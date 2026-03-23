A Blackburn Rovers szombaton kora délután a feljutásra hajtó Middlesbrough-t fogadta, és a papírformának megfelelően jobbára védekezésre kényszerült. A hazai csapat azonban megoldotta a nehéz feladatot, és 0-0-s döntetlent harcolt ki, amiben főszerepe volt Tóth Balázsnak. A Sky Sports összefoglalója szerint a Boro különösen az első félidőben dolgozott ki veszélyes helyzeteket, a magyar kapusnak pedig többször is komoly védést kellett bemutatnia.

Sok szurkoló szerint Tóth Balázst kellett volna a meccs emberének választani

Tóth Balázs ezúttal is bizonyította, hogy remek formában van

A 28 éves kapus több fontos bravúrral tartotta meccsben a Blackburnt, és nagy szerepe volt abban, hogy csapata kapott gól nélkül hozta le a találkozót. A klub ezt külön is kiemelte, amikor a közösségi oldalán a magyar kapus védéseiből rakott össze videót, a poszt szövege pedig mindent elárult: „Bazsi’s big saves!”, avagy „Bazsi nagy védései”. Hozzátették, hogy a magyar kapus remek formában védett, és „clean sheethez”, avagy kapott gól nélkül lehozott meccshez segítette a csapatát.

A mostani teljesítmény azért is figyelemre méltó, mert a kapus nehéz időszakon ment át, alig több mint egy hete őszintén beszélt a sérülése utáni nehéz időszakról is.

Amikor januárban visszatértem, akkor még voltak fájdalmaim. Türelmetlen voltam, hiszen a rehabilitáció nagyon elhúzódott. Hál’ Istennek, már minden rendben van, kértem külső segítséget is, és így mostanra nyugodtan kijelenthetem: teljesen rendbe jött a térdem!

— idézte az Origo Sport a Magyar Nemzet interjúját.

Tóth akkor a Blackburn helyzetéről is meglehetősen őszintén fogalmazott. „Természetesen bízom a csapatban, de a mérkőzések képe alapján már annyira nem vagyok derűlátó. Nagyon leegyszerűsített focit játszunk, nem érzem azt, hogy eredményesek lennénk belőle” – mondta.

A Middlesbrough ellen aztán éppen ő volt az egyik legfontosabb oka annak, hogy a Blackburn értékes pontot szerzett. A Rovers jelenleg 19. a 24 csapatos angol másodosztályban.

A válogatottnál folytathatja a jó sorozatot

Tóth Balázs számára most a válogatott következik: Marco Rossi kerete hétfőn Telkiben kezdi meg a közös munkát, a magyar csapat pedig március 28-án, szombaton Szlovénia ellen lép pályára a Puskás Arénában, majd három nappal később, március 31-én, kedden Görögország ellen játszik újabb felkészülési mérkőzést ugyanott. Tóth Balázs ott van a meghívottak között, így a Blackburnben mutatott formáját hamarosan a nemzeti csapatnál is megmutathatja.