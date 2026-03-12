Az amerikai elnök csütörtökön arról beszélt, hogy az iráni labdarúgó-válogatottat továbbra is szívesen látják a világbajnokságon. Donald Trump ugyanakkor adott egy tanácsot is a csapatnak.

Mit tanácsol Donald Trump?

Fotó: JIM WATSON / AFP

Trump a Truth Social közösségi oldalon üzent, miután szerdán az iráni sportminiszter bejelentette, hogy Irán nem vehet részt a 2026-os vb-n az Egyesült Államok és Izrael okozta légicsapások miatt.

Az iráni labdarúgó-válogatottat szívesen látjuk a világbajnokságon, de a saját életük és biztonságuk érdekében nem hinném, hogy helyénvaló lenne ott lenniük”

– írta az amerikai elnök, aki korábban Gianni Infantinónak, a FIFA elnökének arról beszélt, hogy az iráni csapatot természetesen meghívják a tornára.

Trump csütörtöki bejegyzése némileg eltér attól, amit a republikánus elnök kedden a Fehér Házban mondott Infantinónak. Az ESPN megemlíti, hogy a Fehér Ház nem tisztázta azonnal, hogy Trump elnök mit értett a „a saját életük és biztonságuk” kifejezés alatt.

A 2026-os világbajnokságot június 11. és július 19. között rendezik meg közösen az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban.