Ukrajna ellen folytatta szereplését a magyar U21-es labdarúgó-válogatott, amely az Új Hidegkuti Nándor Stadionban szerezhette volna meg első Eb-selejtezős győzelmét. A két csapat októberben már összecsapott egymással, akkor 3-3-as döntetlennel ért véget a csoportmérkőzés.

Ukrajna szerezte meg a találkozó első gólját

Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Ukrajna sem nyert szeptember óta

A magyarok csoportjából Törökország és a horvát csapat emelkedett ki, mögöttük az ukrán válogatott érkezett, amely Magyarországgal ellentétben legyőzte Litvániát az Eb-selejtező elején. Németh Antal szövetségi edző nem okozott meglepetést a keddi kezdőcsapatában, ott volt az alap tizenegyben Pécsi Ármin és Gruber Zsombor is, míg a túloldalon két Fizz Ligás játékos is bekerült Olekszandr Piscsur (ETO) és Popovics Ilija (Kisvárda) is.

Aztán a találkozón az ETO FC Győr támadója meg is szerezte a vezetést, miután egy jobbról érkező beadást a kapuba fejelt. Pécsi, aki több remek védést is bemutatott, nem tudott mit kezdeni a közvetlen közelről érkező próbálkozással, s ha ez nem lenne elég, Németh Antalnak később sérülés miatt kellett belenyúlnia a csapatába. A pályáról Vancsa Zalán jött le kényszerből, a helyére Dénes Csanád Vilmos került be.

Bánáti Kevin a magyar válogatott mezében

A magyar csapat az első félidő végén több helyzetet is kialakított az ellenfele ellen, viszont a második játékrészre ezt már nem tudta átmenteni, ráadásul a 69. percben ismét gólt szerzett. A találatot egy középpályán eladott labda előzte meg, a kontra végén pedig Gennagyij Szincsuk védhetetlen lövést intézett Pécsi kapujába. Viszont a magyar csapat nem adta fel, s a hosszabbítás utolsó percében a csereként beállt Dénes szépített.

A végeredmény ezzel ki is alakult, a magyar U21-es labdarúgó-válogatott tehát nem tudta megszerezni első győzelmét az Eb-selejtezőben, ezt ősszel próbálhatja meg ismét, amikor Horvátország lesz az ellenfél.