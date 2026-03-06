Vladimir Radenkovics irányításával borzalmasan szerepelt a Diósgyőr az NB I-ben. A szerb szakembert 2025 nyarán nevezték ki a miskolci csapat élére, 28 mérkőzésből csak nyolcat sikerült megnyernie, ami 1.18-as pontátlagot takar. A miskolci csapat szurkolói már hónapok óta követelték Radenkovics kirúgását, ami pénteken meg is történt, a helyére pedig egy másik szerb edző, az Újpestről ismerős Nebojsa Vignjevics fog leülni.

A korábban Újpesten dolgozó Nebojsa Vignjevics lesz a Diósgyőr új edzője

Fotó: dvtk.eu

Az Újpest korábbi edzője ül le a diósgyőri kispadra

A szerb Nebojsa Vignjevics korábban 289 meccsen irányította az Újpest csapatát, 2014-ben és 2018-ban pedig Magyar Kupa-győzelemre vezette a lila-fehér csapatot.

Tudom, hogy hová jöttem, mindig is szerettem Diósgyőrben meccselni. A szurkolók nem csak kiváló hangulatot teremtettek, hanem nagy nyomást is helyeztek az ellenfélre, egyúttal plusz energiát adtak a sajátjaiknak. Tudom, hogy most nem egyszerű a helyzet, ám a szurkolói nélkül a DVTK az nem DVTK. Én most nem szavakkal szeretném őket visszahívni a lelátóra, hanem tettekkel: azt mondom, ki kell érdemelnünk a támogatásukat, és majd a jó mérkőzések és a győzelmek visszahozzák őket a stadionba”

– mondta a kinevezése után Vignjevics, aki szombaton edzést vezényel a diósgyőri játékosoknak, vasárnap pedig már az MTK elleni bajnoki találkozón irányítja a csapatot.

Nebojsa Vignjevics kívül-belül ismeri a magyar labdarúgás minden szereplőjét a játékosoktól kezdve az edzőkön és a játékvezetőkön keresztül a sportújságírókkal bezárólag. Egy más stílusú edzőt kerestünk, és Vignjevics egy karakteres személyiség, aki kemény kézzel irányítja a rábízott csapatokat. Emellett az is mellette szól, hogy már helyt állt hasonló kritikus szituációban az Újpest és a Honvéd élén. Az első körben az idény végéig kötöttünk szerződést vele és két segítőjével, a folytatásról pedig majd nyáron tárgyalunk”

– mondta Kovács Zoltán, a miskolci csapat sportigazgatója.

A DVTK nincs könnyű helyzetben, ugyanis a 11. kieső helyről várhatja a 25. fordulót, és pont annak az MTK-nak az otthonában lép pályára, amely két ponttal a Diósgyőrt megelőzve a 10. helyen áll a tabellán. Vignjevics tehát hatpontos kiesési rangadón fog bemutatkozni a DVTK kispadján.