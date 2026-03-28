A szlovénok elleni találkozón a magyar válogatott kezdőjében a győri Vitális Milán volt az új ember, aki először kezdett a nemzeti csapatban.

A magyar válogatott Schön Szabolcs góljával nyert Szlovénia ellen

Az első félidőben a mieink nem futballoztak jól, azonban a második félidőben sebességet válogatott Marco Rossi csapata, amely remekül beszálló cserejátékosainak köszönhetően végül 1-0-s győzelmet aratott.

Marco Rossi a magyar válogatott új embereit dicsérte

A mérkőzés után Marco Rossi nem csak az eredménnyel lehetett elégedett, hanem azzal is, hogy mély vízbe bedobott játékosai közül többet is kiváló teljesítménnyel rukkoltak elő.

Az első félidőben blokkolva voltunk, nem tudunk szabadon játszani. Mentálisan is voltak nehézségeink, sokszor visszafelé kellett játszanunk. Ha pedig hátra felé játszunk, azzal megkérjük az ellenfelet, hogy támadjon le, és helyezzen minket nyomás alá. A második félidőben jobban támadtunk le, sokan jobban is játszottunk, volt két-három tiszta gólszerzési lehetőségünk is, amikor ugyan kimaradtak, de végül megérdemelt győzelmet arattunk”

– mondta az M4 Sport kamerája előtt az olasz-magyar szakember, aki több frissen bevetett játékosát is dicsérte.

Marco Rossi rendkívül elégedett volt a csereként beállt Bárány Donáttal

„Bárány Donátnak jó hatása volt a meccsre, tetszett a hozzáállása, igazi harcos. Megy minden labdára, amit megszerezhet. Schön Szabolcs, Redzic Damir és Vitális Milán is jó meccset játszott. Mondhatjuk, hogy az új játékosok jól teljesítettek, fontos információt adtak nekünk a jövőre nézve” – folytatta Rossi, aki végül szót ejtett a görögök elleni jövő keddi találkozóról is.

A védelmünk rendben volt, de nem csak akkor, amikor védekezni kellett. Nagyon jól teljesítettek, különösen Willi Orbán is Dárdai Márton. A labdarúgásban a legfontosabb a győzelem, három nap múlva újabb meccsünk van, szerintem egy keményebb csapat ellen. A görögöknek veszélyesebb támadói vannak, de szeretnénk azt a meccset is lehozni kapott gól nélkül”

– tette hozzá Marco Rossi.

A magyar válogatott legközelebb kedden 19 órától a görögökkel játszik felkészülési mérkőzést a Puskás Arénában.