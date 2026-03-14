Tóth Balázs igazi hullámvasútként élheti meg a 2025-2026-os idényt, hiszen a Blackburn kezdőkapusaként kezdhette meg a szezont, majd a magyar labdarúgó-válogatott őszi mérkőzésein Marco Rossi bizalmát is véglegesen elnyerte. Azonban a sorsdöntő világbajnoki selejtezők előtt megsérült, így nem tudott segíteni Szoboszlaiéknak az örmények és az írek elleni sorsdöntő összecsapásokon.
Tóth Balázs türelmetlen volt a sérülése után
A négyszeres magyar válogatott kapussal az Oxford United elleni bajnoki előtt beszélt a Magyar Nemzet, amely elsősorban a korábbi térdsérüléséről érdeklődött.
„Amikor januárban visszatértem, akkor még voltak fájdalmaim. Türelmetlen voltam, hiszen a rehabilitáció nagyon elhúzódott. Hál’ Istennek, már minden rendben van, kértem külső segítséget is, és így mostanra nyugodtan kijelenthetem: teljesen rendbe jött a térdem!” − fogalmazott Tóth Balázs, majd kitért a Championship huszadik helyén szerénykedő Blackburn helyzetére is.
Természetesen bízok a csapatban, de a mérkőzések képe alapján már annyira nem vagyok derűlátó. Nagyon leegyszerűsített focit játszunk, nem érzem azt, hogy eredményesek lennénk belőle. Említhetném a múlt hétvégi mérkőzésünket a Portsmouth ellen, ott sem éreztem azt, hogy győzelmet érdemeltünk volna. Igaz, úgy játszottunk döntetlent, hogy védenivalóm se volt, aztán az ellenfél egyszer eltalálta a kaput egy megpattanó lövéssel, amiből gól lett. Jelen pillanatban azt érzem, hogy nem tudok annyit hozzátenni a csapat teljesítményéhez, hogy az pontokban is meglátszódjon.
Az előző idényben kis híján a rájátszás is meglett, most azonban szenvednek
„Egy-egy találkozóra összeszedjük magunkat, akkor tényleg mindenki beleteszi a maximumot mind fizikálisan, mind mentálisan, viszont amikor heti három meccsünk van, akkor valószínűleg kétszer is csak a túlélésért vagyunk képesek játszani” − tette hozzá Tóth, akinek csapata februárban cserélt vezetőedzőt, amikor Valérien Ismael után Michael O’Neill ült le a kispadra.
A 28 éves kapus a 2025-2026-os szezon egyik legnagyobb slágertémájáról, a pontrúgásokról is beszélt. Elmondta, hogy az angol másodosztályban nincs videóbíró, és erre a támadók rá is játszanak az 50-50-es szabálytalanságokkal, olykor pedig a kezét is lefogják.
„A meccseken kell felhívnom a játékvezetőnek a figyelmét, hogy figyelje azt az embert, aki rám áll. De persze így sem fúj mindig, akkor valahogy nekem kell megoldani a szituációt.”
Mint ismert, a magyar kapuvédő szerződése a 2026-2027-es idény végén jár le a Blackburnnél, a Magyar Nemzetnek bevallotta, hogy nagyon szeretné magát valamelyik top ötös bajnokságban kipróbálni, s reméli, hogy van még benne legalább egy szintlépés.
Ami a magyar válogatottat illeti
Marco Rossi együttesére két felkészülései mérkőzés vár a közeljövőben, márciusban a görögök és a szlovénok is a Puskás Arénába látogatnak, júniusban pedig további két megmérettetés vár a magyar csapatra a Nemzetek Ligája előtt.
Nagyon fontos, hogy most lesz időnk új dolgokat is gyakorolni, de azért szerintem, akik nézték az elmúlt mérkőzéseket, láthatták a fejlődést a válogatottban, hiszen jó futballt játszottunk, a portugálok ellen oda-vissza különösen
− mondta Tóth Balázs, majd röviden kitért az írek elleni drámai vereségre is.
„Nagyon csalódott voltam, óriási esélyt adhatott volna nekem, hogy közelebb kerüljek az álmom eléréséhez, azaz, hogy az egyik top ötös bajnokságban játsszak.”
