszke nap ez a Cherries-családnak”

− olvasható a Bournemouth X-oldalán.

Congratulations to Michael B. Jordan on winning best actor at the Oscars last night.



A proud day for the Cherries family 🍒🏆 — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) March 16, 2026

Az amerikai színész 2022-ben lett kisebbségi tulajdonos a Bournemouhtnál, amikor a Cannage Holdings 50.1 százalékos többségi tulajdonrészt vásárolt a csapatnál. Michael B. Jordan azóta a csapat több mérkőzését is megnézte, közismerten sportszerető, többek között a Creed című alkotásban is megtalálható.

De nemcsak a 39 éves színész fektetett be az angol labdarúgásba, hiszen Ryan Reynolds (Wrexham), Tom Brady (Birmingham), Ed Sheeran (Ipswich) és Snoop Dogg (Swansea) is rendelkezik csapattal, míg a legfrissebb befektető KSI, aki a hatodosztályú Dagenham & Redbridge-nél szerzett húsz százalékos részt.