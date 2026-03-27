A magyar származású Viktor Gyökeres mesterhármast szerzett a Valenciában rendezett összecsapáson, így gyakorlatilag egymaga ejtette ki az ukránokat a világbajnoki pótselejtezőn.

Gyökeres Viktor volt az ukránok elleni pótselejtező hőse

Viktor Gyökeres az ukránok elleni győzelem után kínos helyzetbe került

Az Arsenal gólerős csatára elégedetten nyilatkozott a mérkőzés után. „Sokat jelent a győzelem. Természetesen rendkívül fontos meccs volt ez nekünk, és nagyon fontos, hogy meg tudtuk nyerni” – mondta Gyökeres, aki kínosan érezte magát, miután megafont nyomtak a kezébe.

Rám erőltették. Nem sűrűn szoktam megafonnal vezényelni.

Mágikus volt ott állni. Nagyszerű érzés volt ennek a részesének lenni. Megkérdeztem néhány csapattársat. Nem tudtam, melyikkel kezdjem, úgyhogy adtak pár tippet” – idézte a Magyar Nemzet a svédek sztárját, aki aztán komfortosabban érezte magát, és a társaitól kért segítséget a rigmus kiválasztásában.

Az ukránok szövetségi kapitánya, Szerhij Rebrov elismerően beszélt Gyökeresről, csapata kiesése kapcsán pedig nem keresett kifogásokat.

Szerhij Rebrov is elismerően beszélt Gyökeres Viktorról

Az ukránok szövetségi kapitánya még nem döntött a jövőjéről

A mesterhármast szerző Gyökeres Viktor jelentette a különbséget ma este. Megmutatta a képességeit, és bebizonyította, hogy Európa egyik legjobb csatára.

Mi voltunk a legfiatalabb csapat a két évvel ezelőtt Eb-n, és most is azok vagyunk. Fényes jövő áll előttünk, mert megvan bennünk a szellemiség és az energia, hogy ezt bebizonyítsuk – mondta a Fradi korábbi edzője, aki a jövőjéről nem ejtett szót.

Rebrov korábban azt mondta, hogy ha kijutnak a vb-re, marad a válogatott kispadján, ha nem, akkor majd meglátja, hogy miképp dönt, ám erről végül nem beszélt.

A svédek a vb-szereplés kiharcolásáért a lengyelekkel csapnak majd össze kedden, míg az ukránok legközelebb ősszel játszanak tétmeccset a Nemzetek Ligája B-divíziójában, ahol többek között Magyarország is az ellenfelük lesz.