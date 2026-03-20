A magyar labdarúgó-válogatott jövő szombaton Szlovéniát, három nappal később pedig Görögországot fogadja a Puskás Arénában.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos mutatta be a válogatott új mezét

Fotó: mlsztv@instagram

Azt egyelőre nem tudni, hogy a találkozókon melyik mezőben lép majd pályára Marco Rossi együttese, azonban sokat sejtető, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség Schäfer András, Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és egy gyönyörű modell közreműködésével leleplezte a nemzeti csapat új idegenbeli szerelését.

Klasszikus mezt kapott a magyar válogatott

A magyar válogatott új meze megkapta az adidas Originals logót, így igazi klasszikusként hat a magyar csapat fehér szerelése.