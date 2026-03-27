Az európai vb-pótselejtezők elődöntőjében Svédország 3-1-re legyőzte Ukrajnát. A skandinávok hőse a mesterhármasig jutó Gyökeres Viktor volt, az ukrán válogatott elleni brillírozó csatárról az ellenfél szövetségi kapitánya, Szerhij Rebrov is elismerően beszélt.

A magyar származású Viktor Gyökeres mesterhármast szerzett a Valenciában rendezett összecsapáson, így gyakorlatilag egymaga ejtette ki az ukránokat a világbajnoki pótselejtezőn.

Gyökeres Viktor volt az ukránok elleni pótselejtező hőse
Fotó: DAVID ALIAGA / NurPhoto

Viktor Gyökeres az ukránok elleni győzelem után kínos helyzetbe került

Az Arsenal gólerős csatára elégedetten nyilatkozott a mérkőzés után. „Sokat jelent a győzelem. Természetesen rendkívül fontos meccs volt ez nekünk, és nagyon fontos, hogy meg tudtuk nyerni” – mondta Gyökeres, aki kínosan érezte magát, miután megafont nyomtak a kezébe.

Rám erőltették. Nem sűrűn szoktam megafonnal vezényelni. 

Mágikus volt ott állni. Nagyszerű érzés volt ennek a részesének lenni. Megkérdeztem néhány csapattársat. Nem tudtam, melyikkel kezdjem, úgyhogy adtak pár tippet” – idézte a Magyar Nemzet a svédek sztárját, aki aztán komfortosabban érezte magát, és a társaitól kért segítséget a rigmus kiválasztásában.

Az ukránok szövetségi kapitánya, Szerhij Rebrov elismerően beszélt Gyökeresről, csapata kiesése kapcsán pedig nem keresett kifogásokat.

Ukraine's coach Serguey Rebrov reacts during the 2026 World Cup qualifiers Europe zone group D football match between France and Ukraine at the Parc des Princes stadium in Paris, on November 13, 2025. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)
Szerhij Rebrov is elismerően beszélt Gyökeres Viktorról
Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

Az ukránok szövetségi kapitánya még nem döntött a jövőjéről

A mesterhármast szerző Gyökeres Viktor jelentette a különbséget ma este. Megmutatta a képességeit, és bebizonyította, hogy Európa egyik legjobb csatára. 

Mi voltunk a legfiatalabb csapat a két évvel ezelőtt Eb-n, és most is azok vagyunk. Fényes jövő áll előttünk, mert megvan bennünk a szellemiség és az energia, hogy ezt bebizonyítsuk – mondta a Fradi korábbi edzője, aki a jövőjéről nem ejtett szót.

Rebrov korábban azt mondta, hogy ha kijutnak a vb-re, marad a válogatott kispadján, ha nem, akkor majd meglátja, hogy miképp dönt, ám erről végül nem beszélt.

A svédek a vb-szereplés kiharcolásáért a lengyelekkel csapnak majd össze kedden, míg az ukránok legközelebb ősszel játszanak tétmeccset a Nemzetek Ligája B-divíziójában, ahol többek között Magyarország is az ellenfelük lesz.

