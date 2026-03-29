A Tottenham Hotspur a közösségi oldalán vasárnap azt közölte, hogy a horvát szakember és segítői közös megegyezéssel és azonnali hatállyal távoznak.

Már nem Igor Tudor a Tottenham Hotspur edzője

A játékosként olasz bajnok, Bajnokok Ligája-ezüstérmes és világbajnoki bronzérmes szakvezető 2013 óta a többi között a Hajduk Split, a Galatasaray, az Udinese, a Hellas Verona, az Olympique Marseille, a Lazio és a Juventus csapatát is irányította. Február közepén az idény végéig kötelezte el magát az angol egyesülethez.

We can confirm that it has been mutually agreed for Head Coach Igor Tudor to leave the Club with immediate effect.



Tomislav Rogic and Riccardo Ragnacci have also left their respective roles of Goalkeeping Coach and Physical Coach.



We thank Igor, Tomislav and Riccardo for their… pic.twitter.com/I6HUdLdewL — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 29, 2026

Az Európa-liga-címvédő Tottenham 31 fordulót követően a 17. helyen áll a Premier League-ben, mindössze egy pontra van a kieső zónától.

Tudor vezetésével öt bajnoki meccsen mindössze egy pontot szerzett, a BL nyolcaddöntőjében pedig 7-5-ös összesítéssel búcsúzott az Atlético Madriddal szemben.

Az új vezetőedzőt egyelőre nem nevezte meg a klub vezetősége – adta hírül az MTI.