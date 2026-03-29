Hatalmas bajban van a világ egyik leggazdagabb csapata. Az előző szezonban Európa-liga-győztes Tottenham Hotspurt jelen pillanatban csak egy pont választja el a kiesést jelentő 18. helytől. A pocsék formában lévő észak-londoni csapatnál így inog a kispad a február közepén kinevezett Igor Tudor alatt. Angol sajtóértesülések szerint a Spurs vezetősége már megkezdte a tárgyalásokat a horvát szakember lehetséges utódjával, azonban a sztáredző ellen máris elkezdtek tüntetni a klub szurkolói.

Igor Tudort február közepén nevezték ki a Tottenham élére a dán Thomas Frank helyére, azonban a horvát edző irányításával sem lett jobb az észak-londoni csapat. Tudor eddig öt Premier League-meccsen irányította a Spurst, ebből négyet elveszített, egyedül csak a Liverpool elleni találkozón sikerült pontot szereznie a csapatával. 

Igor Tudor, manager of Tottenham Hotspur, gestures during the Premier League match between Tottenham Hotspur and Nottingham Forest at the Tottenham Hotspur Stadium in London on March 22, 2026.
Igor Tudor napjai meg vannak számlálva a Spurs kispadján
Fotó: MI News/NurPhoto via AFP

A Tottenham legutóbb hazai pályán szenvedett háromgólos vereséget a Nottingham Forest elleni kiesési rangadón, ezek után nem lenne meglepő, ha a horvát szakember napjai meg lennének számlálva a Spurs kispadján. 

Miért tüntetnek a Tottenham-szurkolók a még ki nem nevezett edzőjük ellen?

Angol sajtóértesülések szerint a Tottenham vezetősége már megkezdte a tárgyalásokat Tudor esetleges utódjával, az olasz Roberto De Zerbivel, aki 2022 és 2024 között a Brighton csapatát irányította a Premier League-ben. A 46 éves olasz szakembert a világ egyik legjobb fiatal edzőjének tartják, a Spurs-szurkolók mégsem kérnek belőle, ugyanis az előző állomáshelyén De Zerbi olyat tett, amire szerintük nincs mentség. 

Az olasz szakember az elmúlt másfél évet a Marseille csapatánál töltötte, ahol a játékosa volt az angol Mason Greenwood, akit 2023 nyarán azért rúgtak ki a Manchester United együttesétől, mert szexuálisan bántalmazta barátnőjét.

Marseille's English forward #10 Mason Greenwood celebrates scoring his team's second goal during the French Cup round of 16 football match between Olympique de Marseille (OM) and Stade Rennais at the Stade Velodrome in Marseille, southern France, on February 3, 2026.
Mason Greenwood a nemi erőszak botránya után Marseille-ben újra felépítette magát
Fotó: Miguel Medina/AFP

Greenwood ellen végül ejtették a nemi erőszak és testi sértés kísérletével kapcsolatos vádakat, ráadásul a barátnője is megbocsátott neki, aki azóta már két gyereket is szült az angol támadónak. 

A korábban történtek ráégtek Greenwoodra, azonban De Zerbi a Marseille edzőjeként többször is nyíltan kiállt az angol játékos mellett, most pedig ezzel húzta ki a gyufát leendő csapata szurkolóinál. 

Fellázadtak De Zerbi ellen a Spurs-szurkolók

De Zerbi esetleges kinevezésének hírének hallatán a Tottenham Hotspur három szurkolói csoportja is tiltakozni kezdett. Az LGBTQ+ közösséget képviselő Proud Lilywhites, a női szurkolókat tömörítő Women of the Lane, valamint a Spurs Reach is nyíltan felszólalt De Zerbi kinevezése ellen a Greenwood melletti korábbi nyilvános kiállásai miatt.

Marseille's Italian head coach Roberto De Zerbi looks on during the French L1 football match between Olympique de Marseille (OM) and Touloue FC (TFC) at the Stade Velodrome in Marseille, southern France, on November 29, 2025.
Roberto De Zerbi lehet a Tottenham új edzője 
Fotó: Alex Martin/AFP

A tiltakozó csoportok szerint egy ilyen kinevezés ellentmondana a klub által hangoztatott alapértékeknek, különösen a befogadás, a biztonság és a tisztelet terén. Úgy vélik, hogy egy vezetőedző személye nemcsak szakmai, hanem kulturális irányt is kijelöl, ezért különösen fontos, hogy a klub milyen üzenetet közvetít a döntéseivel.

De Zerbi nyilvánosan megvédte Greenwoodot olyan módon, amely bagatellizálja a férfiak által nők és lányok ellen elkövetett erőszak súlyosságát. Ez komoly kérdéseket vet fel az ítélőképességével és vezetői alkalmasságával kapcsolatban” 

– olvasható a Women of the Lane közleményében. 

De Zerbi jelenleg szabadon igazolható, miután februárban távozott a Marseille csapatától, a Spurs pedig alternatívákat keres Tudor helyére. Az ügy jól mutatja, hogy a modern futballban egy edző kinevezése már túlmutat a taktikai és szakmai kérdéseken: társadalmi és etikai szempontok is egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak. A Tottenham esetében most az a kérdés, hogy a sportszakmai érdekek vagy a klubidentitás és értékrend kerül-e előtérbe a végső döntés során.

  • kapcsolódó cikkek:
Elszabadultak az indulatok, letépték a mezt a nemi erőszakkal vádolt sztárfocistáról – videó
Újra apa lesz a korábban szexuális erőszakkal vádolt sztárfocista
Visszatért Manchesterbe a szexuális erőszakkal vádolt angol válogatott focista
