Péntek este az Amszterdamban rendezett világbajnoki felkészülési mérkőzésen a holland válogatott 2-1-re legyőzte a norvég csapatot. A holland válogatott ezzel 13 mérkőzés óta veretlen, míg a norvég csapatnak megszakadt a 12 meccsen át tartó veretlenségi sorozata.

A péntek esti találkozón két remek formában lévő válogatott találkozott. A hollandok legutóbb 2024 októberében szenvedett vereséget tét mérkőzésen, a világbajnokságra is veretlenül jutottak ki.

A holland válogatott legutóbb a 2022-es vb-selejtező sorozatban találkozott a norvég csapattal
A holland válogatott legutóbb a 2022-es vb-selejtező sorozatban találkozott a norvég csapattal
Fotó: John Thys/AFP

A vendég norvégok még ennél is jobb szériában voltak. Stale Solbakken együttese százszázalékos teljesítménnyel nyerte meg vb-selejtező csoportját, pótselejtezőre kényszerítve az olaszokat, akiknek két meccsen hét gólt rúgtak. 

A holland válogatott 13 mérkőzés óta veretlen

A hollandok kezdőjében Szoboszlai Dominik három liverpooli csapattársa, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch és Cody Gakpo is helyet kapott, ezzel szemben norvégoknál a sűrű menetrendre való tekintettel pihenőt kapott a magyar válogatott csapatkapitányának egyik legjobb barátja, a Manchester Cityben futballozó Erling Braut Haaland.

A találkozó elején a hollandok birtokolták többet a labdát, de komoly helyzetet sokáig nem tudtak kialakítani. Az első említésre méltó dolog nem is a pályán, hanem a lelátón történt, amikor a Johan Cruijff ArenA közel 60 ezres publikuma felállva tapsolta a stadion legendás névadóját, aki a tíz évvel ezelőtt távozott az élők sorából. 

A 24. percben aztán egy csodálatos góllal szereztek vezetést a norvégok. 

Andreas Schjelderup, a Benfica támadója kevergetett a bal oldalon, bolondot csinált Denzel Dumfriesből, majd egy befele cselt követően 13 méterről a kapu bal oldalába tekert (0-1). 

A 21 éves Andreas Schjelderup a második gólját lőtte a norvég válogatottban
A 21 éves Andreas Schjelderup a második gólját lőtte a norvég válogatottban
Fotó: John Thys/AFP

Öt perccel később a hollandoknak is megvolt a lehetősége egy kísértetiesen hasonló helyzetből. Ezúttal Gakpo cselezgetett a bal oldalon, betört a tizenhatoson belül, de a hosszúba tartó lövését Orjan Nyland vetődve védeni tudta. A 33. percben már ziccere is volt a hollandoknak. A bal oldalon felfutó Micky van de Ven kapott egy kiugratást, a középre centerezett a berobbanó Donyell Malen elé, azonban az AS Roma támadója közelről a kimozduló Nylandba pöckölte a labdát. 

Két perccel később összejött az egyenlítés a hollandoknak. 

Teun Koopmeiners jobb oldali szögletére Virgil van Dijk robbant be, aki hat méterről védhetetlen gólt fejelt a kapu bal oldalába (1-1). 

Netherlands' defender #04 Virgil van Dijk (L) celebrates scoring his team's first goal during a friendly football match between the Netherlands and Norway at the Johan Cruijff Arena in Amsterdam on March 27, 2026. (Photo by JOHN THYS / AFP)
Virgil van Dijk góllal tette emlékezetessé 90. válogatott meccsét
Fotó: John Thys/AFP

Az első félidő hajrájában ismét a norvégok futballoztak aktívabban, a hosszabbításban meg is szerezhették volna újra a vezetést, de egy bal oldali beadás után a Haaland helyén futballozó Jorgen Strand Larsen centikkel a kapu mellé fejelt. 

A második félidőt jobban kezdték a hollandok, akik a 48. percben megfordíthatták volna a meccset, de Malen 15 méteres lövése pár centivel elkerülte a jobb kapufát. 

Az 51. percben újra betaláltak a hollandok. 

Egy labdaszerzés után Dumfries kapta meg a labdát a jobb szélen átette a hosszúra a teljesen üresen érkező Tijjani Reijndersnek, a Manchester City középpályása pedig nyolc méterről a léc alá bombázott (2-1).

Netherlands' midfielder #14 Tijjani Reijnders (C) celebrates with teammates after scoring his team's second goal during a friendly football match between the Netherlands and Norway at the Johan Cruijff Arena in Amsterdam on March 27, 2026. (Photo by JOHN THYS / AFP)
Tijjani Reijnders a nyolcadik gólját lőtte a holland válogatottban 
Fotó: John Thys/AFP

A folytatásban a hollandok kontrollálták a meccset, de újabb ziccereket már nem tudtak kialakítani, és a sokáig a norvégok is veszélytelenül futballoztak. A 81. percben aztán egyenlíthettek volna a vendégek, amikor egy jobbról belőtt labdát Strand Larsen sarkozott kapura öt méterről, de a parádés megoldása után a labda elakadt Bart Verbruggen testében. 

A hajrában a norvégok még próbálkoztak, de nem tudtak már veszélyeztetni, így a hollandok 2-1-es győzelmet arattak és 13 mérkőzés óta veretlenek. A norvégok 12 veretlenül megvívott meccs után kaptak ki ismét. 

England's defender Ben White (R) is congratulated by England striker Jarrod Bowen (L) after scoring their first goal during the friendly International football match between England and Uruguay at Wembley Stadium, west London, on March 27, 2026. (Photo by Henry NICHOLLS / AFP) / NOT FOR MARKETING OR ADVERTISING USE / RESTRICTED TO EDITORIAL USE
Ben White négy év után góllal tért vissza a válogatottba
Fotó: Henry Nicholls/AFP

Az angolok 1-1-es döntetlent játszottak a Wembley Stadionban Uruguay válogatottjával. A meccs főszereplője az Arsenal hátvédje, Benjamin White volt, aki négy év után góllal tért vissza az angol válogatottba, majd nem sokkal később összehozott egy tizenegyest, amivel egyenlített a dél-amerikai csapat. 

A spanyol válogatott könnyed, 3-0-s győzelmet aratott a szerb csapat fölött Villarrealban. Luis de la Fuente együttese legutóbb 2024. március 22-én kapott ki egy Kolumbia elleni felkészülési meccsen. A spanyol csapat azóta 27 meccset hozott le veretlenül. 

A német válogatott 4-3-ra nyert Baselben a svájci csapat ellen. A fordulatos mérkőzés legjobbja a Liverpool támadója, Florian Wirtz volt, aki két góllal és két gólpasszal a németek mind a négy góljában szerepet vállalt. 

Felkészülési mérkőzések:
Hollandia-Norvégia 2-1 (1-1)
Anglia-Uruguay 1-1 (0-0)
Svájc-Németorsz 3-4 (2-2)
Spanyolország-Szerbia 3-0 (2-0)

