A Transfermarkt hétfői frissítése után Tóth Alex piaci értéke a korábbi 8 millió euróról 12 millió euróra emelkedett – figyelt fel rá a Magyar Nemzet. Ez nem egyszerű növekedés, hanem brutális, ötvenszázalékos ugrás, ami jól mutatja, mekkora bizalom övezi a Bournemouth friss szerzeményét.

Tóth Alex piaci értéke ugyanúgy 12 millió euró, mint amennyit a Bournemouth fizetett érte a Fradinak. Szoboszlai és Kerkez nyomában, Sallai előtt

Fotó: AFC Bournemouth/X

Tóth Alex piaci értéke elérte a vételárát, amit a Bournemouth fizetett érte

A 20 éves magyar középpályás januárban igazolt a Ferencvárostól az angol élvonalba, és bár egyelőre még csak ismerkedik a Premier League kegyetlen tempójával, már most világosan látszik, hogy komoly jövőt jósolnak neki. Az eddigi négy bajnokin összesen 72 percet kapott, de a klub által kifizetett 12 millió eurós vételár és a mostani piaci érték is azt jelzi: Tóth Alexben óriási potenciált látnak.

Szoboszlai és Kerkez útján halad

Az, hogy Tóth Alex már 20 éves korára eljutott 12 millió euróig, a magyar futballban igazi szenzáció. Előtte mindössze három magyar játékos tudta ilyen fiatalon átlépni a 10 millió eurós határt.

Szoboszlai Dominik már 18 évesen elérte ezt a szintet Salzburg-játékosként, később pedig Lipcsében és a Liverpoolban egészen elképesztő magasságokba jutott, most pedig már 100 millió eurót ér. Kerkez Milos szintén nagyon fiatalon robbant be, és ma már 40 millió eurós piaci értékkel a magyar futball egyik legnagyobb sztárja. Dárdai Bence is korán felért a 12 milliós szintre, igaz, az ő értéke azóta visszaesett.

Tóth Alex tehát nem akármilyen társasághoz csatlakozott. A számok alapján egyértelmű: ugyanazon az úton indult el, amelyen korábban Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigszáguldott.

Sallai Rolandot már utolérte, itt a magyar top 10

A legfrissebb rangsorban Tóth Alex már nemcsak berobbant az élmezőnybe, hanem utol is érte Sallai Rolandot, aki szintén 12 millió eurót ér.

Ez különösen nagy szó annak fényében, hogy Sallai már évek óta stabil nemzetközi szinten futballozik, míg Tóth Alex még csak most kezdte meg a Premier League-ben a bizonyítást.

A magyar futballisták piaci értékét nézve jelenleg Szoboszlai Dominik toronymagasan vezet, mögötte Kerkez Milos áll, de Tóth Alex már ott van közvetlenül a dobogó közelében, és ha így folytatja, könnyen újabb szintet léphet.