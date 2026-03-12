Live
Olajblokád

Rendkívüli esemény történt a magyar delegációval Kijevben

Fontos

Megölték Irán új vezetőjét? Sokkoló hírek érkeztek

Az Amerikai Egyesült Államok elnöke meglehetősen gyorsan változtatja véleményét. Donald Trump szerint van egy dolog, ami miatt Iránnak ki kellene hagynia a labdarúgó-világbajnokságot.

Az amerikai elnök csütörtökön arról beszélt, hogy az iráni labdarúgó-válogatottat továbbra is szívesen látják a világbajnokságon. Donald Trump ugyanakkor adott egy tanácsot is a csapatnak.

Mit tanácsol Donald Trump?
Fotó: JIM WATSON / AFP

Trump a Truth Social közösségi oldalon üzent, miután szerdán az iráni sportminiszter bejelentette, hogy Irán nem vehet részt a 2026-os vb-n az Egyesült Államok és Izrael okozta légicsapások miatt.

Az iráni labdarúgó-válogatottat szívesen látjuk a világbajnokságon, de a saját életük és biztonságuk érdekében nem hinném, hogy helyénvaló lenne ott lenniük”

– írta az amerikai elnök, aki korábban Gianni Infantinónak, a FIFA elnökének arról beszélt, hogy az iráni csapatot természetesen meghívják a tornára.

Trump csütörtöki bejegyzése némileg eltér attól, amit a republikánus elnök kedden a Fehér Házban mondott Infantinónak. Az ESPN megemlíti, hogy a Fehér Ház nem tisztázta azonnal, hogy Trump elnök mit értett a „a saját életük és biztonságuk” kifejezés alatt.

A 2026-os világbajnokságot június 11. és július 19. között rendezik meg közösen az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban.

 

