Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 783,9 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -168,9 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
Igor Tudor hat hét után távozott a Premier League kiesés ellen küzdő sztárcsapatától. A horvát szakember finoman szólva sem tudott csodát tenni a Tottenham Hotspur vezetőedzőjeként.

A Tottenham Hotspur a közösségi oldalán vasárnap azt közölte, hogy a horvát szakember és segítői közös megegyezéssel és azonnali hatállyal távoznak.

Már nem Igor Tudor a Tottenham Hotspur edzője
Fotó: Darren Staples / AFP

A Tottenham Hotspur csapatát már nem Igor Tudor irányítja

A játékosként olasz bajnok, Bajnokok Ligája-ezüstérmes és világbajnoki bronzérmes szakvezető 2013 óta a többi között a Hajduk Split, a Galatasaray, az Udinese, a Hellas Verona, az Olympique Marseille, a Lazio és a Juventus csapatát is irányította. Február közepén az idény végéig kötelezte el magát az angol egyesülethez.

Az Európa-liga-címvédő Tottenham 31 fordulót követően a 17. helyen áll a Premier League-ben, mindössze egy pontra van a kieső zónától. 

Tudor vezetésével öt bajnoki meccsen mindössze egy pontot szerzett, a BL nyolcaddöntőjében pedig 7-5-ös összesítéssel búcsúzott az Atlético Madriddal szemben.

Az új vezetőedzőt egyelőre nem nevezte meg a klub vezetősége – adta hírül az MTI.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!