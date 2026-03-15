A Tottenham Hotspur labdarúgócsapata borzalmasan szerepel idén a Premier League-ben, a 2019-ben Bajnokok Ligája-döntőig jutó klub jelenleg csak a 16. helyen áll a tabellán – egy pontra a kiesőzónától – ráadásul az FA-kupából és a Ligakupából is kiesett már. A londoni klubnál gyakorlatilag minden egyszerre dőlt össze, így a sorozatos edzőváltások, a folyamatos sérüléshullám, a borzalmas hazai forma és a teljesen szétesett öltöző azt eredményezte, ami a szezon előtt még elképzelhetetlen volt: a tavaly még európai kupagyőzelmet ünnepelt csapat kieshet a másodosztályba.
A történelmi siker után beköszöntött a Tottenham történetének legsötétebb időszaka
Mindez óriási szégyen lenne, hiszen a PL egyik alapítócsapatáról van szó, amely 1950 óta csupán egyszer, 1977-ben esett ki az élvonalból. A helyzet persze egyelőre nem annyira drasztikus, a korábbi kétszeres angol bajnoknak még van ideje elkerülni ezt a forgatókönyvet, hiszen még kilenc forduló hátra van a bajnokságból. Azonban a csapat formája láttán óriási csodának kellene történnie, hogy megállítsák a zuhanást.
A 11 bajnoki óta, vagyis idén még nyeretlen észak-londoni klubnál kilenc hónappal ezelőtt még örömmámorban úsztak a szurkolók, miután a Spurs tavaly megnyerte az Európa Ligát, amivel 17 év után nyert ismét trófeát. A Premier League-ben viszont már akkor is gyengén szerepelt a csapat, csupán a csalódást keltő 17. helyen zárt, ami végül Ange Postecoglou kirúgásához vezetett.
Az idei szezonnak Thomas Frank irányításával vágott neki a Tottenham, ő néhány év alatt a másodosztályú Brentfordból stabil Premier League-csapatot épített. A dán szakembertől éppen emiatt stabilitást vártak, az ígéretes kezdés pedig megvolt, hiszen augusztusban a BL-címvédő Paris Saint-German elleni Európai Szuperkupa-döntőben csupán percekre voltak az újabb trófeától. Aztán jött az összeomlás – akárcsak a bajnokságban. Mivel a Bajnokok Ligáját leszámítva az eredmények elmaradtak, így a vezetőség februárban menesztette Frankot.
Bár a Fradi vezetőedzője, Robbie Keane is képbe került, mint lehetséges utód, a szezon végéig ideiglenesen mégis a Juventus korábbi edzőjét, Igor Tudort nevezték ki. A horvát edző egyelőre nem hozott változást, ráadásul a csapat továbbra is sok gólt kap (utolsó hét meccsén 20-at), miközben a támadójátékból hiányzik a kreativitás és a hatékonyság. Emiatt a 2026-os évben a lehetséges 33 bajnoki pontból csupán négyet tudott összekaparni a csapat. Bár a szezon előtt még elképzelhetetlennek tűnt, mostanra valósággá vált, hogy a Tottenham történetének egyik legsötétebb időszakát éli.
Sorra dőlne a negatív rekordok, Tudor máris csomagolhat?
Legutóbb a Crystal Palace-tól kapott ki 3-1-re a londoni együttes, úgy, hogy az első félidőben még vezetett, ám Micky van de Ven kiállítása után néhány perc alatt összeomlott a csapat, így sorozatban az ötödik bajnoki vereségét szenvedte el, összességén pedig a hatodik egymást követő tétmeccsét veszítette el, amihez hasonlóra 2004 novembere óta nem volt példa. A szakértők szerint a mérkőzés jól tükrözte a Spurs idei szezonját, és a csapat legnagyobb problémáját: a játékosok mentálisan rendkívül gyengék, ugyanis amint nehéz helyzetbe kerülnek, a védelem szétesik, a támadójáték pedig teljesen ötlettelenné válik.
Mivel a Tottenham hosszú éveken át képtelen volt trófeát nyerni, így gyakran a nevetség tárgyává vált, akárcsak most. A 11 meccs óta tartó nyeretlen szériájuknál csak egyetlen egyszer kezdték rosszabbul az évet, még 1935-ben, amikor a Spurs az első 15 bajnoki meccséből egyet sem tudott megnyerni. Most már ez a negatív rekord is veszélyben van. Érthetően a szurkolók rendkívül csalódottak, így a Crystal Palace elleni meccsen már a félidő vége előtt hazaindultak, miközben a harmadik bekapott gól után kifütyülték a saját csapatukat.
