A magyar labdarúgó-válogatott szombat este először lépett pályára a Puskás Arénában a 2026-os naptári évben. A magyar válogatott a csereként beállt Schön Szabolcs góljának köszönhetően legyőzte a szlovén csapatot. A találkozón a nemzeti csapat szurkolói ezúttal is kitettek magukért, a kezdő sípszó előtt a Verseny utcából indulva ismét elképesztően látványos vonulást adtak elő, a Puskás Arénában pedig pokoli hangulatot teremtettek.

A magyar válogatott szervezett szurkolói csoportja tavaly összebalhézott az MLSZ-szel, szerencsére a szurkolók és a szövetség emberei is nyitottak voltak a tárgyalásokra és úgy tűnik, jelenleg szent a béke a felek között. 

A magyar válogatott szurkolói szenzációs hangulatot csináltak
Fotó: Kibédi Péter

Ennek volt ékes bizonyítéka, hogy a Carpathian Brigade szombat este a Verseny utcából indulva ismét elképesztő vonulást mutatott be a Puskás Arénáig, a stadionban pedig szenzációs hangulatot varázsolt a magyar csapat meccsére. 

A magyar válogatott fantasztikus hangulatban kezdte az évet

A szombati esti mérkőzésen Szoboszlai Dominikék elképesztő hangulatban futballoztak. Az első félidőben ugyan nem brillíroztak, a fordulás után azonban sebességet tudtak váltani, több nagy helyzetet is kialakítottak, végül a csereként beállt Schön Szabolcs góljával 1-0-ra megnyerték a szlovénok elleni meccset. 

A lefújás után a magyar válogatott játékosai együtt ünnepeltek a szurkolókkal, a csapatkapitány Szoboszlai Dominik hosszú percekig kint maradt, aláírásokat osztogatott, fotózkodott és rengeteg kisgyerekkel pacsizott. 

Magyarország - Szlovénia, foci, válogatott-mérkőzés, Magyarország–Szlovénia, 2026,03.28.,
Galéria: Szoboszlaiék győzelemmel kezdték a 2026-os évet
A magyar labdarúgó-válogatott idei első, felkészülési mérkőzésén a szlovén csapatot fogadta a Puskás Arénában
  • kapcsolódó cikkek:
„Igazi harcos, tetszett a hozzáállása” – Marco Rossi megtalálta Varga Barnabás helyettesét
A magyar válogatott hőse valóra váltotta gyerekkori álmát
A magyar válogatott a második félidőben intézte el a szlovénokat a Puskás Arénában
