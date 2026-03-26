A korosztályos válogatott kedden találkozik Ukrajnával, a magyar együttest pedig az időközben az Újpest vezetőedzői tisztségét betöltő Szélesi Zoltán helyett már Németh Antal irányítja.

Az U21-es magyar válogatott kikapott az izraeli csapattól

Az izraeliektől az első félidőben kapott góllal szenvedett vereséget a csapat. Az MTI azt írja, hogy az izraeli csapat a legutóbbi tizenegy összecsapásából csak egy Feröer-szigetek elleni edzőmérkőzést nyert meg.

Szélesi utódja vereséggel mutatkozott be a válogatottnál

Az Eb-selejtezőben három döntetlennel és egy vereséggel álló magyar fiatalok csoportjukban a negyedik helyen állnak. Az őszig tartó sorozat végén a kilenc csoport első helyezettjei, valamint a legjobb második jut ki automatikusan a 2027-es, albán-szerb közös rendezésű korosztályos kontinenstornára. A további nyolc második helyezett pótselejtezőt játszik a fennmaradó négy Eb-részvételt jelentő helyért.

Az állás: 1. Törökország 11 pont/5 mérkőzés, 2. Horvátország 10/4, 3. Ukrajna 4/4, 4. Magyarország 3/4, 5. Litvánia 1/5

Eredmény:

Magyarország-Izrael 0-1 (0-1)