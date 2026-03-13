A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 23. fordulójában a Hoffenheim 2-2-es döntetlent játszott a pocsék szériát produkáló Köln otthonában. A február 21-én játszott találkozón már egészen hamar vezetést szereztek a hazaiak, de aztán a fordulást követően hátrányba kerültek, s végül a 63. percben mentettek meg egy pontot. A négygólos mérkőzés óta eltelt már két forduló is a Bundesligában, viszont csak hetekkel később lett felkapott az a hangfelvétel, amelyet a VAR-szobában örökítettek meg.

A VAR sem tudta felfogni Ragnar Ache találatát

Fotó: INA FASSBENDER / AFP

A Köln támadója akkora gólt ollózott, hogy a VAR sem hitte el

Ragnar Ache a 15. percben, egy beadást követően intézett védhetetlen találatot a Hoffenheim hálójába, a kapus is csak tehetetlenül nézte a labdát. Később kiderült, a háromszoros német válogatott támadó villanása nem ért három pontot, azonban abban biztosak lehetünk, az ollózós találat a VAR-szobában dolgozó munkatársaknak is tetszett.

Te jó ég! Itt nem fogok ellenőrizni semmit, ennek érvényes gólnak kell lennie”

– hallható az internetre felkerült hangfelvételen – amelyet ide kattintva hallgathat meg –, majd egyöntetűen kimondták, hogy ez bizony az év legszebb találata volt.

Ache a csodagólját leszámítva még öt alkalommal volt eredményes a 2025-2026-os szezon során, viszont nincs könnyű helyzetben. hiszen a Köln januárban nyert utoljára tétmérkőzést, és jelenleg a kiesés elől menekül.