A görögök elleni találkozón Tóth Alex bátran játszott, sok helyzetet alakított ki, akárcsak a magyar válogatott többi tagja, de végül gól nélkül döntetlennel zárult az év második félkészülési meccse a Puskás Arénában.

Tóth Alex nagyon agilisan játszott a görögök ellen

Tóth Alex és Willi Orbán is látott bíztató jeleket

„Egy icipici pontosság” – válaszolt a Bournemouth légiósa arra a kérdésre, hogy mi hiányzott ezúttal a gólhoz. „Megvoltak a lehetőségeink, szóval még egy kicsi pontosság és jó dolgok fognak ebből kisülni” – mondta Tóth az M4 Sport kamerái előtt.

A Ferencvárostól télen távozott középpályás az utóbbi időben kevesebb lehetőséghez jutott a Premier League-ben szereplő csapatában, de elmondta, nem jelentett különösebb kihívást számára felpörögni a válogatott márciusi találkozóira.

„Ez egy új szituáció nekem is. Próbáltam mindent megtenni azért, hogy visszajöjjek a meccsekbe és a legjobb formámat igyekeztem adni” – fogalmazott a magyar válogatott középpályás, aki köszönetet mondott a Puskás Arénába kilátogató szurkolóknak és gyerekeknek is.

Bár a sikeres évkezdés után nem sikerült tovább növelni a győztes meccsek számát, Marco Rossi együttesének ugyanakkor bíztató lehet, hogy ezúttal sem kapott gólt. A védelem oszlopa, Willi Orbán is ezt emelte ki, így szerinte nem lehetnek elégedetlenek.

„Az egész csapat nagyon jól teljesített, szerintem a védelem különösen jól működött és nyilván fontos, hogy ezúttal sem kaptunk gólt, persze szerettük volna megnyerni mind a két mérkőzést. Eléggé hasonló erők voltak a pályán. Szobónak volt egy nagyszerű szólója és előtte is voltak lehetőségek, de ezek azok a kis különbségek, amik eldönthetnek mérkőzéseket” – mondta Willi Orbán, aki pár nappal később csatlakozott csak a válogatott keretéhez. „Nagyon intenzív volt ez a pár nap, jó munkát végeztünk és erre építhetünk. Mennünk kell tovább, de sok mindenben sikerült fejlődnünk, különösen a kapu előtt”.

A magyarok legközelebb június 5-én a finneket fogadják a Puskás Arénában, majd négy nappal később a kazahokat Debrecenben.