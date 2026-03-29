Igor Tudort február közepén nevezték ki a Tottenham élére a dán Thomas Frank helyére, azonban a horvát edző irányításával sem lett jobb az észak-londoni csapat. Tudor eddig öt Premier League-meccsen irányította a Spurst, ebből négyet elveszített, egyedül csak a Liverpool elleni találkozón sikerült pontot szereznie a csapatával.

Igor Tudor napjai meg vannak számlálva a Spurs kispadján

A Tottenham legutóbb hazai pályán szenvedett háromgólos vereséget a Nottingham Forest elleni kiesési rangadón, ezek után nem lenne meglepő, ha a horvát szakember napjai meg lennének számlálva a Spurs kispadján.

Miért tüntetnek a Tottenham-szurkolók a még ki nem nevezett edzőjük ellen?

Angol sajtóértesülések szerint a Tottenham vezetősége már megkezdte a tárgyalásokat Tudor esetleges utódjával, az olasz Roberto De Zerbivel, aki 2022 és 2024 között a Brighton csapatát irányította a Premier League-ben. A 46 éves olasz szakembert a világ egyik legjobb fiatal edzőjének tartják, a Spurs-szurkolók mégsem kérnek belőle, ugyanis az előző állomáshelyén De Zerbi olyat tett, amire szerintük nincs mentség.

Az olasz szakember az elmúlt másfél évet a Marseille csapatánál töltötte, ahol a játékosa volt az angol Mason Greenwood, akit 2023 nyarán azért rúgtak ki a Manchester United együttesétől, mert szexuálisan bántalmazta barátnőjét.

Mason Greenwood a nemi erőszak botránya után Marseille-ben újra felépítette magát

Greenwood ellen végül ejtették a nemi erőszak és testi sértés kísérletével kapcsolatos vádakat, ráadásul a barátnője is megbocsátott neki, aki azóta már két gyereket is szült az angol támadónak.

A korábban történtek ráégtek Greenwoodra, azonban De Zerbi a Marseille edzőjeként többször is nyíltan kiállt az angol játékos mellett, most pedig ezzel húzta ki a gyufát leendő csapata szurkolóinál.

Fellázadtak De Zerbi ellen a Spurs-szurkolók

De Zerbi esetleges kinevezésének hírének hallatán a Tottenham Hotspur három szurkolói csoportja is tiltakozni kezdett. Az LGBTQ+ közösséget képviselő Proud Lilywhites, a női szurkolókat tömörítő Women of the Lane, valamint a Spurs Reach is nyíltan felszólalt De Zerbi kinevezése ellen a Greenwood melletti korábbi nyilvános kiállásai miatt.