Bár Igor Tudort azért nevezték ki, hogy megállítsa a hanyatlást, sikerült megdöntenie egy negatív rekordot, ugyanis ő lett a klub történetének első edzője, aki zsinórban három vereséggel kezdett. Mindezek tükrében nem meglepő, hogy az angol sajtó szerint még a szezon vége előtt kirúghatják a horvát szakembert.
A hazai pálya előny? A Spursnek inkább hátrány
A Tottenham összeomlását talán a számok mutatják meg a legjobban, ugyanis a klub hazai mérlege egészen döbbenetes:
- Hazai pályán csak a Burnley-t és a Brentfordot tudta eddig megverni a Premier League-ben
- Mindössze tíz pontot gyűjtött pályaválasztóként
- Az angol profi ligákban szereplő 92 csapat közül csak egynek van rosszabb hazai mérlege
A szurkolóknak aligha nyújt vigaszt, hogy a hazai pályán megszerzett pontok tekintetében a Tottenham csupán jobb gólkülönbségének köszönhetően nem az utolsó a Premier League-ben. Viszont az már egészen sokkoló, hogy az angol profi futball első négy ligáját tekintve csak a másodosztályból már biztosan kiesett Sheffield Wednesday gyűjtött kevesebb pontot eddig. Mindez különösen kínos annak fényében, hogy a Tottenham vezetősége azt remélte, új korszak köszönt be a klub életébe, amikor 2019-ben átadták a hipermodern, 1 milliárd fontból épült új stadiont.
Miért szenved a Premier League egyik leggazdagabb csapata?
A Spurs jelenlegi problémái nem egyetlen okra vezethetők vissza, a klub hanyatlása pedig már évekkel ezelőtt elkezdődött. Mióta 2019-ben – mindössze 171 nappal a BL-döntőbe jutás után – kirúgták Mauricio Pochettino vezetőedzőt, nagyjából 979 millió fontot (körülbelül 445 milliárd forint) költött új játékosokra, de ezeknek a zöme nem váltotta be a hozzájuk fűzött reményeket. Az sem igazán segített, hogy az elmúlt hat és fél évben eddig nyolc különböző edző, köztük José Mourinho, Nuno Espírito Santo és Antonio Conte irányította a csapatot.
A rossz átigazolási politika és az átgondolatlan vezetői döntések mellett a kulcsjátékosok távozása is hozzájárult ahhoz, hogy a klub évtizedek óta nem látott mély gödörbe került. A klub történetének valaha volt legeredményesebb játékosa, Harry Kane 2023 nyarán igazolt a Bayern Münchenbe, ahol azóta sorra dönti a rekordokat, majd a következő szezon végén Szon Heung-min is távozott. Hiába érkeztek olyan ígéretes játékosok, mint Xavi Simmons, vagy Mohammed Kudus, a két legendás támadó által hagyott hatalmas űrt azóta sem tudta a klub igazán betölteni.
Ráadásul az idei szezonban komoly sérüléshullám is nehezítette a csapat helyzetét. Dominic Solanke nemrég tért vissza súlyos sérüléséből, de Dejan Kulusevski és James Maddison még egyetlen percet sem játszott a szezonban.
Nemcsak a szurkolók, már a játékosok is elégedetlenek
A helyzet súlyosságát jól mutatja, hogy már a játékosok sem próbálják szépíteni a valóságot, Pedro Porro szerint a mostani szezon „kész katasztrófa”.
„Nehéz, amikor ilyen körülmények között négy sorozatban kell helytállni...már tavaly is megtapasztaltuk a Premier League-ben, hogy ennyi sérült játékossal egyszerűen nem lehet versenyben lenni.
Nem akarok tiszteletlen lenni, de az az igazság, hogy annyi sérültünk van, hogy összeállíthatnánk egy kezdőcsapatot, amely talán még erősebb is lenne, mint a jelenlegi kezdő
– mondta a Marcának adott interjújában a spanyol jobbhátvéd.
A Palace ellen gólt szerző Dominic Solanke kijelentette, hogy nincs mentségük a gyenge teljesítményre.
