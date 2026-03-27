A péntek esti találkozón két remek formában lévő válogatott találkozott. A hollandok legutóbb 2024 októberében szenvedett vereséget tét mérkőzésen, a világbajnokságra is veretlenül jutottak ki.
A vendég norvégok még ennél is jobb szériában voltak. Stale Solbakken együttese százszázalékos teljesítménnyel nyerte meg vb-selejtező csoportját, pótselejtezőre kényszerítve az olaszokat, akiknek két meccsen hét gólt rúgtak.
A holland válogatott 13 mérkőzés óta veretlen
A hollandok kezdőjében Szoboszlai Dominik három liverpooli csapattársa, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch és Cody Gakpo is helyet kapott, ezzel szemben norvégoknál a sűrű menetrendre való tekintettel pihenőt kapott a magyar válogatott csapatkapitányának egyik legjobb barátja, a Manchester Cityben futballozó Erling Braut Haaland.
A találkozó elején a hollandok birtokolták többet a labdát, de komoly helyzetet sokáig nem tudtak kialakítani. Az első említésre méltó dolog nem is a pályán, hanem a lelátón történt, amikor a Johan Cruijff ArenA közel 60 ezres publikuma felállva tapsolta a stadion legendás névadóját, aki a tíz évvel ezelőtt távozott az élők sorából.
A 24. percben aztán egy csodálatos góllal szereztek vezetést a norvégok.
Andreas Schjelderup, a Benfica támadója kevergetett a bal oldalon, bolondot csinált Denzel Dumfriesből, majd egy befele cselt követően 13 méterről a kapu bal oldalába tekert (0-1).
Öt perccel később a hollandoknak is megvolt a lehetősége egy kísértetiesen hasonló helyzetből. Ezúttal Gakpo cselezgetett a bal oldalon, betört a tizenhatoson belül, de a hosszúba tartó lövését Orjan Nyland vetődve védeni tudta. A 33. percben már ziccere is volt a hollandoknak. A bal oldalon felfutó Micky van de Ven kapott egy kiugratást, a középre centerezett a berobbanó Donyell Malen elé, azonban az AS Roma támadója közelről a kimozduló Nylandba pöckölte a labdát.
Két perccel később összejött az egyenlítés a hollandoknak.
Teun Koopmeiners jobb oldali szögletére Virgil van Dijk robbant be, aki hat méterről védhetetlen gólt fejelt a kapu bal oldalába (1-1).
Az első félidő hajrájában ismét a norvégok futballoztak aktívabban, a hosszabbításban meg is szerezhették volna újra a vezetést, de egy bal oldali beadás után a Haaland helyén futballozó Jorgen Strand Larsen centikkel a kapu mellé fejelt.
A második félidőt jobban kezdték a hollandok, akik a 48. percben megfordíthatták volna a meccset, de Malen 15 méteres lövése pár centivel elkerülte a jobb kapufát.
Az 51. percben újra betaláltak a hollandok.
Egy labdaszerzés után Dumfries kapta meg a labdát a jobb szélen átette a hosszúra a teljesen üresen érkező Tijjani Reijndersnek, a Manchester City középpályása pedig nyolc méterről a léc alá bombázott (2-1).
A folytatásban a hollandok kontrollálták a meccset, de újabb ziccereket már nem tudtak kialakítani, és a sokáig a norvégok is veszélytelenül futballoztak. A 81. percben aztán egyenlíthettek volna a vendégek, amikor egy jobbról belőtt labdát Strand Larsen sarkozott kapura öt méterről, de a parádés megoldása után a labda elakadt Bart Verbruggen testében.
A hajrában a norvégok még próbálkoztak, de nem tudtak már veszélyeztetni, így a hollandok 2-1-es győzelmet arattak és 13 mérkőzés óta veretlenek. A norvégok 12 veretlenül megvívott meccs után kaptak ki ismét.
Az angolok 1-1-es döntetlent játszottak a Wembley Stadionban Uruguay válogatottjával. A meccs főszereplője az Arsenal hátvédje, Benjamin White volt, aki négy év után góllal tért vissza az angol válogatottba, majd nem sokkal később összehozott egy tizenegyest, amivel egyenlített a dél-amerikai csapat.
A spanyol válogatott könnyed, 3-0-s győzelmet aratott a szerb csapat fölött Villarrealban. Luis de la Fuente együttese legutóbb 2024. március 22-én kapott ki egy Kolumbia elleni felkészülési meccsen. A spanyol csapat azóta 27 meccset hozott le veretlenül.
A német válogatott 4-3-ra nyert Baselben a svájci csapat ellen. A fordulatos mérkőzés legjobbja a Liverpool támadója, Florian Wirtz volt, aki két góllal és két gólpasszal a németek mind a négy góljában szerepet vállalt.
Felkészülési mérkőzések:
Hollandia-Norvégia 2-1 (1-1)
Anglia-Uruguay 1-1 (0-0)
Svájc-Németorsz 3-4 (2-2)
Spanyolország-Szerbia 3-0 (2-0)
- kapcsolódó cikkek: