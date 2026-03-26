Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

„A helyzet súlyos” – sokkoló hírek érkeztek Zelenszkij állapotáról

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 687,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 781,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -166,3 Ft

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ukránok elleni Európa-bajnoki selejtezőre készülő magyar U21-es labdarúgó-válogatott csütörtökön 1-0-s vereséget szenvedett Izraeltől a felcsúti Pancho Arénában. Az U21-es válogatott élén ezen a meccsen mutatkozott be Németh Antal, aki az Újpestre távozó Szélesi Zoltán helyét vette át a kispadon.

A korosztályos válogatott kedden találkozik Ukrajnával, a magyar együttest pedig az időközben az Újpest vezetőedzői tisztségét betöltő Szélesi Zoltán helyett már Németh Antal irányítja. 

Az U21-es magyar válogatott kikapott az izraeli csapattól
Az U21-es magyar válogatott kikapott az izraeli csapattól
Fotó: MLSZ/X

Az izraeliektől az első félidőben kapott góllal szenvedett vereséget a csapat. Az MTI azt írja, hogy az izraeli csapat a legutóbbi tizenegy összecsapásából csak egy Feröer-szigetek elleni edzőmérkőzést nyert meg.

Szélesi utódja vereséggel mutatkozott be a válogatottnál

Az Eb-selejtezőben három döntetlennel és egy vereséggel álló magyar fiatalok csoportjukban a negyedik helyen állnak. Az őszig tartó sorozat végén a kilenc csoport első helyezettjei, valamint a legjobb második jut ki automatikusan a 2027-es, albán-szerb közös rendezésű korosztályos kontinenstornára. A további nyolc második helyezett pótselejtezőt játszik a fennmaradó négy Eb-részvételt jelentő helyért.

Az állás: 1. Törökország 11 pont/5 mérkőzés, 2. Horvátország 10/4, 3. Ukrajna 4/4, 4. Magyarország 3/4, 5. Litvánia 1/5

Eredmény:
Magyarország-Izrael 0-1 (0-1)

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!