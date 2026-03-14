Az Újpest nagyszerűen kezdte a meccset, az 5. percben már vezetett Szélesi Zoltán együttese. A gólt Bese Barnabás szerezte, a 23-szoros magyar válogatott védő nem akármilyen mozdulattal talált be a Kisvárda kapujába.

Bese Barnabás fantasztikus góljával szerzett vezetést az Újpest

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztőség

Az Újpest játékosa gyönyörű gólt lőtt

Egy bal oldali szöglet után a továbbfejelt labda Bese elé került, aki remekül ismerte fel a lehetőséget és ollózós mozdulattal juttatta a labdát Popovics Ilja kapujába, aki hiába nyújtózkodott, már nem tudott hárítani.

A Kisvárda a 26. percben egyenlíteni tudott, Bíró Bence egy kipattanót vágott a kapuba, a szünetig viszont újabb gól már nem esett.

Az 55. percben Popovics elsodorta Krajcsovics lábát, a megítélt büntetőt Ljujic váltotta gólra – megint vezetett az Újpest.

A folytatásban újabb gól már nem esett, 2-1-re nyert Szélesi Zoltán együttese, amely a kilencedik győzelmét aratta a bajnokságban.