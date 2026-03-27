„Bár játékosként hozzászoktam ilyen nagy stadionokhoz, ez a találkozó mégis különleges lesz, mert most debütálok a nemzeti együttes szakvezetőjeként. A magyar csapat egészen kiváló, ráadásul jó egyéni képességeket is felvonultat, ennek ellenére elsősorban a saját tanítványaimra akarok koncentrálni, akiktől jó eredményre számítok” – mondta a pénteki sajtótájékoztatón a játékosként 101-szeres válogatott Boštjan Cesar.

Boštjan Cesar 2022 és 2024 között segédedzőként már dolgozott a válogatottnál

A magyar válogatott ellen debütál a szlovénok kapitánya

Cesar az MTI érdeklődésére úgy fogalmazott, azt feltétlenül elvárja a játékosaitól, hogy az edzéseken mutatott energiával lépjenek pályára, emellett szintén célként említette, hogy együttese védekezésben és támadásban is kompakt, egységes maradjon a találkozó során. Szerinte ez úgy lehetséges, ha a támadók besegítenek a védekezésbe, illetve támadóharmadbeli labdabirtoklás esetén többen felzárkóznak hátulról, mert így lehetne minőségi helyzeteket kidolgozni.

Jaka Bijol a Premier League-ben hozzá van szokva a kemény meccsekhez

A futballisták részéről a csapatkapitány Jaka Bijol arról beszélt, hogy a Puskás Aréna gyönyörű stadion, a pálya egészen kiváló, a lelátón pedig várhatóan telt ház lesz, így nagy kihívás lesz ilyen meccset játszani egy olyan minőségi ellenféllel, mint a magyar válogatott.

Jól ismerjük az új szövetségi kapitányt, aki új energiát hozott a csapathoz, erre szükségünk is volt jelen állapotunkban a csalódást keltő világbajnoki selejtezősorozatot követően. Jól sikerült a felkészülésünk. A cél kijutni a következő Európa-bajnokságra, amihez értelemszerűen javulnunk kell, amíg eljönnek az igazán fontos mérkőzések, de persze a végeredmény most is számít”

– mondta az MTI-nek a Leeds United védője.

A magyar és a szlovén együttes szombaton 18 órától a Puskás Arénában játszik egymással felkészülési mérkőzést.