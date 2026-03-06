A Crystal Palace elleni bajnokin a Tottenham szerezte meg a vezetést Dominic Solanke góljával, négy perc múlva viszont Micky van de Vent lerántásért kiállította a játékvezető, a vendégek pedig tizenegyest rúghattak. Ismaila Sarr értékesítette is a büntetőt, a Palace lendületbe jött és a félidő ráadásában Adam Wharton gólpasszaiból előbb Jorgen Strand Larsen talált be, majd Sarr vette be újfent a Spurs kapuját.

Megint kikapott a Tottenham a Premier League-ben

Egyre nagyobb bajban a Tottenham?

A kétgólos előny és a létszámfölény birtokában a vendégeknek csak az volt a feladatuk, hogy megőrizzék az állást a lefújásig, ebben pedig annak ellenére sikerrel jártak, hogy a Tottenham labdabirtoklási és mezőnyfölényt alakított ki, ám ez meddőnek bizonyult – számolt be róla az MTI.

Az Európa-liga-címvédő Spurs így már 11 mérkőzést számláló nyeretlenségi sorozatban van a Premier League-ben, és a 16. helyen áll, mindössze egy ponttal megelőzve a 18., már kiesést jelentő pozíciót elfoglaló West Ham Unitedet.

A február 14-én az idény végéig szóló szerződéssel vezetőedzőnek kinevezett Igor Tudornak ez volt a harmadik meccse és a harmadik veresége a Tottenham kispadján.

🚨 Igor Tudor on his job at Spurs: “Danger of being sacked? I don't think in that direction. I have my job to do and that's all”. pic.twitter.com/XgeFnQssdG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 6, 2026

A londoni csapatnál óriási a feszültség, amit jól szemléltet a lecserélt Pedro Porro reakciója is: a spanyol válogatott védő kis híján szétverte a kispadot, miután elhagyta a pályát.

Premier League, 29. forduló:

Tottenham Hotspur-Crystal Palace 1-3 (1-3)