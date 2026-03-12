A Tottenham 22 éves kapusa az Atlético Madrid ellen játszotta pályafutása első mérkőzését a Bajnokok Ligájában. A debütálás nem is sikerülhetett volna ennél rosszabbul, ugyanis a cseh futballista 15 perc alatt három gólt kapott, ezekből kettőben vastagon benne volt. Óriási hibái után Igor Tudor vezetőedző lecserélte, a megtört játékos csalódottan baktatott le a pályáról. A találkozó után a Spurs trénerét sok kritika érte a döntése miatt, ő viszont azzal védekezett, hogy csak óvni akarta kapusát. Kinskyt rengetegen vigasztalták és bátorították, bár erre a szörnyű estére örökké emlékezni fog.

Antonin Kinsky BL-debütálása rémálomszerűen alakult a Tottenham színeiben

Fotó: Javier Soriano/AFP

Hogyan reagált a Tottenham kapusa a történtek után?

Kinsky más kapusoktól kapott pozitív üzeneteket, többek között David de Gea, a legendás Peter Schmeichel, valamint a Spurs korábbi játékosa, Paul Robinson is igyekezett lelket önteni belé.

„Köszönöm az üzeneteket. Álomból rémálomba, majd újra álomba. Viszlát”

– üzente tömören Kinsky.

A cseh kapus legutóbb októberben lépett pályára tétmeccsen, ezért óriási meglepetésnek számított, hogy Tudor ezen a fontos BL-rangadón a kapuba állította őt.

A Tottenham kapusának, Antonin Kinskynek ez volt az első Bajnokok Ligája-meccse

Fotó: Thomas Coex/AFP

A 22 éves játékos 2025 januárjában érkezett a Slavia Praha együttesétől 16,5 millió euróért. Ebben a szezonban nem sok lehetőséget kapott, mert Thomas Franknál Guglielmo Vicario volt az első számú kapus, és Igor Tudor is az olasz labdarúgót preferálja.