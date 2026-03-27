Szombat este hat órától a magyar labdarúgó-válogatott a Puskás Arénában fogadja felkészülési mérkőzésen a szlovén csapatot. Boštjan Cesar, a szlovének szövetségi kapitánya számára különleges lesz szombati összecsapás, ugyanis a magyar válogatott ellen mutatkozik be a szlovén kispadon.

„Bár játékosként hozzászoktam ilyen nagy stadionokhoz, ez a találkozó mégis különleges lesz, mert most debütálok a nemzeti együttes szakvezetőjeként. A magyar csapat egészen kiváló, ráadásul jó egyéni képességeket is felvonultat, ennek ellenére elsősorban a saját tanítványaimra akarok koncentrálni, akiktől jó eredményre számítok” – mondta a pénteki sajtótájékoztatón a játékosként 101-szeres válogatott Boštjan Cesar.

Boštjan Cesar 2022 és 2024 között segédedzőként már dolgozott a válogatottnál
Boštjan Cesar 2022 és 2024 között segédedzőként már dolgozott a válogatottnál
Fotó: Jure Makovec/AFP

Cesar az MTI érdeklődésére úgy fogalmazott, azt feltétlenül elvárja a játékosaitól, hogy az edzéseken mutatott energiával lépjenek pályára, emellett szintén célként említette, hogy együttese védekezésben és támadásban is kompakt, egységes maradjon a találkozó során. Szerinte ez úgy lehetséges, ha a támadók besegítenek a védekezésbe, illetve támadóharmadbeli labdabirtoklás esetén többen felzárkóznak hátulról, mert így lehetne minőségi helyzeteket kidolgozni.

Jaka Bijol of Leeds United during the Premier League match between Leeds United and Brentford at Elland Road in Leeds, United Kingdom, on March 21, 2026. (Photo by Mark Cosgrove/News Images/NurPhoto) (Photo by News Images / NurPhoto via AFP)
Jaka Bijol a Premier League-ben hozzá van szokva a kemény meccsekhez
Fotó: Mark Cosgrove/News Images/NurPhoto via AFP

A futballisták részéről a csapatkapitány Jaka Bijol arról beszélt, hogy a Puskás Aréna gyönyörű stadion, a pálya egészen kiváló, a lelátón pedig várhatóan telt ház lesz, így nagy kihívás lesz ilyen meccset játszani egy olyan minőségi ellenféllel, mint a magyar válogatott.

Jól ismerjük az új szövetségi kapitányt, aki új energiát hozott a csapathoz, erre szükségünk is volt jelen állapotunkban a csalódást keltő világbajnoki selejtezősorozatot követően. Jól sikerült a felkészülésünk. A cél kijutni a következő Európa-bajnokságra, amihez értelemszerűen javulnunk kell, amíg eljönnek az igazán fontos mérkőzések, de persze a végeredmény most is számít” 

– mondta az MTI-nek a Leeds United védője.

A magyar és a szlovén együttes szombaton 18 órától a Puskás Arénában játszik egymással felkészülési mérkőzést, melyet az Origo élőben közvetít szöveges formában. 

