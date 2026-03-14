Tóth Balázs igazi hullámvasútként élheti meg a 2025-2026-os idényt, hiszen a Blackburn kezdőkapusaként kezdhette meg a szezont, majd a magyar labdarúgó-válogatott őszi mérkőzésein Marco Rossi bizalmát is véglegesen elnyerte. Azonban a sorsdöntő világbajnoki selejtezők előtt megsérült, így nem tudott segíteni Szoboszlaiéknak az örmények és az írek elleni sorsdöntő összecsapásokon.

Tóth Balázs készül a válogatott felkészülési mérkőzéseire

Tóth Balázs türelmetlen volt a sérülése után

A négyszeres magyar válogatott kapussal az Oxford United elleni bajnoki előtt beszélt a Magyar Nemzet, amely elsősorban a korábbi térdsérüléséről érdeklődött.

„Amikor januárban visszatértem, akkor még voltak fájdalmaim. Türelmetlen voltam, hiszen a rehabilitáció nagyon elhúzódott. Hál’ Istennek, már minden rendben van, kértem külső segítséget is, és így mostanra nyugodtan kijelenthetem: teljesen rendbe jött a térdem!” − fogalmazott Tóth Balázs, majd kitért a Championship huszadik helyén szerénykedő Blackburn helyzetére is.

Természetesen bízok a csapatban, de a mérkőzések képe alapján már annyira nem vagyok derűlátó. Nagyon leegyszerűsített focit játszunk, nem érzem azt, hogy eredményesek lennénk belőle. Említhetném a múlt hétvégi mérkőzésünket a Portsmouth ellen, ott sem éreztem azt, hogy győzelmet érdemeltünk volna. Igaz, úgy játszottunk döntetlent, hogy védenivalóm se volt, aztán az ellenfél egyszer eltalálta a kaput egy megpattanó lövéssel, amiből gól lett. Jelen pillanatban azt érzem, hogy nem tudok annyit hozzátenni a csapat teljesítményéhez, hogy az pontokban is meglátszódjon.

Az előző idényben kis híján a rájátszás is meglett, most azonban szenvednek

„Egy-egy találkozóra összeszedjük magunkat, akkor tényleg mindenki beleteszi a maximumot mind fizikálisan, mind mentálisan, viszont amikor heti három meccsünk van, akkor valószínűleg kétszer is csak a túlélésért vagyunk képesek játszani” − tette hozzá Tóth, akinek csapata februárban cserélt vezetőedzőt, amikor Valérien Ismael után Michael O’Neill ült le a kispadra.

A 28 éves kapus a 2025-2026-os szezon egyik legnagyobb slágertémájáról, a pontrúgásokról is beszélt. Elmondta, hogy az angol másodosztályban nincs videóbíró, és erre a támadók rá is játszanak az 50-50-es szabálytalanságokkal, olykor pedig a kezét is lefogják.