Újabb pofont kapott a Premier League egyik sztárcsapata. A Tottenham Hotspur sorozatban az ötödik vereségét szenvedte el, és vészesen száguld a kiesőzóna felé.

A Crystal Palace elleni bajnokin a Tottenham szerezte meg a vezetést Dominic Solanke góljával, négy perc múlva viszont Micky van de Vent lerántásért kiállította a játékvezető, a vendégek pedig tizenegyest rúghattak. Ismaila Sarr értékesítette is a büntetőt, a Palace lendületbe jött és a félidő ráadásában Adam Wharton gólpasszaiból előbb Jorgen Strand Larsen talált be, majd Sarr vette be újfent a Spurs kapuját.

Tottenham Hotspur players question Micky van de Ven of Tottenham Hotspur about a red card during the Premier League match between Tottenham Hotspur and Crystal Palace at Tottenham Hotspur Stadium in London, United Kingdom, on March 5, 2026. (Photo by Harvey Murphy/News Images/NurPhoto) (Photo by News Images / NurPhoto via AFP)
Megint kikapott a Tottenham a Premier League-ben
Fotó: NEWS IMAGES / NurPhoto

Egyre nagyobb bajban a Tottenham?

A kétgólos előny és a létszámfölény birtokában a vendégeknek csak az volt a feladatuk, hogy megőrizzék az állást a lefújásig, ebben pedig annak ellenére sikerrel jártak, hogy a Tottenham labdabirtoklási és mezőnyfölényt alakított ki, ám ez meddőnek bizonyult – számolt be róla az MTI.

Az Európa-liga-címvédő Spurs így már 11 mérkőzést számláló nyeretlenségi sorozatban van a Premier League-ben, és a 16. helyen áll, mindössze egy ponttal megelőzve a 18., már kiesést jelentő pozíciót elfoglaló West Ham Unitedet. 

A február 14-én az idény végéig szóló szerződéssel vezetőedzőnek kinevezett Igor Tudornak ez volt a harmadik meccse és a harmadik veresége a Tottenham kispadján.

A londoni csapatnál óriási a feszültség, amit jól szemléltet a lecserélt Pedro Porro reakciója is: a spanyol válogatott védő kis híján szétverte a kispadot, miután elhagyta a pályát. 

Premier League, 29. forduló:

Tottenham Hotspur-Crystal Palace 1-3 (1-3)

 

 