„Meg kell értenünk, hogy milyen helyzetbe kerültünk. Tudjuk, hogy a klub nincs hozzászokva, hogy a kiesés ellen harcoljon, ezért mindent meg fogunk tenni azért, hogy ez ne történjen meg” – mondta a háromszoros angol válogatott csatár.
Pénzügyileg pokol lenne a másodosztály
A londoni klub – köszönhetően az Európa-liga megnyerésének is – klubrekordnak számító 690 millió fontos bevétellel zárta az előző idényt, ám komoly anyagi veszteséggel nézhet szembe, ha a másodosztályba kerül. A legnagyobb érvágást a közvetítési bevételek jelentenék, a BBC szerint mintegy 170 millió fontot bukna a klub csak a tévés pénzek miatt. Ehhez jönnének még a szponzorációs bevételek és a jegyárakból befolyó összeg csökkenése, arról nem is beszélve, hogy a nemzetközi kupaszereplés hiánya tovább növelné a veszteséget, így
akár 250 millió fontnál is nagyobb pénzügyi csapás érheti a londoniakat.
A szezon megmentése maradt az egyetlen cél
A 2019-es BL-döntős angol klubnak már csak a Bajnokok Ligájában van esélye trófeát nyerni idén. Reálisan nézve azonban ez igencsak elképzelhetetlen. Az alapszakaszt negyedik helyen záró együttes azt az Atlético Madridot kapta a nyolcaddöntőben, amelyet az 1961-es KEK-döntőben 5-1-re legyőzött, ezzel első angol csapatként nyert nemzetközi kupát. Több mint hatvan évvel a történelmi siker után viszont jókora pofonba szaladt bele a Tottenham, ugyanis 5-2-re kikapott Madridban, méghozzá úgy, hogy a spanyolok már negyedóra után három góllal vezettek, köszönhetően az élete első BL-meccsén hatalmasat hibázó cseh Antonín Kinský kapusnak, akit a 17. percben le is cseréltek.
Totális szégyen
– írta közleményében a klub szurkolói oldala, a THST, hangsúlyozva, hogy a játékosok teljesítménye mellett még nagyobb probléma, hogy nincs olyan döntéshozó a vezetőségben, aki értené, vagy képviselné a Tottenham hagyományait. „Azonnali változtatásokra van szükség, mert alvajáróként robogunk a szakadék széle felé. Soha nem volt még ilyen nehéz Spurs-szurkolónak lenni, de nem fogjuk tétlenül nézni a klub hanyatlását” – üzenték a szurkolók.
Szoboszlaiék taszíthatják még mélyebbre a Tottenhamet
A Tottenhamnek kilenc meccse maradt kiharcolni a biztos bennmaradást, ami nem lesz könnyű, tekintve, hogy vasárnap a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató címvédő Liverpoolhoz látogat, ahová az elmúlt években nem éppen győzni járt. Decemberben a Vörösök Szoboszlai két gólpasszának is köszönhetően 5-1-re nyertek, 2023 óta pedig mindig legalább négy gólt rúgtak a londoni együttesnek, amely legutóbb 2011-ben tudott nyerni az Anfielden – akkor Rafael van der Vaart és Luka Modric góljaival 2-0-ra nyert.
A hétvégi forduló után akár a kiesőzónában is találhatja magát a Tottenham, erre azonban kevés esély van, ugyanis ehhez a Liverpool győzelme mellett az is kellene, hogy a Nottingham Forest legyőzze a Fulham csapatát, a kieső helyen álló West Ham United pedig a bajnoki címért küzdő Manchester Cityt.
A Tottenham hátralevő ellenfelei a Premier League-ben:
- Liverpool (idegenben)
- Nottingham Forest (otthon)
- Sunderland (idegenben)
- Brighton (otthon)
- Wolerhampton (idegenben)
- Aston Villa (idegenben)
- Leeds United (otthon)
- Chelsea (idegenben)
- Everton (otthon)
A hátralévő fordulókban a londoniak játszanak még a szintén BL-indulásért küzdő Chelsea-vel és az Aston Villával is. Az utolsó négy hazai mérkőzéséből pedig kettő is igazi kiesési rangadó lehet. Az újonc Leeds kivételével mindegyik csapat több pontot szerzett eddig idegenben, mint a Tottenham hazai pályán. A szakértők szerint három győzelemmel már meglehet a bennmaradás a Tottenhamnek.
