A péntek esti találkozón két remek formában lévő válogatott találkozott. A hollandok legutóbb 2024 októberében szenvedett vereséget tét mérkőzésen, a világbajnokságra is veretlenül jutottak ki.

A holland válogatott legutóbb a 2022-es vb-selejtező sorozatban találkozott a norvég csapattal

A vendég norvégok még ennél is jobb szériában voltak. Stale Solbakken együttese százszázalékos teljesítménnyel nyerte meg vb-selejtező csoportját, pótselejtezőre kényszerítve az olaszokat, akiknek két meccsen hét gólt rúgtak.

A holland válogatott 13 mérkőzés óta veretlen

A hollandok kezdőjében Szoboszlai Dominik három liverpooli csapattársa, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch és Cody Gakpo is helyet kapott, ezzel szemben norvégoknál a sűrű menetrendre való tekintettel pihenőt kapott a magyar válogatott csapatkapitányának egyik legjobb barátja, a Manchester Cityben futballozó Erling Braut Haaland.

A találkozó elején a hollandok birtokolták többet a labdát, de komoly helyzetet sokáig nem tudtak kialakítani. Az első említésre méltó dolog nem is a pályán, hanem a lelátón történt, amikor a Johan Cruijff ArenA közel 60 ezres publikuma felállva tapsolta a stadion legendás névadóját, aki a tíz évvel ezelőtt távozott az élők sorából.

A 24. percben aztán egy csodálatos góllal szereztek vezetést a norvégok.

Andreas Schjelderup, a Benfica támadója kevergetett a bal oldalon, bolondot csinált Denzel Dumfriesből, majd egy befele cselt követően 13 méterről a kapu bal oldalába tekert (0-1).

A 21 éves Andreas Schjelderup a második gólját lőtte a norvég válogatottban

Öt perccel később a hollandoknak is megvolt a lehetősége egy kísértetiesen hasonló helyzetből. Ezúttal Gakpo cselezgetett a bal oldalon, betört a tizenhatoson belül, de a hosszúba tartó lövését Orjan Nyland vetődve védeni tudta. A 33. percben már ziccere is volt a hollandoknak. A bal oldalon felfutó Micky van de Ven kapott egy kiugratást, a középre centerezett a berobbanó Donyell Malen elé, azonban az AS Roma támadója közelről a kimozduló Nylandba pöckölte a labdát.

Két perccel később összejött az egyenlítés a hollandoknak.

Teun Koopmeiners jobb oldali szögletére Virgil van Dijk robbant be, aki hat méterről védhetetlen gólt fejelt a kapu bal oldalába (1-1).