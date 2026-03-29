A magyar válogatott szervezett szurkolói csoportja tavaly összebalhézott az MLSZ-szel, szerencsére a szurkolók és a szövetség emberei is nyitottak voltak a tárgyalásokra és úgy tűnik, jelenleg szent a béke a felek között.

A magyar válogatott szurkolói szenzációs hangulatot csináltak

Ennek volt ékes bizonyítéka, hogy a Carpathian Brigade szombat este a Verseny utcából indulva ismét elképesztő vonulást mutatott be a Puskás Arénáig, a stadionban pedig szenzációs hangulatot varázsolt a magyar csapat meccsére.

A magyar válogatott fantasztikus hangulatban kezdte az évet

A szombati esti mérkőzésen Szoboszlai Dominikék elképesztő hangulatban futballoztak. Az első félidőben ugyan nem brillíroztak, a fordulás után azonban sebességet tudtak váltani, több nagy helyzetet is kialakítottak, végül a csereként beállt Schön Szabolcs góljával 1-0-ra megnyerték a szlovénok elleni meccset.

A lefújás után a magyar válogatott játékosai együtt ünnepeltek a szurkolókkal, a csapatkapitány Szoboszlai Dominik hosszú percekig kint maradt, aláírásokat osztogatott, fotózkodott és rengeteg kisgyerekkel pacsizott.