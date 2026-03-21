„Kivárom a soromat. Úgy készülök, ha elérkezik a pillanat és megkapom a lehetőséget, éljek vele – mondta a Nemzeti Sportnak a 20 éves játékos, Tóth Alex.

Tóth Alex nincs könnyű helyzetben a Bournemouth-nál

Idegeskedik Tóth Alex a kevés játéklehetőség miatt?

„A Ferencvárosban is ez a hozzáállás jellemzett,

vártam a lehetőségre, és amint megkaptam, odatettem magam. Bízom a klubban, az edzői stábban, a bemutatkozásom hamar megvolt, játszottam már kezdőként is, mindennap készen állok a bevetésre. Érzem, hogy napról napra előrelépek és egyre jobb leszek."

Arra a kérdésre, hogy a pályán a tempót vagy a gondolkodás gyorsaságát volt nehezebb megszokni, Tóth Alex azt válaszolta, hogy a kettő összefügg.

„Ha kevesebb időd van, gyorsabban kell döntened, ha nem cselekszel időben, odaér az ellenfél. De ehhez elengedhetetlen a tökéletes erőnléti állapot, mert ha kicsit is tétovázol, azonnal kőkemény párharcban találod magadat.

Az NB I után a Premier League egészen más szint, rengeteg pluszmunkát végzek, hogy bírjam a terhelést"

– fogalmazott.

Mint mondta, nem érez nyomást amiatt, hogy rövid idő leforgása alatt több mint tízmillió eurót érő futballista lett.

„Úgy vagyok vele, ha már ennyit fizetett értem egy klub, bebizonyítom, érek is ennyit. És, mondjuk, öt év múlva azt mondják, milyen kevés pénzért sikerült megszerezniük annak idején... Nem szabad teherként megélnem ezt. Sokan elfelejtik, hogy a labdarúgás mégiscsak játék, még akkor is, ha ez az életünk. A futballt élvezni kell!" – nyilatkozott.

A futballista az Angliába igazolása után rögtön a Liverpool ellen mutatkozott be,

Szoboszlai Dominik szép gesztussal fogadta, pályára küldése után lepacsizott vele.

„Nagyon jólesett. Számomra az az este álomszerűen alakult, első meccs a Premier League-ben, ráadásul a világhírű Liverpool ellen, az utolsó percekben szerzett góllal nyertünk. Ennél tökéletesebb talán csak akkor lett volna, ha én szerzem a gólt" – idézte fel azt a mérkőzést.

A válogatott jövő szombaton Szlovéniával, három nappal később Görögországgal játszik felkészülési mérkőzést a Puskás Arénában. Tóth Alex szerint a világbajnoki pótselejtezőről lemaradást követően sem szabad lemondaniuk az álmaikról.