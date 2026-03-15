A Tottenham Hotspur labdarúgócsapata borzalmasan szerepel idén a Premier League-ben, a 2019-ben Bajnokok Ligája-döntőig jutó klub jelenleg csak a 16. helyen áll a tabellán – egy pontra a kiesőzónától – ráadásul az FA-kupából és a Ligakupából is kiesett már. A londoni klubnál gyakorlatilag minden egyszerre dőlt össze, így a sorozatos edzőváltások, a folyamatos sérüléshullám, a borzalmas hazai forma és a teljesen szétesett öltöző azt eredményezte, ami a szezon előtt még elképzelhetetlen volt: a tavaly még európai kupagyőzelmet ünnepelt csapat kieshet a másodosztályba.

A Tottenham szurkolóinak tavaly még volt okuk az örömre

A történelmi siker után beköszöntött a Tottenham történetének legsötétebb időszaka

Mindez óriási szégyen lenne, hiszen a PL egyik alapítócsapatáról van szó, amely 1950 óta csupán egyszer, 1977-ben esett ki az élvonalból. A helyzet persze egyelőre nem annyira drasztikus, a korábbi kétszeres angol bajnoknak még van ideje elkerülni ezt a forgatókönyvet, hiszen még kilenc forduló hátra van a bajnokságból. Azonban a csapat formája láttán óriási csodának kellene történnie, hogy megállítsák a zuhanást.

A 11 bajnoki óta, vagyis idén még nyeretlen észak-londoni klubnál kilenc hónappal ezelőtt még örömmámorban úsztak a szurkolók, miután a Spurs tavaly megnyerte az Európa Ligát, amivel 17 év után nyert ismét trófeát. A Premier League-ben viszont már akkor is gyengén szerepelt a csapat, csupán a csalódást keltő 17. helyen zárt, ami végül Ange Postecoglou kirúgásához vezetett.

Ange Postecoglout a Európa-liga-győzelem sem mentette meg a kirúgástól

Az idei szezonnak Thomas Frank irányításával vágott neki a Tottenham, ő néhány év alatt a másodosztályú Brentfordból stabil Premier League-csapatot épített. A dán szakembertől éppen emiatt stabilitást vártak, az ígéretes kezdés pedig megvolt, hiszen augusztusban a BL-címvédő Paris Saint-German elleni Európai Szuperkupa-döntőben csupán percekre voltak az újabb trófeától. Aztán jött az összeomlás – akárcsak a bajnokságban. Mivel a Bajnokok Ligáját leszámítva az eredmények elmaradtak, így a vezetőség februárban menesztette Frankot.

Bár a Fradi vezetőedzője, Robbie Keane is képbe került, mint lehetséges utód, a szezon végéig ideiglenesen mégis a Juventus korábbi edzőjét, Igor Tudort nevezték ki. A horvát edző egyelőre nem hozott változást, ráadásul a csapat továbbra is sok gólt kap (utolsó hét meccsén 20-at), miközben a támadójátékból hiányzik a kreativitás és a hatékonyság. Emiatt a 2026-os évben a lehetséges 33 bajnoki pontból csupán négyet tudott összekaparni a csapat. Bár a szezon előtt még elképzelhetetlennek tűnt, mostanra valósággá vált, hogy a Tottenham történetének egyik legsötétebb időszakát éli.