Putyin bejelentésétől rettegett Brüsszel – ez nagyon fog fájni

Az Arsenal sztárjátékosa négy év után léphet pályára ismét az angol válogatottban. Benjamin White, az Arsenal jobbhátvédje a 2022-es katari világbajnokság közben távozott az angol válogatott főhadiszállásáról, majd évekre önkéntes száműzetésbe vonult. Thomas Tuchel kinevezése óta azonban új szelek fújnak az angol válogatottnál, az Arsenal sztárja pedig négy év után a Wembley Stadionban térhet vissza a nemzet csapatba.

Thomas Tuchel a kinevezése után elárulta, hogy mindenki tiszta lappal indul nála, még az a Benjamin White is, aki a 2022-es katari világbajnokság alatt távozott az angol válogatottból és azóta sem lépett pályára a nemzeti csapatban.

Benjamin White a katari világbajnokság idéjén hagyta ott az angol válogatottat
Fotó: Paul Ellis/AFP

White a katari világbajnokságon a csoportmeccsek után távozott a kerettől, személyes okokra hivatkozva. Akkor az angol lapok arról írtak, hogy Gareth Southgate szövetségi kapitány segítőjével, Steve Hollanddal veszett össze, és amúgy sem érezte jól magát, mert nem sikerült tökéletesen beilleszkednie a csapattársak közé.

Visszatér az angol válogatottba az Arsenal sztárja?

A balul sikerült katari foci-vb után még két évig Southgate maradt az angol válogatott edzője, azért White határozottan elzárkózott a nemzeti csapatban való szerepléstől, azonban Tuchel kinevezése után jelezte, hogy készen áll a visszatérésre. 

A 2025 januárjában munkába álló német szakember most hívta be először White-ot a keretébe, miután Jarell Quansah, a Leverkusen védője sérülés miatt kiesett. 

Tuchel az Uruguay elleni felkészülési mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón elmondta, hogy White nem akar beszélni a Katarban történtekről, de hangsúlyozta, hogy szeretne újabb lehetőséget adni a 28 éves játékosnak.

Szeretnék adni neki egy második esélyt, nálam ugyanis semmilyen hibát nem követett el. Valaminek történnie kellett, mert ha egy játékos otthagy egy tornát, az nem történhet meg csak úgy ok nélkül” 

– idézi a The Athletic a német szakembert, aki elárulta, hogy White már beszélt a válogatottbeli csapattársaival a 2022-es eseményekről. 

England's German head coach Thomas Tuchel attends a press conference at Wembley Stadium, west London, on March 26, 2026, ahead of their international friendly football matches against Uruguay and Japan.
Tuchelnél tiszta lappal indul az Arsenal sztárja 
Fotó: Henry Nicholls/AFP

„Nem vagyok benne biztos, hogy a bocsánatkérés a megfelelő szó, inkább arról van szó, hogy tisztázza a helyzetet azokkal a játékosokkal, akik akkor ott voltak – szerintem ezt már megtette, és meg is fogja tenni a mostani keret nagy részével. Azt sem tudom pontosan, hogy hibázott-e, vagy mi történt. De a magyarázat és a dolgok tisztázása a jelenlévő játékosok között folyamatban van” – folytatta Tuchel, aki hangsúlyozta, hogy az Arsenal sztárja örömmel jött a válogatotthoz

Nagyon pozitív és érzelmes volt a reakciója a meghívóra. Kimutatta, mennyire örül, hogy visszatérhet. Ezt mutatta az elmúlt napokban is. Az embereknek el kell hinniük nekem, hogy nagyon jól viselkedik. Pozitívan állt a visszatéréshez, és már hónapok óta nagyon szeretett volna újra csatlakozni” 

– magyarázta a német szakember, aki végezetül arra kérte a szurkolókat, hogy támogassák az Arsenal játékosát, ha pályára lép a Wembley Stadion gyepszőnyegén. 

Arsenal's English defender #04 Ben White runs with the ball during the pre-season friendly football match between Arsenal and Athletic Bilbao at the Emirates Stadium in London on August 9, 2025.
White a jobb oldalon és a védelem közepén is bevethető
Fotó: Glyn Kirk/AFP

„Támogassák, mert Angliáért játszik és mert jó formában vagyunk. Lesz néhány új játékos a pályán, ezért remélem, mindenki támogatni fogja őket. Most lehetőséget kaphat, mert Jarell Quansah sérülés miatt kiesett, és nagyon motivált, hogy bizonyítson. Remélhetőleg az emberek esélyt adnak neki” – zárta a szavait Thomas Tuchel, akinek a csapata Horvátországgal, Ghánával és Panamával került egy csoportba a nyári világbajnokságon. 

