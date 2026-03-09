Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor az emelkedő energiaárak miatt

Ezt látnia kell!

Fotó bizonyítja, hogy a Tisza jelöltje szerepelt le Kazincbarcikán

Link másolása
Vágólapra másolva!
Tiltakozott a technika ellen. Egy maszkot viselő szurkoló kihúzta a konnektorból a pályaszéli VAR-monitort a vasárnapi Münster-Hertha BSC német másodosztályú labdarúgó-mérkőzésen.

A hazai klub közlése szerint a játékvezető éppen egy lehetséges büntetőt ellenőrzött a képernyőn, amikor a lelátóról érkező ismeretlen drukker áramtalanította a monitort. A tv-felvételek alapján a tettes fehér overált és egy zöld símaszkot viselt, s miután ártalmatlanította a VAR-monitort, visszamászott a hazai szurkolók közé.

Megtervezett akció a VAR-monitor ellen?
Megtervezett akció a VAR-monitor ellen?
Fotó: Berd thisson/dpa via Spiegel

Megtervezett akció a VAR-monitor ellen?

Akciója nem akadályozta meg, hogy a bíró 11-est ítéljen a házigazdák ellen, a videóasszisztens játékvezető ugyanis döntött és az ítéletet tudatta a pályán dolgozó kollégájával.

A münsteriek közölték: nagyon sajnálják, ami történt és mindent el fognak követni annak érdekében, hogy azonosítsák az elkövetőt vagy elkövetőket, a jövőben pedig megakadályozzák a hasonló eseteket.

„Az első vizsgálatok szerint előre eltervezték az akciót” - írta honlapján a klub.

A német médiában terjedő fotó azt mutatja, hogy a hazai szurkolók egy olyan molinót feszítettek ki, amelyen a "Húzd ki a VAR-t”-felirat volt olvasható. A münsteriek csapatkapitánya, Jorrit Hendrix azonban egyáltalán nem ítélte el a történteket - írta meg az MTI.

„Ez azt mutatja, hogy a szurkolók átélik az eseményeket, és mindent elkövetnek a győzelemért” - nyilatkozott a televízióban. 

Ha tudnak valamit tenni, hogy befolyásolják a történéseket, megteszik. Teljesen megértem és szerintem ez jó.”

Németországban a 2017-es bevezetése óta ellentmondásos a VAR megítélése. Sokak szerint túl sokszor megszakítja a játék folyamatosságát és nincs rá szükség. A vasárnapi mérkőzést a vendég Hertha nyerte 2-1-re, a magyar válogatott Dárdai Márton végigjátszotta a találkozót. A szokatlan eset a berliniek első gólja előtt történt.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!