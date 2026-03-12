Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij megőrült – mutatjuk a bizonyítékokat!

Fontos!

Sokkoló részleteket árult el a láncfűrésszel megtámadott fideszes aktivista – az Origónak beszélt az esetről

Link másolása
Vágólapra másolva!
Kis túlzással a szerda esti Bajnokok Lugája-meccsek után mindenki a Real Madrid uruguayi sztárjáról beszél. A Manchester City elleni BL-nyolcaddöntő első meccsét szinte egymaga döntötte el, amiért az egekbe magasztalják Federico Valverde játékát. A szinte minden poszton bevethető játékos csapatkapitányként lépett pályára Pep Guardiola csapata ellen és a mesterhármasának is köszönhetően tökéletes, 10-es osztályzatot kapott a meccs után.

A Real Madrid sztárja, Federico Valverde tökéletes, 10/10-es osztályzatot kapott a Manchester City elleni szerdai teljesítményéért. Mindez azután történt, hogy az uruguayi játékos pályafutása egyik legemlékezetesebb teljesítményét nyújtotta. A végül 3–0-s győzelemmel záruló mérkőzésen a középpályás egyértelműen és vitathatatlanul a találkozó legjobbja volt.

Federico Valverde a Manchester City elleni BL-meccsre örökké emlékezni fog
Federico Valverde a Manchester City elleni BL-meccsre örökké emlékezni fog
Fotó: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Federico Valverde játékára elfogytak a jelzők

A támadóharmadban mutatott hatékonysága mellett a 27 éves játékos a játék minden más területén is szinte hibátlanul teljesített: keményen védekezett, magabiztosan tartotta meg a labdát, és igazi csapatkapitányként vezette a csapatot a 90 perc során.

Nem meglepő, hogy több szakmai és statisztikai oldal is a mérkőzés után 10/10-es osztályzattal és a meccs legjobbjának járó címmel jutalmazta Valverdét.

Ez volt Valverde estéje:

  • 71 labdaérintés
  • három gól
  • 1,26-os várható gólmutató
  • három lövés
  • két kulcspassz
  • 7-ből 4 sikeres csel
  • 11 megnyert párharc

A L’Equipe is 10-est adott Valverdének, a lap történetében ő lett mindössze a 21. játékos, akinek sikerült ezt a szintet elérnie, de a franciákon kívül a többi érékelő oldal sem fukarkodott a számokkal: 10-est adott a Managing Madrid is, ami azért annyira nem meglepő, de az algoritmusokkal és statisztikákkal értékelő oldalak is a szezon eddigi legmagasabb pontszámait osztották ki.

  • FotMob – 9.7
  • FootballCritic – 9.8
  • Sofascore – 9.6
  • Flashscore – 9.8
  • WhoScored – 9.9

A meccs után természetesen az UEFA is Valverdét választotta a meccs emberének, miután élete egyik legjobb meccsét játssza a Santiago Bernabéuban. A Manchester City elleni meccs előtt 26 Bajnokok Ligája-mérkőzésen keresztül nem talált a hálóba, azonban 42 fantasztikus perc alatt megszerezte pályafutása első mesterhármasát. A meccs után Trent Alexander-Arnold is arról beszélt, hogy Valverde a világ egyik leginkább alulértékelt futballistája. A középpályás elképesztő teljesítménye kulcsszerepet játszott abban, hogy a Real Madrid nagy lépést tegyen a negyeddöntő felé.

További cikkek:

A Real Madrid váratlan hőse egymaga tönkreverte a Manchester Cityt
Szoboszlai barátját sokkolta a bolygó legalulértékeltebb játékosa, Guardiola szerint eldőlt a párharc
Botrány kialakulóban? A Bayern München két sztárját is megvádolták

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!