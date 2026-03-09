A hazai klub közlése szerint a játékvezető éppen egy lehetséges büntetőt ellenőrzött a képernyőn, amikor a lelátóról érkező ismeretlen drukker áramtalanította a monitort. A tv-felvételek alapján a tettes fehér overált és egy zöld símaszkot viselt, s miután ártalmatlanította a VAR-monitort, visszamászott a hazai szurkolók közé.

Megtervezett akció a VAR-monitor ellen?

Fotó: Berd thisson/dpa via Spiegel

Akciója nem akadályozta meg, hogy a bíró 11-est ítéljen a házigazdák ellen, a videóasszisztens játékvezető ugyanis döntött és az ítéletet tudatta a pályán dolgozó kollégájával.

A münsteriek közölték: nagyon sajnálják, ami történt és mindent el fognak követni annak érdekében, hogy azonosítsák az elkövetőt vagy elkövetőket, a jövőben pedig megakadályozzák a hasonló eseteket.

„Az első vizsgálatok szerint előre eltervezték az akciót” - írta honlapján a klub.

A német médiában terjedő fotó azt mutatja, hogy a hazai szurkolók egy olyan molinót feszítettek ki, amelyen a "Húzd ki a VAR-t”-felirat volt olvasható. A münsteriek csapatkapitánya, Jorrit Hendrix azonban egyáltalán nem ítélte el a történteket - írta meg az MTI.

🚨💣 THE CRAZIEST INCIDENT OF 2026 💀🤣



In the German Second Division, two Münster fans stormed the pitch during their home match against Hertha Berlin and literally stole the VAR cable — causing the giant screen to go completely black! 😳



The referee was heading over to review… pic.twitter.com/X4Rk1CVPit — Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 8, 2026

„Ez azt mutatja, hogy a szurkolók átélik az eseményeket, és mindent elkövetnek a győzelemért” - nyilatkozott a televízióban.

Ha tudnak valamit tenni, hogy befolyásolják a történéseket, megteszik. Teljesen megértem és szerintem ez jó.”

Németországban a 2017-es bevezetése óta ellentmondásos a VAR megítélése. Sokak szerint túl sokszor megszakítja a játék folyamatosságát és nincs rá szükség. A vasárnapi mérkőzést a vendég Hertha nyerte 2-1-re, a magyar válogatott Dárdai Márton végigjátszotta a találkozót. A szokatlan eset a berliniek első gólja előtt történt.