A Tottenham Hotspur a közösségi oldalán vasárnap azt közölte, hogy a horvát szakember és segítői közös megegyezéssel és azonnali hatállyal távoznak.
A Tottenham Hotspur csapatát már nem Igor Tudor irányítja
A játékosként olasz bajnok, Bajnokok Ligája-ezüstérmes és világbajnoki bronzérmes szakvezető 2013 óta a többi között a Hajduk Split, a Galatasaray, az Udinese, a Hellas Verona, az Olympique Marseille, a Lazio és a Juventus csapatát is irányította. Február közepén az idény végéig kötelezte el magát az angol egyesülethez.
Az Európa-liga-címvédő Tottenham 31 fordulót követően a 17. helyen áll a Premier League-ben, mindössze egy pontra van a kieső zónától.
Tudor vezetésével öt bajnoki meccsen mindössze egy pontot szerzett, a BL nyolcaddöntőjében pedig 7-5-ös összesítéssel búcsúzott az Atlético Madriddal szemben.
Az új vezetőedzőt egyelőre nem nevezte meg a klub vezetősége – adta hírül az MTI.